iorestoacasa – Le conseil de TMW: des vidéos sur YouTube à regarder

Luca Bargellini – “Les 11 meilleurs buts de Didier Drogba en Ligue des Champions”

Pour ceux qui pensent que l’avant-centre doit marquer et non “aider l’équipe”, Didier Drogba est le prototype du bombardier parfait depuis près de vingt ans. Déterminé à chaque occasion, il a conduit Chelsea à la victoire en Ligue des champions. Dans cette vidéo, les 11 meilleurs buts ivoiriens sur la scène internationale. Comme dirait Massimo Marianella: “Incroyablement, merveilleusement … Didier Drogba”.

Simone Bernabei – “Elio e le Storie Tese – Personne au stade”

“Le football est un grand rituel que vous devez respecter …”. Ainsi commença ce qui pour l’écrivain est l’une des synthèses parfaites de la philosophie du chant ELST. Irrévérencieux, fortement ironique, certainement pas banal, décidément trash. Mais si vous y réfléchissez, en plus de vous arracher un sourire (impossible de ne pas arriver), le texte est également extrêmement actuel, bien que plein de croquis et situé dans la lointaine Coupe du Monde des USA ’94: «Personne dans les tribunes, personne sur le banc, personne ne dribble, personne qui ralentit … personne au stade, pas de scalper, pas de marche, pas de fumogèna, personne qui hooligana, personne personne “…

Tommaso Bonan – “Leicester City 2016 – L’entreprise (im) possible”

Une vidéo complète et bien réalisée, avec l’histoire d’un des plus beaux contes de football et de sport en général. Retracer un rêve qui nous rappelle – entre autres – que rien n’est impossible. Une chose utile, surtout dans cette période.

Ivan Cardia – “Antonio Cassano”

En fait, vous pouvez également vous arrêter au premier but de Serie A (ici). Cependant, il y a probablement plus de poésie dans ces quelques secondes que dans le reste de YouTube. Revenons à nous: la musique classique est le décor parfait pour Cassano, le talent le plus cristallin et le plus désarmant du football italien, et pas seulement, parmi ceux nés au cours des 40 dernières années. Attention à la mélancolie: vous pourriez avoir ce que cela aurait pu être. Et ce n’était pas le cas, mais ça va.

Marco Conterio – “Steven Gerrard Meilleurs Buts”

Oubliez la musique de fond, que les puristes mais aussi les amateurs de décence n’apprécient guère. Mais voir les meilleurs buts de Steven Gerrard se réconcilier avec le football. Tout ne peut pas être un double pas, un revirement, un chef-d’œuvre de style sur le détroit. La force brute du capitaine de Liverpool, des années à poursuivre un rêve chez lui sans jamais réussir.

Raimondo De Magistris – “Entretien avec Minà Maradona”

Nous avons tous vu les exploits sur le terrain de Maradona. Nous avons tous vu les images de Maradona qui, aux États-Unis 94, à la fin du match contre le Nigeria, est retiré du terrain pour un test de dopage qui mettra fin à sa carrière car il est positif pour l’éphédrine.

Mais peut-être que tout le monde n’a pas vu l’interview réalisée par Gianni Minà dans laquelle Maradona annoncera ses adieux au football, dans laquelle il suggère la trahison de la FIFA pour l’avoir sévèrement critiquée. Ce cri est le début de la fin, le définitif. Et l’interview est un véritable chef-d’œuvre journalistique.

Lorenzo Di Benedetto – “Leicester City 2016 – L’entreprise (im) possible”

La victoire au Championnat et le retour au Premier ministre après 10 ans, le salut presque inattendu de la première saison, le changement sur le banc, avec l’arrivée de Claudio Ranieri, et le conte de fées, écrit en 2016. En un mot: Leicester. Une course qui a rendu le monde du football passionnant, jusqu’à la plus grande joie: le titre.

Giacomo Iacobellis – “Maradona danse Life is Life”

Le 19 avril 1989, la demi-finale de retour de la Coupe UEFA entre le Bayern Munich et Naples. Quelle meilleure vidéo pour commencer la journée, encore une autre sans pouvoir quitter la maison, avec le sourire et la bonne humeur? Peut-être juste avec l’insouciance et l’harmonie de Diego. Une vidéo à regarder et, surtout, à écouter à plein volume, en attendant de vivre un avenir meilleur.

Pietro Lazzerini – “La vraie usine de football”

Du film à la réalité, le rythme n’est généralement pas si court, mais pour Danny Dyer, il l’était. L’acteur de “The Football Factory”, un film qui raconte le monde du typhus violent, est allé jusqu’à tourner cet épisode documentaire qui parcourt le monde à la recherche des fans les plus dangereux. Le football vu de son côté violent, les heures de divertissement sont nombreuses et garanties.

Andrea Losapio – “900 ans de haine – Derby days Lombardia”

Dans ce documentaire édité par Copa90, nous parlons de la diversité des deux provinces les plus touchées actuellement par le coronavirus, à savoir Bergame et Brescia. Il explique comment vous vivez la passion de deux équipes qui se sont affrontées après plus d’une décennie, même si actuellement l’équilibre penche clairement en faveur des Atalantins, arrivés en quart de finale de Ligue des champions cette semaine. Deux peuples qui parlent d’une manière similaire et distante à la fois, à des années-lumière des paillettes de Milan, même à une distance de 50-60 kilomètres.

Simone Lorini – “Défis de la Coupe du monde 1982”

Tout simplement l’un des moments les plus élevés non seulement du football, mais du sport italien. “Challenges” le dit mieux avec ses documentaires sur le sport.

Claudia Marrone – “Coupe du monde One Love 2006”

Vous pouvez trouver avec ce titre le rapport de cette Coupe du Monde, Allemagne 2006, enregistrée par Rai. La chanson est poignante, le regard de Fabio Grosso est poignant en finale contre la France. C’était le regard de ceux qui savaient qu’il réussirait, comme nous le ferons, que nous sortirions de ce mauvais moment. Ce qui a réveillé, comme seule l’équipe nationale de football le gère, l’esprit d’union et “d’esprit italien”. Mais que nous sommes Italiens, que nous devons tous ramer dans la même direction, nous devons nous le rappeler plus souvent. Pas seulement avec le football et / ou les malheurs. Alors, recommençons, “étreignons-nous étroitement”, lorsque cela est possible, et “aimons-nous tellement”.

Lorenzo Marucci – “Les meilleurs buts de l’histoire du football”

De Van Basten à Cristiano Ronaldo: cinq minutes avec dix petits chefs-d’œuvre. Un classement qui comme toujours peut être discuté et discutable mais qui nous donne toujours des perles authentiques, pas toujours admirées.

Tommaso Maschio – “Et nous vous disons”

Parce que le football sans public, sans fans, sans ultras ne serait pas pareil, il perdrait une partie intégrante du spectacle ainsi que son âme la plus vraie et la plus populaire. Ce documentaire, daté d’il y a dix ans, analyse le mouvement Ultras de l’intérieur, faisant parler les protagonistes à la première personne. Un regard sur la réalité à travers des voix, des expériences et des souvenirs de l’aube entre les années 60 et 70 jusqu’à (presque) aujourd’hui. Une coupe transversale du nord au sud d’une réalité aussi vilipendée que peu de choses se produisent par la plupart des médias. Pour ceux qui ne veulent pas s’arrêter à l’apparence et à la représentation médiatique, mais qui sont curieux de savoir qui sont vraiment les ultras.

Gaetano Mocciaro – “Le Milan de Sacchi”

Recommandé pour les jeunes: l’arrivée de Milan par Arrigo Sacchi a servi de tournant pour le nœud pour comprendre le football italien. Depuis lors, il n’a plus jamais été le même. Des interprètes extraordinaires et une conception du jeu alors non conçue dans notre façon de comprendre le jeu.

Michele Pavese – “Federico Buffa raconte Arpad Weisz”

Le choix, même dans ce cas, est vraiment difficile. Mais laissons la place aux histoires, en effet, à une histoire admirablement racontée par Federico Buffa. C’est le roman de la vie d’Arpad Weisz, l’un des entraîneurs de football italien les plus performants de la première période d’après-guerre, dont les traces étaient coupables perdues depuis plus de 50 ans. Matteo Marani, avec un travail de recherche monumental, a pensé à le ressusciter et à faire la lumière sur l’une des nombreuses pages noires liées à la honte nazie-fasciste. “Du Scudetto à Auschwitz”, tel est le titre du livre dont est tirée l’histoire de Buffa: d’abord les triomphes sur les bancs de l’Inter Ambrosiana et de Bologne que fait trembler le monde, puis la déportation – avec toute la famille – vers camps de concentration, 2 octobre 1942. Elena, Roberto et Clara étaient immédiatement destinés à la chambre à gaz, Arpad est décédé le 31 janvier 1944. Difficile de rester insensible, impossible de ne pas se laisser emporter.

Daniel Uccellieri – “Ne dites jamais d’objectifs”

Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, le Gialappa’s Band a été une référence. Donc, même pour saisir quelques sourires, mon conseil est de revoir tout ce qui concerne Mai Dire Gol. Du “Go with the smooth” à la conférence Trapattoni, des interviews d’Alberto Tomba aux immortels de Maurizio Mosca.