iorestoacasa – Les histoires de bonne nuit: bagarres et coups de pied de Vinnie Jones du Crazy Gang

Baisée, folle, salaud. Ici, commençons les bonbons, allez. Parce qu’il y aurait des choses à dire sur Vincent Peter Jones. Qui était probablement le footballeur le plus dur, le plus coriace et le plus méchant de tous les temps. Commençons par le registre: il est né à Watford, en 1965, l’année du départ de Winston Churchill et de la mort de Malcolm X. Et dans le Hertfordshire, il va à l’école, il est le fils de Peter, garde-chasse et Glenda, femme au foyer, commence également à botter le ballon. Oui, même les opposants, mais pour le moment il n’y a pas de nouvelles criminelles. Qu’il était un peu un type étrange peut être vu immédiatement depuis le début. Parce qu’il commence en 1984 avec les amateurs de Wealdstone mais ensuite, deux ans plus tard, il s’envole pour la Suède. Et pas à un grand, non. Ce fou Vinnie Jones revient à Holmsund qui mène également à la victoire de la troisième série suédoise.

Boules de pie L’une des photos les plus célèbres et les plus emblématiques du football anglais à la fin des années 80 n’est pas qu’il s’agit d’un manifeste de bon ton. Peut-être, en fait, peut-être que nous sommes déséquilibrés, bien sûr, Thatcher n’avait pas CETTE photo derrière le bureau. C’était en 1988, le match de la FA Cup se jouait entre Wimbledon et Newcastle. Aux Magpies, un très bon garçon appelé Paul Gascoigne a joué. Ici, Magpie se moquait de ses adversaires, un tunnel et un dribble après l’autre. Donc, l’un des photographes qui était sur la touche, alors, tout à coup, il a décidé à un moment donné d’immortaliser Vinnie Jones et Paul Gascoigne alors que le ballon était loin. Le regard … Eh bien, le regard de Gascoigne était deux sphères complètement hors orbite. Debout, le dos légèrement plié, la bouche grande ouverte dans un cri de douleur étranglé. Et Jones avec son bras gauche tendu vers … Oui, vers ceux-là. Cela serra et se tordit, les dents serrées, sans le regarder dans les yeux. Ici, cette photo, il y a fort à parier, n’a jamais été dans le bureau de Margareth Thatcher …

The Crazy Gang Raconter Vinnie Jones, c’est aussi raconter au Crazy Gang. Oui, d’après le nom que vous comprenez, ce n’est pas que ce soit le Groupe des enfants de chœur de la paroisse au coin de la maison. C’était le surnom que Wimbledon avait dans les années 80, l’architecte a le visage d’un ivrogne dans les pubs de Newcastle. Dave Bassett, qui a deux croyances: la course, la détermination, la méchanceté. Il n’a pas l’habitude de prendre le thé à 5 ans: de l’intimidation verbale aux adversaires physiques, des insultes aux salles de bain bouchées dans les matchs à domicile jusqu’à la radio à plein volume pour distraire le gros tournant. Wally Downes, pour ainsi dire, a mis le feu aux sacs et vêtements de la nouvelle équipe. Ensuite, Bobby Gould. Ce qui arrive en 1987 et donne également une mentalité gagnante à ces fous, à ces fous de Wimbledon. Qu’un an plus tard, ils remporteront également la FA Cup, en finale contre Liverpool, à tel point que le commentateur de la BBC, John Motson, ira jusqu’à dire “Le Crazy Gang a battu le Culture Club!”. Ici, dans cette équipe se trouve John Fashanu, rendu célèbre en Italie également par Mai Dire Gol, et aussi Dennis Wise. Celui qui, a déclaré Sir Alex Ferguson, était “capable de déclencher un combat dans une maison vide”. Jones et le Crazy Gang, contre toute attente, relèvent la FA Cup.

Bothered Ce n’était pas un génie, pas même un scientifique, Vinnie Jones. Ici, Liverpool, par exemple, a décidé d’afficher un projet de loi à l’époque de Bill Shankly avec l’écriture “CECI EST ANFIELD” au début de l’escalier pour prendre le terrain. « Tracassé ». Un marqueur, un drap blanc et une inscription. Qui le baise. Vinnie Jones l’a attaqué ci-dessus, violant des années d’histoire et de gloire d’un club comme Liverpool. Mais c’était comme ça, à prendre ou à laisser, icône folle d’un coup de pied disparu. Jones prend 12 expulsions dans sa carrière, dont une contre Chelsea, après 5 secondes. “Ball!”. Ici, après des coups de pied, des coups de poing et des coups de poing aux adversaires, il avait l’habitude de se retourner contre l’arbitre et de faire le geste d’un ballon. “J’ai le ballon.” Oui. Seulement, il était une fois en forme de cheville, de malléole, de rotule …

Pas une bonne idée Vinnie Jones a eu une idée mais, comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas une excellente idée. Le national gallois, oui, car grâce à un ancêtre qui a choisi de jouer pour les dragons, il a bien pensé en 1992 à publier une vidéo. “Les hommes durs du football”. Les hommes les plus coriaces du football. Ce fut une compilation de ses fautes les plus dures, des tueurs, y compris ce qui a coûté la carrière de Tottenham à Gary Andrew Stevens. Non seulement cela: il contenait également un tutoriel, fou d’un Jones, sur la façon d’intimider et de faire souffrir les adversaires. Un exemple? Il a expliqué comment arracher les poils des aisselles de ses adversaires en faisant semblant de les aider à se relever après une faute. Tout cela lui a coûté 6 mois de disqualification et une amende de vingt mille livres, en plus d’une suspension de trois ans par la Football Association “pour avoir mis le football sous un mauvais jour”.

Lock & Stock Guy Ritchie tombe amoureux de Vinnie Jones. Non, pas dans ce sens. Aussi parce que le fou de Watford aurait pu mal réagir en cas d’avanches. Sur le plan artistique, bien sûr, à tel point qu’une fois que l’ancien Wimbledon décide de suspendre ses chaussures au clou, il le transforme … en acteur. Oui. Le premier est avec «Lock & Stock», le second avec The Snatch. Ritchie, avec des visages comme le sien, fait fortune. Et Tony Pallotola al dente, est le personnage parfait, pour un putain de salaud fou comme lui …

Le monarchiste conservateur Vinnie Jones a terminé troisième au British Big Brother Vip en 2010, a dirigé une série télévisée sur les forces de police spéciales à travers le monde et est un fervent partisan du parti conservateur. “Je suis fier d’être britannique, je suis définitivement en faveur de la monarchie et très, très conservateur.” Dans tout cela, alors que sa carrière d’acteur s’est poursuivie avec succès, comme il a joué dans X Men, a donné la parole à Madagascar 3, a participé à la série Arrow et à de nombreux autres films tels que Swordfish Code et Mean Machine. , hors du terrain, il a continué à gâcher. L’un d’eux est une bagarre sauvage dans un pub londonien. Pas un génie, disions-nous. En fait, il est pris avec un videur de club, où il sort «vaincu» et remédie également à 50 points de suture.

Psycho Vinnie Il n’était en aucun cas un grand footballeur, Vincent Peter Jones de Watford. Cependant, il était le leader d’un vestiaire qui, pour le meilleur ou pour le pire, était le seul du genre dans l’histoire du football. Il est sur la liste moins noble des joueurs les plus coriaces de tous les temps, avec Roy Keane, Billy Bremner, Terry Butcher et Stuart Pearce, celui qui avait un surnom comme étant un programme complet. “Psycho …”. Vinnie Jones a su se faire un anti-personnage, une icône plus punk que rock. Un vrai anarchiste aux poings serrés et aussi dans sa carrière d’acteur, il a toujours joué le rissaiolo, le dur, le hooligan, le méchant. Mais avec un cœur tendre. Parce qu’il n’a jamais été mauvais, Vinnie Jones. Seulement, et seulement, fou de nouer …