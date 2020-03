iorestoacasa – Les histoires de bonne nuit: 1988, l’année du cygne, de la Seine, de la MaGiCa

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

1988. C’est une année historique pour la télévision. Des formats sont nés qui marqueront la vie de chacun d’entre nous. Oui, même les filles Cin Cin de Colpo Grosso, et levez la main que vous n’avez jamais vue tard dans la nuit Umberto Smaila et ses belles. Puis, à partir d’une brillante idée d’Antonio Ricci, la nouvelle la plus irrévérencieuse de la scène italienne prend vie, Striscia La Notizia. Et si Maurizio Costanzo inaugure son historique Maurizio Costanzo Show, Piero Angela ouvre sa première saison de Quark. Il y en a pour tous les goûts. La vie n’est pas seulement un quiz.

Le premier grand Milan 1988 sera l’année de la première Grande Milan de Silvio Berlusconi. Pendant ce temps, la Serie A décide, à partir de l’année à venir, d’augmenter le nombre de participants et donc de réduire les relégations à seulement deux. Les frontières sont rouvertes, bien qu’il reste deux adhésions par équipe, mais la Sampdoria continue de croître en sauce italienne. Le tandem d’attaque est toujours cela. Gianluca Vialli et Roberto Mancini. Deux qui prendront bientôt leur envol. Et en attendant, ils étaient cémentés. C’était une «tendance lente». Mais bientôt le bon riff viendrait. Le roulement de tambour. Bientôt, le blucerchiata Gênes, avec ces deux là, aurait connu le mot interdit. Scudetto.

Le Ma-Gi-Ca est né Ruud Gullit et Marco Van Basten. Ils seront les icônes du champion d’Europe Hollande mais ce sont les deux clichés d’un Milan profondément refondé Berlusconi choisit un nouveau nom, étonnamment pour le banc. Arrigo Sacchi de Fusignano, de retour des saisons de Parme mais à ses débuts en Serie A. Rome retrouve Niels Liedholm, devant le Voller allemand. Napoli fonde le Ma-Gi-Ca, avec Maradona, Giordano et la Careca brésilienne tandis que la Juventus la première année après que Platini essaie de redémarrer avec Ian Rush. Qui vient de Liverpool mais ne pourra jamais habiller la couronne et le sceptre du roi, la Juve en avait perdu le 10. Son génie. L’amour.

Bush est président Deux catastrophes ont bouleversé 1988: une inondation fait 20 millions de sans-abri au Bangladesh tandis qu’en Arménie, plus de 25 000 meurent dans l’un des tremblements de terre les plus violents de l’histoire de l’humanité. Aux États-Unis, l’ancien chef de la CIA, George Bush, devient président avec une victoire écrasante sur Don Quayle tandis que Gorbatchev est nommé à la tête du Soviet suprême et entame la restructuration économique du pays, la “perestroïka”. C’était un monde prêt à changer. Se retourner. Autre que le paradis.

L’histoire dira à Milan Napoli aurait dû remporter son deuxième Scudetto. Ouais, “le ferait”. Mais l’histoire le dira de Milan. Maradona sera le meilleur buteur mais les Rossoneri, avec Arrigo Sacchi, arment immédiatement la défense avec Franco Baresi et avec deux étoiles avec un bel avenir comme Alessandro Costacurta et Paolo Maldini. Le blues, cependant, commence par un coup. Cinq victoires sur cinq, Samp essaie mais ne suit pas le rythme et un dernier but de Maradona a mis un terme au run-up du Blucerchiati. Les Azzurri sont devenus champions d’hiver et ont poursuivi leur course dans la tornana de retour, arrivant le 14 février pour accumuler un avantage de cinq points sur Milan, deuxième du classement. Pendant ce temps, une étude scientifique a montré que le Saint Suaire remonte en fait à 1200 mais que l’Église continue de le considérer comme un objet sacré. Une question de foi.

L’homme qui courait bravant les nuages 1988 sera une année historique pour les moteurs. Pour ce que ce sera, pour ce qu’il a été. Ayrton Senna, l’homme qui a couru braver les nuages, avec son sourire brésilien mélancolique, remportera sa première Coupe du monde dans une saison largement dominée par McLaren Honda. 1988 sera cependant la dernière fois avec Enzo Ferrari. Cela ira à 90 ans, après avoir changé à jamais l’histoire de notre pays, le sport automobile, les quatre roues. Ce sera l’un des personnages les plus importants du siècle actuellement dans les archives. L’homme qui a fait du rouge n’est plus seulement la couleur du feu. L’amour. Du sang. Rosso était aussi Rosso Ferrari. De la plus belle voiture. Immortel.

Qui a encadré Roger Rabbit? Le phénomène cinématographique qui révolutionne à sa manière Hollywood et non seulement qui s’appelle Who Has Stuck Roger Rabbit. Pour la première fois, des acteurs en chair et en os interagissent avec des dessins animés et, compte tenu de l’époque, ayant vu 1988 en plein essor, un beau et bon miracle technologique. Oui, mais ok innovation, effets spéciaux et ainsi de suite. Mais c’est aussi une année de chefs-d’œuvre. La nuit des Oscars marquera le véritable triomphe de Bernardo Bertolucci: son dernier empereur remportera neuf statuettes, dont celle du meilleur film. Une année où Freddie Mercury, avec le chanteur d’opéra Monsterrat Caballè, enregistre l’album contenant le single Barcelona. Pour la troisième fois, il apparaîtra sans sa moustache historique, pour la première il atteindra un roi de la quatrième octave à pleine voix dans une chanson.

La confrontation directe Le 10 avril, cinq jours à la fin, Napoli menait avec quatre points d’avance sur les Rossoneri, qui n’avaient pas pu profiter pleinement de l’hésitation des dirigeants au cours des deux mois précédents. Mais les Rossoneri, à partir de la semaine suivante, ont remporté trois succès décisifs: le 17 avril, ils ont gagné à Rome, tandis que les Azzurri ont perdu à Turin devant la Juventus; le 24, ils en font le derby milanais tandis que les rivaux tirent à Vérone; enfin, dans le choc direct du San Paolo, ils se sont imposés 3-2 grâce à l’entretoise de Virdis et un but de van Basten. Le retour subi a plongé Napoli dans le désarroi: l’équipe napolitaine, qui n’avait perdu que deux matchs au cours des 25 premiers jours, est tombée quatre fois au cours des cinq derniers tours et n’a marqué que 1 point sur les 10 disponibles.

Carl Lewis contre Ben Johnson. Ben Johnson contre Carl Lewis. En Corée du Sud, l’attention s’est concentrée sur ce défi et le Canadien a remporté le cent mètres en seulement 9 secondes et 97 cents. Oui, bien. Dommage qu’il ait été jugé positif contre le dopage et renvoyé chez lui sans médailles et disqualifié. Le cri de joie de Carl Lewis a été étranglé par les tubes à essai de Johnson tandis que pour l’Italie, Séoul était historique. Les frères Abbagnale ont crié la botte de joie alors que les plus beaux aigus sont arrivés le dernier jour. Gelindo Bordin a remporté ce qui, aux Jeux olympiques, depuis le jour de leur naissance, est la course. Par excellence. Le marathon. Qui est devenu tricolore de bonheur.

L’année des surprises Milan, le dernier jour, est arrivé à Côme et a obtenu son diplôme de champion d’Italie. Sacchi sur le banc, puis Van Basten, Gullit, Donadoni, Baresi, Maldini et ses compagnons, ont donné une joie infinie à l’AC Milan après neuf années très compliquées. La Sampdoria des jeunes remporte la Coupe d’Italie en finale en prolongation contre Turin, avec l’objectif de Salsano de décider du match. La Coupe des Champions est pour la première fois historique du PSV Eindhoven, avec la victoire sur Benfica. L’autre grosse surprise est dans la Coupe des Vainqueurs de Coupes: l’Atalanta, de Serie B, arrive en demi-finale mais à gagner ce sont les Belges de Malines en finale contre l’Ajax tandis que l’Uefa appartient au Bayer Leverkusen en finale contre l’Espanyol. Ce fut une année de grande écoute. PSV, Malines, Bayer Leverkusen. Une année inoubliable.

Le but à l’URSS du Cygne d’Utrecht 1988 est l’année des Championnats d’Europe en Allemagne et l’un des meilleurs buts de tous les temps. Marco Van Basten marquera en finale contre l’Union soviétique. Mancini fera son premier but contre l’Allemagne, faisant taire les journalistes mais l’Italie sortira contre l’URSS. Plus tard, le Rocca Olympic blues perdra la face et le match contre la Zambie 4-0 à Séoul, tandis que l’équipe de Vicini produira des joueurs qui seront les protagonistes des Magic Nights deux ans plus tard. Cependant, en Allemagne, le protagoniste absolu sera lui. Le cygne d’Utrecht. Cinq buts à l’issue de l’épreuve et un ballon d’or qui l’ont consacré le meilleur attaquant du monde.