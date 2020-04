iorestoacasa – Les histoires de bonne nuit: Corée et Waka Waka. Hasan Sas, l’été des tomates pelées

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Le guide de la Coupe du monde 2002 à Repubbica a déclaré à la Turquie en tant que groupe historique, recherché et auquel le commissaire technique Senol Gunes avait accordé une large confiance. Sauf que la presse ne l’aimait pas et le critiquait amèrement, à tel point qu’il menaçait de démissionner peu avant l’événement au Japon et en Corée. Tout est revenu et celui des Ottomans a été la meilleure campagne de l’histoire de la Coupe du monde. Vaincu en demi-finale par le Brésil, qui remportera ensuite la Coupe du monde sous les étoiles de Yokohama, illuminé par le brillant de Ronaldo. Deux buts pour l’Allemagne, Klose et son compatriote kaput, les déceptions et les mystères français rachetés et la consécration définitive du plus grand avant-centre du football moderne.

Le chauve d’Adana Le même guide de la Coupe du monde met en jeu la Turquie probable avec les trois-cinq-deux. En face, il y a le pilote Hakan Sukur, qui est la légende du football turc mais qui marche actuellement à Parme en Italie. À ses côtés Yildiray Bastur qui joue dans le Lverkusen, d’Italie, il y a aussi Okan Buruk et Emre Belozoglu, Inter et Umit Davala, écusson et beaucoup de course à pied, mais pas grand-chose de plus, Milan. Parmi les stars potentielles d’une équipe nationale, pourtant considérée comme modeste, il y a un Adana chauve, Hasan Sas. Qui est conçu à l’intérieur du terrain mais qui était en fait plus l’aile ou le deuxième attaquant.

Esprit et finaliseur Hasan Sas était l’esprit de course de cette Turquie. Et puis le garçon de Karatas avait un nom trop facile à retenir. Ils-A-Esse. Peu de fois, comme dans son cas, une Coupe du monde a marqué une carrière internationale et l’a définie. En Turquie, il sera la légende de Galatasaray, avec lequel il remportera également une Coupe UEFA et une Super Coupe, ainsi que neuf compétitions nationales dont cinq championnats. Mais hors des frontières, ce ne sera pas l’UEFA 2000 qui racontera son histoire, mais la Coupe du monde deux ans plus tard.

phénylpropanolamine Avant cette Coupe du monde, Sas a joué avec succès et succès à Ankaragucu jusqu’en 1995 avant de se rendre à Galatasaray. Immédiatement après la signature, cependant, il s’est avéré positif pour la phénylpropanolamine, un stimulant et décongestionnant également présent dans les médicaments. Aucun signe de transgression mais les autorités ont été intransigeantes, le disqualifiant pour six mois. Frustré, impressionné, sa carrière pourrait éclater après le déménagement. Cela l’a rendu plus fort.

La campagne européenne Hasan Sas est devenu célèbre en Ligue des champions pour avoir entraîné Galatasaray à un retour contre le Real Madrid, de 0-2 à 3-2. Lui, Umit Davala et Jardel au but, pour une course qui est entrée dans l’histoire des parties d’Istanbul. Il a également marqué contre Milan et ce sont ces matchs qui ont consolidé sa place dans l’équipe nationale de Gunes, son statut de star et de pilote de cette Turquie. Il était prêt et chargé pour aller au Japon et en Corée. Le titre avec le Gala, la campagne d’Europe. Tout était préparé pour que Hasan Sas et sa Turquie soient l’une des surprises de la Coupe du monde qui a mis l’Italie en colère et en pleurs.

Brésil immédiatement Au début de la Coupe du monde, Hasan Sas écrit immédiatement son nom parmi les stars. Balle profonde et le chauve avec les onze est seulement devant Marcos. La sphère tombe à sa gauche, à sa gauche. Cela explose bruyamment et transperce le gardien brésilien. Le verdeoro gagnera 2-1 puis la Coupe du monde aussi mais ce sera le début de la plus belle saison pour le joueur turc. Le match nul contre la Turquie a apporté la qualification à la table, la victoire 3-0 contre une Chine en difficulté, a vu Sas marquer et produire deux passes décisives pour Kormaz et Umit Davala sous le soleil de Séoul.

Japon, Sénégal, Brésil La finale se déroule en trois étapes. Ce sera donc celui de la troisième place, où la Turquie se vengera sans sourire et remerciera l’Italie en battant la Corée du Sud d’Ahn et en favorisant Byron Moreno. En huitièmes de finale, Umit Davala marque et élimine les autres hôtes du Japon. En quart de finale se trouve le Sénégal, l’autre conte de fées de cet événement. C’est celui de Fadiga, de Bouba Diop, de Diouf. C’est une équipe qui est une icône pop, musicale, platine, africaine au sens le plus sensuel du terme. De l’autre côté l’Angleterre et le Brésil, deux des favoris contre. Le Sénégal et la Turquie, quant à eux, disputent une belle course décousue, d’une centaine de minutes où Mansiz Ihan, qui a les yeux de l’est, devient pour une fois le héros. Mais décisif. La Turquie passe en finale mais à court de poumons et d’énergie, la revanche contre le Brésil est une attaque contre l’arme blanche du gardien de but Rustu. Et Ronaldo qui avec la toupie et le dos chauve, avec l’une des coupes les plus emblématiques et les plus improbables de la coiffure et du football modernes, marque un chef-d’œuvre et se rend en finale.

Waka Waka Hasan Sas, le personnage chauve, dévastateur gaucher et latin, apparaîtra dans la célèbre vidéo de Shakira Waka Waka et sera une icône à la maison. Vice-coach désormais de Galatasaray, il terminera sa carrière en jaune et rouge en refusant également les offres millionnaires du Qatar et de l’Arabie saoudite. Il quittera ses fonctions en 2009 et à partir de là, il tentera d’être député pendant deux ans mais se rendra compte qu’il n’est pas adapté pour le poste. Après cinq ans de réflexion, il a maintenant repris sa route aux côtés de Fatih Terim.