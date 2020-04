iorestoacasa – Les histoires au coucher: Robert Enke, le triste gardien de but

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Les footballeurs sont beaux, riches et célèbres. Ils sont heureux par définition. Jamais triste. Parler du football et de la vie, c’est aussi parler des tabous, des voiles que nous avons érigés et au-delà desquels nous ne voulons pas voir. Chez beaucoup, du football et de la société, il y a celui de la dépression. Ceux qui en souffrent ont du mal à l’admettre. Aussi parce que les autres ne comprendraient pas: un peu de tristesse arrive, ce qui ne sera jamais. Imaginez si vous êtes jeune, riche, célèbre. Si vous êtes footballeur. Si vous êtes le gardien de but de l’Allemagne. Vous ne pouvez pas être beaucoup de choses, mais surtout vous ne pouvez pas être triste.

C’est l’histoire d’un footballeur triste. C’est une histoire qui se termine le 10 novembre 2009, jour de la mort de Robert Enke. Le jour où un garçon de 32 ans avec un compte bancaire de six zéro, la Coupe du monde 2010 sur le pas de la porte, la Bundesliga toujours braquée sur lui, a décidé qu’il ne pouvait plus continuer. Un mardi soir, il a arrêté sa voiture sur un parking de Hiimmelreich, une banlieue de Neustadt am Rübenberge en Basse-Saxe. Il a écrit une note d’adieu, s’est excusé auprès de ses médecins et de sa famille pour avoir caché la profondeur du malaise qu’il portait toujours derrière et à l’intérieur. Il a laissé les clés attachées, la porte s’est ouverte, il a traversé la voie ferrée et s’est arrêté à mi-chemin. Un train l’a frappé à 160 kilomètres à l’heure. Ça s’est terminé là. Mais comment ça a commencé?

Robert Enke est né le 24 août 1977 à Iéna, en Thuringe. Il est le fils d’un psychologue du sport, joue au football, est gardien de but. Il a fait ses débuts professionnels avec le Carl Zeiss Jena le 11 novembre 1995, presque exactement 14 ans avant son suicide. Il a fait ses débuts en 2. Liga: ironiquement, contre Hanovre 96, qui sera son avenir. Il a tout de suite compris à quel point la pression est forte pour le porteur de gants et le numéro 1: son premier match est venu parce que le propriétaire, Mario Neumann, a déçu l’entraîneur pendant deux matchs de suite, deux défaites contre Duisburg et Bochum. Enke, qui a 19 ans, joue trois matchs puis se réinstalla sur le banc. Cela a été noté.

En été, il s’installe au Borussia Mönchengladbach. Pendant deux ans, il n’a même pas joué de match avec la première équipe: il est allé sur le banc et a défendu le but de l’équipe des jeunes. En 1998, il a eu sa grande chance, même si, encore une fois, ce n’est pas quelque chose qui fait vraiment sourire: Uwe Kamps casse le tendon d’Achille, il est absent pour presque toute la saison. Enke a sa chance et en profite: il est propriétaire de tout le championnat, il s’exhibe, on parle de lui à l’international, il souffre aussi plus de deux buts par match. Le goût aigre-doux demeure. Le côté obscur de la médaille est toujours là: l’équipe recule à la fin du championnat. Encore une déception.

Enke vole au Portugal. Son compatriote Jupp Heynckes l’a appelé à Benfica en 1999. La compétition est élevée, les gardiens de l’équipe portugaise sont au nombre de quatre. Enke a une histoire d’attaques de panique, comme l’a dit Ronald Reng dans la belle A Life Too Short. Heynckes lui donne confiance en tous points, même au prix de faire monter la pression sur ce garçon fragile: il lui confie le brassard de capitaine. La réponse est positive: en quatre saisons, Enke joue 77 matchs, les fans l’apprécient, même si Benfica ne remporte pas le championnat. Et puis il y a Teresa: les deux se connaissent depuis le lycée, en 2000 ils se sont mariés. Peut-être que Robert peut aussi être heureux.

Au lieu de cela, Barcelone arrive. En 2002, Enke et Benfica n’ont pas trouvé d’accord pour renouveler le contrat. Le gardien de but allemand s’installe au Barça. L’aventure commence par les pires souhaits: pendant les négociations, incertain de ce qu’il faut faire, Enke appelle Louis Van Gaal, l’entraîneur catalan, à se rassurer. “Je ne sais même pas qui vous êtes” est la réponse glaciale qu’il obtient. Pour une raison étrange, après une confrontation comme celle-là, il décide de déménager à Blaugrana de toute façon. La pré-saison est un désastre: Enke ne peut pas se familiariser avec la ligne défensive à quatre, très haute, recherchée par le sélectionneur néerlandais, qui lui préfère en fait un jeune Víctor Valdés.

Le 11 septembre 2002, cependant, Van Gaal a déployé Enke en tant que propriétaire. Pas en championnat, en Copa del Rey: devant il y a Novelda, une formation modeste dans les ligues inférieures. L’Espagne s’attend à un but facile du Barça, qui perd à la place par surprise 3-2, même pour quelques erreurs plutôt graves de Enke lui-même. C’est l’un des moments les plus sombres: Van Gaal le renvoie sur le banc de façon permanente. “Il a été jeté au milieu des lions”, raconte Valdés lui-même. Teresa lui conseille de voir un thérapeute, Robert souffre de dépression chronique et cet échec sensationnel l’assomme: être le gardien de but de Barcelone, assure-t-il, est le travail le plus difficile au monde. Pour mémoire, la saison 2002-2003 est un désastre pour toute l’équipe, et certainement pas à cause d’Enke. Van Gaal est exonéré et Antic clôt le championnat à la sixième place. Rijkaard, le partisan de la grande renaissance de Barcelone, arrive cet été, mais Enke n’est plus là: il part en prêt pour la Turquie, à Fenerbahçe, où il ne joue presque jamais. L’année suivante, il revient en Espagne, toujours prêté, à Tenerife dans la division Segunda. Et ça ne joue même pas là-bas.

Enke retourne en Allemagne. Il appelle Hannover 96, l’équipe contre laquelle il a fait ses débuts. C’est l’occasion de rentrer chez soi, de laisser derrière lui de nombreuses déceptions. Et cela coïncide avec le plus grand bonheur: le 31 août 2004, sa fille Lara est née. Robert oublie qu’il a perdu trois jours auparavant contre l’Arménie Bielefeld: peut-être que l’arrivée de cette belle créature peut changer sa vie, lui donner du bonheur ou du moins quelque chose qui lui ressemble. Dans le championnat, il continue de jouer en tant que joueur titulaire, souffre de la pression, continue de consulter un psychiatre, mais a un rayon de soleil pour égayer sa journée. Au lieu de cela, le drame est sur nous.

La tragédie de Lara. La fille de Robert et Teresa Enke a une malformation cardiaque congénitale, elle a besoin d’un traitement et surtout d’opérations, de nombreuses opérations. Une épreuve authentique, même si sur les photos qui les représentent ensemble, Robert et Lara sourient toujours. Le 17 septembre 2006, après avoir réussi, apparemment avec succès, une nouvelle intervention, Lara décède. Jusqu’à présent, nous avons parlé de dépression et de douleur, mais maintenant nous ne nous attardons pas: impossible à décrire. C’est le moment le plus sombre de tous les temps et, selon toute vraisemblance, il n’y a pas d’adjectifs pour le décrire.

Leila, la renaissance, la coupe du monde. D’une certaine manière, Enke continue. Fin 2006, il a renouvelé son contrat avec Hanovre qui, cette saison-là, a lutté contre la relégation et a réussi à fermer à la onzième place de la Bundesliga. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête du haut défenseur, mais peut-être cette fois-ci il utilise le football pour se réfugier, pour s’échapper en attendant de parer un ballon. Et il le fait bien: le 28 mars 2007, il a disputé son premier match avec l’Allemagne, un match amical contre le Danemark perdu 1-0. L’année suivante, Hanovre termine huitième du classement, Enke est l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue et l’équipe nationale devient une habitude pour lui, encore plus: il joue cinq matchs de qualification pour la Coupe du monde 2010 en tant que starter Après avoir dit au revoir à Lehman, Jurgen Klinsmann doit choisir, mais il a une idée assez claire: il préfère Enke à Adler et au jeune Neuer, il veut qu’il soit numéro 1 en Afrique du Sud. Cela ajoute peut-être une pression supplémentaire, mais cela fait partie d’une satisfaction personnelle et professionnelle que le triste gardien de but a toujours recherchée. Et puis Enke a une nouvelle raison de sourire: en mai 2009, Teresa et lui adoptent Leila. Une famille peut toujours être là.

La fin. Inquiétudes quant à la joie de l’arrivée de la nouvelle fille adoptive: sa femme a raconté comment Enke craignait que le monde ne découvre sa dépression, et que pour cela, il pourrait emporter même Leila, après que le destin l’aurait éloigné de Lara. , jamais oublié. Au bonheur pour le choix de Klinsmann, qui l’a informé qu’il sera le propriétaire de la Coupe du monde 2010, s’ajoutent les attentes: l’homme qui a toujours eu peur d’échouer doit représenter sa propre nation, d’ailleurs l’un des favoris de la victoire , devant toute la planète. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans la tête de ce type. On sait comment ça s’est passé: peu après 18 heures le 10 novembre 2009, à la veille de son quatorzième anniversaire en tant que footballeur professionnel, Robert Enke attend un train, au milieu des voies. Il a écrit une lettre, il a écrit à ses parents, à son psychiatre. Il a écrit à Teresa, à Leila. Il écrit à Lara: aujourd’hui, père et fille se reposent dans le cimetière d’Empede, à moins de 200 mètres. Leila, l’autre fille, est restée sans papa, mais en compagnie d’une mère courageuse, qui a consacré sa vie et ses énergies à faire en sorte que la leçon, la douleur, le sacrifice ne soient pas oubliés. Pour que personne n’ait peur d’admettre sa dépression et son combat, tous les jours, avec des fantômes qui existent même s’ils ne sont pas vus.

