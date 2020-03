iorestoacasa – Les histoires au coucher: Edmundo, l’animal qui n’avait pas vu la neige

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

«Fora daqui». Sortez d’ici. Ici, l’impact avec le monde du football, qui à l’époque était du futsal car de là viennent la plupart des joyaux du futbol brésilien, ce n’est pas qu’il était vraiment le meilleur pour Edmundo. Mais il le dit le mieux, dès le début. «Fora daqui». Maintenant, pardonnez au Brésilien, mais les maîtres de futsal de Botafogo n’avaient pas vraiment d’accent d’origine contrôlée. La première blessure à l’animal y arrive. Celui qui est né dans le bairro do Fonseca, à Niteroi. Cinquante-huit mille âmes qui grimpent les unes sur les autres, à la recherche de la vie, à la recherche d’un sourire. Pas le meilleur de tous les mondes, pour un jeune homme, surtout s’il a ce caractère là-bas. Heureusement, Edmundo a une dot. Infini. Incroyable. Il peut jouer au football. Mais il n’est pas seulement brésilien dans le sens de la magie et du double pas. Il a ce génie et cette étincelle qui convainc son maître de judo de l’emmener dans l’équipe de futsal de Botafogo où il sera expulsé pour déficit d’attention et parce qu’il ne voulait pas se présenter à l’entraînement. “Oh, mais tu es fou? 4 heures d’entraînement pour aller jouer?”. Bref, Edmundo s’en fichait. Il avait le talent, il ne pouvait pas suivre “hey, make, come back, cover”. Il avait le talent. Il avait le Carnaval à l’intérieur.

Football à l’intérieur Edmundo avait aussi du football à l’intérieur, en plus d’une folie qui l’a toujours accompagné dans sa carrière de montagnes russes. Il devient footballeur avec Vasco da Gama, l’un des dix-sept maillots habillés dans sa carrière mais avec qui il décide de faire ses adieux au football joué, et au Brésil il gagne tout avec Vasco et Palmeiras. En 1997, il triomphe en Copa America, mais en plus de ses objectifs de conte de fées, comme un sombrero extérieur sur Jaap Stam, qui est essentiellement comme sauter le mur de Chine avec une cigarette à la main, il est également connu pour un autre épisode. Malheureusement. Il a récemment été condamné à quatre ans de prison pour homicide involontaire à la suite d’un accident survenu en 1995 au cours duquel trois personnes sont décédées. Il ne comparaîtra jamais devant la police car, dit Edmundo, “au Brésil, le but est toujours de punir ceux qui sont célèbres même avec des procès sommaires. Ici, je veux un tribunal qui ne l’est pas”. Edmundo ne purgera jamais ces quatre ans et demi de prison, pour lesquelles il a ensuite été condamné en 2003. Entre-temps, il a continué à jouer, à gagner, à marquer et même à se battre sur le terrain. À Wanderlei Luxemburg, entraîneur de Palmeiras, a-t-il déclaré. “” Si vous devez m’enlever, vous feriez mieux de ne pas me mettre sur le terrain. “À prendre ou à laisser.

C’est le printemps C’est le printemps à Florence. Réveillez-vous, petites filles. En effet, c’est le 9 juillet 1997, mais cela n’a pas d’importance. La Fiorentina achète Edmundo pour 13 milliards de lires à Vasco da Gama. “C’est un rêve devenu réalité”, dit-il dans une interview télévisée, au cours de laquelle il lance également un défi à son ami Ronaldo: “Je marquerai plus que vous.” À Florence, après trois jours, le premier baiser sur le terrain de Franchi, avec Vittorio Cecchi Gori à ses côtés, est de Maria Grazia Cucinotta. La chemise violette la porte depuis janvier, bien que le 8 janvier elle atterrisse à Fiumicino et perd sa valise avec ses chaussures de football. Ok, pas mal. Il y a du temps pour commencer, mais le chemin est entre les controverses et les poisons avec Lulù Oliveira à tel point qu’au début de février O’Animal, si renommé par les fans de Palmeiras et qu’il n’y a pas trop à demander pourquoi, va à Cecchi Gori . “Président, soyons clairs: je veux jouer le titulaire”. Le technicien, Malesani, n’est cependant pas d’accord et que fait Edmundo? Il prend un vol et retourne à Rio de Janeiro. “Je suis un champion, la Fiorentina ne peut pas me traiter comme ça”. C’était le 18 février 1998 et l’animal du barrio do Fonseca était de plus en plus une star des favelas.

“Soit tu me couvres d’or, soit je pars” Le 16 mars 1998, à 6 heures du matin, Edmundo revient en Italie. Amende de 450 millions d’euros, il arrive à Rome et tient la conférence de presse annoncée à 15 heures. “Je suis désolé pour ce que j’ai fait, mais je ne pouvais pas agir différemment. J’ai dû retourner au Brésil pour résoudre un grave problème personnel que je ne peux pas résoudre. connu “. Le problème, pas du tout mineur, est l’incident mentionné ci-dessus, pour lequel il a été condamné à une indemnité de 350 millions de lires, ainsi qu’à une pension mensuelle pour la famille de l’une des victimes. Puis, le 29 mars, le conte de fées commence. D’abord une passe décisive pour Gabriel Omar Batistuta, qui à Florence a trois noms et trois frissons le long de la peau. Puis, à la quatre-vingt-sixième minute, le premier but avec le maillot de la Fiorentina. L’amour, de la part du Brésilien, cependant, ne fleurit pas et menace la société. “Soit tu me caches d’or, soit je pars.” Comme Maradona, plus que Manuel Rui Costa qui n’a jamais aimé le Brésilien. C’était l’été 1998, lorsque Ronaldo est officiellement devenu le plus grand joueur du monde en France. Celui dans lequel, cependant, l’Angleterre a également tenté de réaliser un rêve.

La saudade Edmundo, à Florence, est également connu pour un autre acte répréhensible. Être le coupable maximum pour l’échec de la Fiorentina à marquer troisième. Trapattoni sur le banc, Gabriel Omar Batistuta grièvement blessé, devant un caporetto d’attaquants. Qu’a fait Edmundo? Il a pris et retourné au Brésil, pour la saudade. Pour le Carnaval, avec la plus grande fureur de Vittorio Cecchi Gori. Il y a cependant aussi la version de l’Animal. “A cette époque, la Fiorentina était en retard avec le paiement des salaires. Et dans le contrat, il y avait toujours la clause de retourner au Brésil au Carnaval et j’en ai profité pour demander les arriérés de salaires. Le match à domicile contre Milan est arrivé. Nous étions les premiers au classement: ce jour-là, Oliveira a été blessé, puis Batistuta a également été blessé et la réserve d’Esposito est entrée et a été expulsée. Il est arrivé lundi et ils ne m’ont pas payé. Qu’est-ce que j’ai fait alors? J’ai pris un avion et je suis retourné au Brésil. ensuite, c’était le Carnaval, la Fiorentina a joué contre l’Udinese et a perdu. En attaque à l’arrière gauche, Michele Serena a dû jouer. Milan a gagné à la maison et nous a dépassés, ils m’ont blâmé pour tout. Ils disent que c’était à cause du Carnaval, “Je suis retourné. Le match suivant, j’ai gagné pratiquement seul contre Empoli, mais Milan n’a plus perdu et a remporté le championnat. Ah, ils ne m’ont pas payé de toute façon. Pour obtenir l’argent, j’ai dû aller au tribunal”.

Naples, son Rio Après un an et demi, sa carrière florentine s’est terminée avec peu d’applaudissements. Il revient au Brésil, avec Vasco da Game et Santos, puis revient en Italie. Il essaie à Napoli parce que, dit Edmundo, “ça me rappelle mon Rio”. Son expérience dure très peu. Six mois, une relégation, une «vaffa» à Mondonico après une substitution et quatre buts marqués. Il s’envole donc pour le Japon, Tokyo Verdi, puis sa patrie à Fluminense, Figueirense et Palmeiras. Il a toujours mis fin à sa carrière au Brésil, à son Vasco da Gama, à 38 ans, en tant que meilleur buteur de la Copa do Brasil. Et avec cette chemise, il prendra sa retraite, celui qu’il dira alors qu’il veut être président pour un jour. “Mais pas maintenant, pas encore.” C’était en 2008, quand l’animal a accroché les chaussures sur l’ongle. Celui qui n’a jamais rien laissé échapper et échappe à la vie, âme tourmentée des favelas. Mais il n’a jamais perdu son sourire.

Qui était vraiment Edmundo? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, O’Animal n’est pas un surnom désobligeant. A l’époque de Palmeiras, le commentateur radio Osmar Santos le lui a donné. Cela signifie littéralement “joueur avec force bestiale”. Dans sa jeunesse, c’était Dinho, mais pas pour VRAI, qui viendra plus tard. C’était le diminutif d’Edmundinho, parce que l’animal avec la force brutale de Niteroi était géant en talent mais loin d’être énergique en muscle. Il n’était pas un rissaiolo, à tel point que lors d’un match amical entre la Fiorentina et Rondinella, il ne fallait pas le souligner, à son arrivée à Florence il était le spécial observé. Bien. Les chroniques parlent d’un Edmundo perplexe, alors qu’elles frappaient un journaliste bien connu et un cadre violet pour, comment dire, une légère diversité de points de vue. Edmundo a perdu son jeune frère à cause de problèmes de drogue trouvés dans un coffre avec beaucoup de plomb dans son corps. “Il n’était pas un trafiquant de drogue, il n’était qu’un utilisateur. Je suis allé le chercher, je l’ai aidé à prendre une douche, pour réduire les effets de la cocaïne. J’ai pleuré tous les jours, mais tout a recommencé. J’ai donc dit à mes parents.” une autre fois, pour lui, quand il meurt. “Luizinho a changé, ou il semblait. Pendant deux trois ans, il s’est arrêté, marié, avec un travail. Puis, un jour, ils l’ont trouvé dans le coffre d’une voiture.” Ils ont dit qu’il pourrait être un problème de dettes en souffrance, mais je m’en fiche du tout. “L’âme troublée d’Edmundo, la vie difficile. Dès le premier jour de sa vie, depuis le 2 avril 1971.

Il y avait de la neige Edmundo ce jour-là avait les yeux d’un enfant. La bouche ouverte d’un enfant. Et l’index pointé vers le blanc s’étira par la fenêtre. “Désolé, mais c’est ce que j’imagine?”. Oui, il n’avait jamais vu de neige. Bien plus de deux décennies de vie, Edmundo n’avait jamais vu de neige. Fils d’un coiffeur, Reinaldo, et d’une lavandière, Firle, Edmundo n’avait jamais vu de neige. Il a donné à un singe un verre pour la fête de son fils “mais non, ce n’était que du guarana”, se justifiera-t-il. Il a fait une interview avec Playboy Brasil qui le dépeint étreint à un ours en peluche intitulé “ou animal précis de carinho”, l’animal a besoin d’affection. Il dit avoir marqué le meilleur but de sa vie dans le prologue de Vasco-Botafogo lorsqu’il était enfant. “Je récupère le ballon du corner, je dribble quatre joueurs de Botafogo, puis le gardien de but et le mets. A 45 ‘de la deuxième mi-temps, en plein Maracana”. À onze heures. Il s’est promené nu pour la retraite, dit-il, il a fait l’amour, pour la première fois, avec un cousin nommé Saionara, que le nom est déjà tout un programme. Mais il n’avait jamais vu de neige avant ce voyage entre Turin et Florence avant de signer avec la Fiorentina. Instinct animal incorrigible et éternel.