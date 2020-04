iorestoacasa – Les histoires de bonne nuit: Higuita, de La Catedral à San Paolo

#iorestoacasa – Histoires du coucher: René Higuita, échevelé à la porte

Au cours de la célèbre série Narcos, il y a quelques références au futbol. Parce que Pablo Escobar, le roi du trafic de drogue dans les années 1980, était également propriétaire de l’Atletico Nacional de Medellin. Ou plutôt, peut-être un généreux donateur de conseils de haut niveau pour ce qui était un salaire moyen en Colombie. Dans ce contexte, la première victoire de la Copa Libertadores par une cafétéria d’équipe est également incluse: c’était le 31 mai 1989, le match retour contre Olimpia Asuncion. Les Paraguayens, hyper connus en Amérique du Sud comme l’une des meilleures équipes du monde, s’étaient imposés 2-0 au match aller, à Manuel Ferreira. Et il n’y avait même pas la chance de le jouer à Atanasio Girardot, le stade symbole de Medellin – qui est divisé par l’Atletico avec l’Independiente – mais avec peu de sièges. Ainsi, le retour a été joué au Nemesio Camacho «El Campín» à Bogotá.

PUROS CRIOLLOS – L’équipe d’Escobar devait également être un hymne à la Colombie, au pueblo qui était tellement exalté par le trafiquant de drogue le plus connu de tous les temps, seulement pour le martyriser et tuer les enfants de l’État. Tino Asprilla est donc également passé par le réseau Nacional, qui en Serie A a également laissé de bons souvenirs pour son génie de cheval de course. Le riche trichote Carlos Valderrama, qui avait traversé le Deportivo Calì – une autre équipe entre les mains des narcos – manquait, mais pas Andres Escobar, défenseur de bonnes espérances qui venait de quitter l’Atletico en 1989 pour finir aux Young Boys. Il restera dans l’histoire pour le célèbre but des États-Unis en 1994, lorsque la Colombie semblait être l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde mais a été éliminée par les hôtes des États-Unis et exécutée quelques mois plus tard. À la porte, cependant, il y avait René Higuita, l’alter ego du cuir chevelu de Valderrama, à la fois extraverti et technique. Une sorte de Manuel Neuer, mais avec moins de discipline – et moins de physique, il faut le dire – pour la façon dont il a joué le rôle. Une sorte d’ajout gratuit qui serait pratique pour de nombreux entraîneurs de nos jours.

BUTS – Comme d’autres grands gardiens sud-américains, principalement Rogerio Ceni et Luis Chilavert, René Higuita est entré dans l’histoire moins pour les défilés, étant extrêmement talentueux comme beaucoup d’autres. Mais pour jouer avec vos pieds. Paradoxalement, partir du ballon aux pieds, à partir de son propre but, l’amène souvent à recevoir des fautes bien au-delà de la moitié du terrain, peut-être par derrière, obligeant les adversaires à recevoir des cartons jaunes. Une grande punition est également présente sur le filet, dans un défi Libertadores, avec le ballon sur le marbre pour un gaucher et lui, avec la droite, pour l’envoyer sous le carrefour. Il y a un autre grand certificat d’estime, dans le match de 1989, celui contre Olimpia Asunçion: le cinquième tireur des Colombiens – celui de l’intérieur (encore) ou immédiatement à l’extérieur – était René Higuita qui, dans la cinquième peine, a course à la fin amère.

LE CATEDRAL – Mais Higuita était un grand ami de Patron Pablo. Dans une récente interview avec le magazine Bocas, il l’a expliqué à plusieurs reprises. «Je reviendrais lui rendre visite en prison aujourd’hui, demain et pour toujours. Ils voulaient me virer de l’équipe nationale, mais tout le monde voulait être mes amis parce que j’étais un ami d’Escobar. , personne n’avait à s’occuper de lui. J’ai pensé à la façon dont la prison peut vous faire sentir seul. ” La réalité est que La Catedral était une sorte de station balnéaire pour Escobar, à tel point que Higuita, avec d’autres joueurs, a visité la prison de Narcos pour un match auquel Diego Maradona a également joué. “J’ai rencontré de nombreux amis et beaucoup sont des trafiquants. Je vis en paix parce que je suis l’ami de tous.” Et Escobar était un grand ami, car il avait libre accès au Castillo, la villa, sans escorte. Quelqu’un a même essayé d’utiliser des épisodes controversés pour pouvoir atteindre le grand ennemi Escobar, cherchant des années et des années de prison pour René, un personnage qui serait habilement décrit dans un film de Tarantino.

L’ARRESTATION ET LE DÉCLIN – Ils l’ont emmené à Bogota menotté, avec des hélicoptères, comme s’il était un criminel et un ravisseur. C’est parce qu’il a rapidement libéré “altruiste” – dit-il – la fille d’un ami, kidnappé par le monde souterrain: le gang a demandé 300 mille dollars, il a favorisé la transaction et ils lui ont payé 60 mille de commission. Comme un procureur. “Sans rien demander”, assure-t-il, mais personne n’a cru. De gardien de but de l’équipe nationale, il est devenu, en fait, un paria de la société. En dehors de la sélection de la cafétéria, la population était contre lui, Higuita est allé en prison pendant six mois au lieu des années redoutées, pour se réfugier – à la fin de sa carrière – dans l’alcool et la cocaïne, finissant par être suspendu pour dopage en 2004. Donc après se retrouve à la télévision, discute avec des journalistes, participe à des émissions de téléréalité, est payé pour des interviews exclusives. Il a fini de jouer au football en 2010, disant qu’il n’était pas vraiment fier de ce qu’il avait fait, du moins pas du tout.

DE SAN PAOLO À SCORPIONE – Le 23 juin 1990, à San Paolo à Naples, Higuita a joué contre le Cameroun de Roger Milla. En prolongation, il subit un super but de l’attaquant. Puis, cependant, il pèche en exubérance avec le ballon entre ses pieds. L’avant-centre le tue, volant le ballon – même pendant un moment d’indécision du gardien de but – puis le dépose sur le filet, se dirigeant vers le drapeau pour applaudir. Cela ressemblait à la pierre tombale d’une grande carrière qui, cependant, est entrée dans l’histoire avec un défilé amical. C’est-à-dire le mouvement du Scorpion de Wembley, en 1995, quand un tir croisé de Redknapp a été rejeté avec les pieds, mais avec les jambes en arrière et dans une sorte de renversement. On pourrait dire qu’elle n’était “qu’une” amie entre la Colombie et l’Angleterre, mais c’était un geste révolutionnaire. Marchesin, il y a quelques années, a tenté de l’imiter, à l’Azteca. “Oui, mais je ne me suis pas appuyé sur mes mains.” Le gardien de but, actuellement à Porto, aura encore du temps pour s’améliorer.