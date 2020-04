iorestoacasa – Les histoires au coucher: Miguel Reina et le dernier perdu sans gants

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Les plus jeunes supporters de l’Atlético Madrid se souviennent de façon spectaculaire de la finale de la Ligue des champions 2014. Contre les rivaux détestés du Real, gagnés jusqu’à une minute après la fin, lorsque Sergio Ramos égalisait l’avantage initial de Godin. Puis le rêve s’estompe, claque sur la finale 4-1 des merengues en prolongation. À tel point du triomphe, de ce succès que l’équipe dirigée aujourd’hui par Cholo Simeone n’a jamais conquis. Trop, en fait. Comme il y a quarante ans. Quand il a été décidé, peut-être, une paire de gants de boxe a été retirée trop tôt.

1974 est l’année de Rebel, rebel et Never, Never Gonna Give You Up. Le grondement dans la jungle, le massacre de la Piazza della Loggia et le désastre du train Italicus. C’est l’année au cours de laquelle deux élèves inventent une nouvelle langue: elle s’appelle basique, les deux s’appellent Paul Allen et Bill Gates. C’est l’année où la garrota, fétiche du franquisme pour les exécutions des ennemis du régime, tue pour la dernière fois: les noms sont ceux de l’anarchiste catalan Salvador Puig Antich et du criminel est-allemand Georg Michael Welze. L’Espagne change: en 1973, Francisco Franco a démissionné de son poste de président du gouvernement. Il restera régent jusqu’en 1975, mais l’ère du Generalisímo tire à sa fin.

Une autre dictature a ses effets sur la Ligue des champions 1973-1974. Il devrait y avoir 32 équipes en lice, mais il y en a 31. Le Dinamo Tirana est contraint de les renoncer, sous la direction du régime communiste d’Enver Hoxha, qui s’approche alors du tournant autarchique. Le problème du nombre impair est rapidement résolu: le champion d’Ajax en titre passe en huitièmes de finale. Dommage que les lanciers, revenant de trois titres consécutifs, aient perdu Johan Cruijff, qui a rejoint Barcelone l’été: ils ressortent dès le premier match, éliminé par le modeste CSKA Sofia. La finale est prévue le 15 mai à Bruxelles, dans un stade qui depuis 2000 s’appellera Stade Roi Bauduin, mais en 1974 il est encore connu sous le nom de Heysel et deviendra quelques années plus tard la métonymie de la tragédie.

La dictature de Franco favorise les équipes de la capitale. Les chéris du régime habillent la camiseta blanca de l’équipe du Real Madrid. Mais l’Atlético Madrid n’est certainement pas comparable à Barcelone, symbole de la résistance catalane, ni au Athletic Club de Bilbao, expression sportive de l’indépendance basque: Franco aurait soutenu en privé les athlètes en privé. Mais cela reste l’équipe de la classe ouvrière à Madrid. Les Colchoneros, blancs et rouges comme la toile dont étaient recouverts les matelas au début du XXe siècle, utilisés par les premiers membres du club pour les desserrer, car peu coûteux et faciles à trouver. Au début des années 70, l’Atlético a connu des moments de gloire: en ’72 -’73, il a remporté la Primera Division et en ’73 -’74, il était deuxième seulement derrière le Barcelone de Cruijff. L’entraîneur est un Argentin, avec un passé italien important, comme Simeone: l’histoire a des cours et des attraits. Son nom est Juan Carlos Lorenzo, il est né et mort à Buenos Aires, mais au milieu il a trouvé le temps de parcourir le monde, de la France à l’Espagne en passant par l’Italie. Où il a joué dans la Sampdoria et a entraîné Rome et la Lazio.

Le chemin vers la finale est clair. L’Atletico est invaincu lors de la nomination du 15 mai, la meilleure défense de la compétition étant donnée les deux seuls buts encaissés, mais tous les deux dans le même match, alors qu’en attaque c’est dur, avec neuf buts comme butin de la troupe de Lorenzo. Son mantra est la solidité: le spectacle compte jusqu’à un certain point, pour gagner il suffit de marquer un but de plus que l’adversaire. Comme au premier tour contre Galatasaray: 0-0 à domicile, 1-0 à Istanbul après prolongation. En huitièmes de finale, il y a le Dinamo Bucarest de Mircea Lucescu: les Roumains sont éliminés, à Bucarest les Athlètes gagnent 2-0. En Espagne, il termine 2-2, l’Atlético subit les deux seuls buts de la compétition, à l’exception de la finale, il transpire les sept maillots proverbiaux, mais dans l’ensemble, il vole vers les quarts de finale. Il y a l’Etoile rouge de Dragan Džajić et Vladimir Petrović: l’Atletico gagne toujours à l’extérieur, à Belgrade, 2-0. Des filets blancs tirent à Madrid. Même résultat, mais inversé, contre le Celtic en demi-finale: les Ecossais jouent le premier à domicile, s’attendent à se battre et sont confrontés à une équipe coriace au bord de l’irrégularité. Le match se termine 0-0 et trois expulsés. Sur le chemin du retour, dans la capitale espagnole, il n’y a pas d’histoire: l’Atlético 2-0. Envol pour Bruxelles.

En face, le soir belge du 15 mai 1974, il y a le Bayern Munich. Formés par Udo Lattek, les Allemands s’apprêtent à prendre le relais de l’Ajax en tant que dominateurs absolus du football européen. Le champion est Gerd Müller, meilleur buteur de la Coupe d’Europe avec huit buts en dix apparitions. Leur parcours n’a pas été sans embûches: le Bayern possède la meilleure attaque du tournoi, vingt buts, mais aussi l’une des pires défenses, avec quatorze buts encaissés. Le tout accompagné de deux défaites: les Allemands ont lutté, bien plus que l’Atlético. Ils jouent avec 4-3-3, la formation typique est un défilé d’étoiles. Entre autres: Maier au but, Beckenbauer et Breitner à la défense, Kapellmann au milieu de terrain, Hoeneß à l’offensive. Et puis, déjà mentionné, Müller: 0,92 buts en moyenne par match dans sa carrière est une bonne carte de visite.

L’Atletico a moins de champions. Di Lorenzo et ses analogies avec Simeone ont déjà été dites. Le gardien de but, qui est le protagoniste de cette histoire, nous le laissons en dernier. Une défense acharnée: la plus titrée est Heredia, 20 apparitions pour l’Argentine. La star de l’équipe est Luis Aragonés, qui deviendra le père du cycle d’or espagnol en tant qu’entraîneur. Il joue au milieu de terrain, ils l’appellent Zapatones à cause du plus que convenable, il est le métronome du rouge et du blanc. Deux médianes honnêtes jouent avec lui et Javier Irureta, l’instinct prédateur des onze de Lorenzo, l’élément de la fantaisie et brisant les schémas opposés. Il sera également un grand entraîneur, capable d’amener le modeste Deportivo La Coruña à la victoire en Liga en 2000 puis en demi-finale de Ligue des champions en 2004. José Eulogio Gárate et José Ufarte jouent devant lui. El ingeniero del área, pour les trois titres de Pichichi et parce que Garate est vraiment un ingénieur. El espanhol, car Ufarte, un Brésilien, a toujours joué en Espagne et à la maison ils le connaissent de cette façon.

Et puis il y a Miguel Reina. Le gardien de but. Parmi les meilleurs de sa génération, double vainqueur du Zamora Trophy en tant que défenseur extrême le moins vaincu du championnat. Il est le père de Pepe, que nous avons vu en Italie porter les chemises de Naples et de Milan. Il restera dans les mémoires pour cette finale. Mais ne courons pas.

Le jeu est somnolent. Les 90 minutes du temps réglementaire s’écoulent entre quelques coups de pied, Beckenbaue qui domine en défense, les attaques qui ne blessent pas les arrière-gardes adverses. On passe aux prolongations, sans pouvoir viser des pénalités: proposées quelques années plus tôt par un arbitre allemand, elles peinent encore à s’imposer à l’international et ne seront acceptées par l’UEFA qu’à partir du Championnat d’Europe de 1976. La date de l’éventuel la rediffusion est déjà prévue pour le 17 mai, une perspective qui fait surtout peur aux Madridois.

L’Atletico a pris les devants à six minutes de la fin. Aragonés s’en occupe. Puni depuis le bord de la zone allemande, Maier place six hommes sur la barrière et ne voit pas le ballon se déclencher. Zapatones la fait se lever juste assez, l’envoie dans le coin à droite du défenseur extrême bavarois. Il ne plonge même pas: le ballon court le poteau et entre dans le filet, l’exécution est parfaite, l’Atlético prend les devants et toute l’équipe embrasse le héros du jour. Et là, les Espagnols reprennent leur jeu: il reste six minutes, il suffit de fermer et de ne pas marquer.

Il reste vingt secondes, vous pouvez commencer à célébrer. Et nous arrivons à ce qui est peut-être une légende ou peut-être pas. Les vidéos ne permettent pas de clarifier ce qui se passe. Les interviews des protagonistes racontent une histoire. Celui de Reina qui, convaincue d’avoir remporté la victoire, exulte, enlève ses gants, les remet à un photographe de Marca qui suit le jeu à quelques pas de chez elle. Presque personne ne le remarque, sauf Schwarzenbeck, le partenaire de défense de Beckenbauer. Ils l’appellent Der Putzer des Kaisers, l’homme de ménage du Kaiser. Il demande une balle à 40 mètres de la porte de Reina et lâche un tir qui est tiré. Le père de Pepe, peut-être à cause de l’absence de gants, peut-être parce qu’il ne s’attend pas à cette tentative, plonge à sa droite mais ne peut pas reculer et reste au sol pendant que le ballon s’accroche derrière lui. C’est 1-1, le match doit être répété.

Reina se ferme dans le vestiaire de l’arbitre. Evitez la confrontation avec ses coéquipiers, l’entraîneur Lorenzo définira après de nombreuses années la légèreté de son gardien comme “impardonnable”. En examinant les images du jeu aujourd’hui, il est difficile de comprendre quel pourcentage de responsabilité il a vraiment: le tir est puissant et incliné, il est crédible qu’il n’aurait pas pu éviter le but du tirage, que vous ayez ou non des gants. Mais l’histoire a besoin d’anecdotes à transmettre et le gardien de but de Cordoue vient de lui en fournir une, trop juteuse.

La version de Reina. Les journaux espagnols nous brodent, ce qui est peut-être une légende devient l’épisode saillant de toute une carrière. L’intéressé y est récemment revenu, interviewé par: “Ils ont tout écrit sur ce match, la seule vérité est que le défenseur du Bayern a touché le ballon et il est entré. Les plus pauvres de l’équipe ont eu un coup de chance ».

La finale a été rejouée deux jours plus tard. Toujours au Heysel, devant un public un peu moins nombreux, peut-être conscient que le destin a déjà été écrit par ces gants (peut-être) paradés à l’avance. L’Atlético change l’un des deux assaillants, le brassard du capitaine passe d’Aragonés à Heredia. Reina est à nouveau entre les poteaux, mais sa chemise n’a pas le numéro 1 sur son dos. La répétition se joue parfaitement du côté allemand, mais sans verve pour les Ibères: le Bayern prend les devants en première mi-temps et se termine par un tour 4-0, diplômé pour la première fois champion d’Europe, un titre qui gagnera également au cours des deux prochaines années. L’Atlético reste là pour repenser ces vingt secondes qui ont coûté un triomphe, sans savoir que quarante ans plus tard, il en perdra un autre pour encore quelques instants. Mais c’est une autre histoire.