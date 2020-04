iorestoacasa – Les histoires de bonne nuit: noir, gay, suicidaire. Justin Fashanu, le premier à briser le tabou

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Vous avez 20 ans, vous jouez au football, vous êtes attaquant, vous portez le maillot Norwich et vous êtes prêt à déménager à Nottingham Forest. Le monde est à vos pieds, mais tout est sur le point de s’effondrer et vous ne savez toujours pas. Pourquoi t’appelles-tu Justin Fashanu, vous êtes noir mais c’est le moindre de vos problèmes. Le truc, c’est que vous aimez les hommes. Et pour votre entraîneur, mais pas seulement pour lui, cette chose ne descend pas. Ce qui a tout le potentiel pour être une bonne histoire devient une tragédie. Conclu avec le noeud coulant autour du cou.

Justin Fashanu est né à Londres le 19 février 1961. Il a un frère nommé John et il deviendra également footballeur. Ce sont les enfants d’un avocat nigérian et d’une infirmière guinéenne. Lorsque le couple divorce, les deux enfants sont envoyés dans un orphelinat, pour être adoptés en 1967 par un couple du comté de Norfolk. Justin se montre immédiatement enclin au sport: il sait bien tirer en boxe, mais surtout il sait jouer au football. Entrez dans les clubs de jeunes de Norwich City.

Le premier footballeur noir à valoir un million. Il n’est pas un comme les autres, à bien des égards. C’est noir, et c’est un problème en Angleterre dans les années 80 et chez les hooligans. Les supporters adverses jettent des bananes sur le terrain, il se soucie et continue de courir, de marquer. En trois saisons avec le maillot des Canaries, il joue 103 matchs et marque 40 buts. Celui contre Liverpool est particulièrement bon: la BBC l’élit par acclamation populaire de la saison. À l’été 1981, l’appel de Nottingham Forest, dans ces années parmi les clubs les plus importants du football anglais et européen: à la fois en 1979 et en 80, il a remporté la Coupe des Champions. Le transfert fait la une des journaux: Fashanu est le premier footballeur noir à recevoir un million de livres. Une star, un champion.

Clough n’aime pas les gays. Justin, en revanche, aime les hommes. Il ne le dit pas ouvertement, pas encore, nous y arriverons. Mais il est impossible de ne pas le remarquer, de ne pas le savoir, surtout si vous vivez en contact permanent avec lui. Il aime aussi être en retard, il faut le dire, car les martyrs ne sont pas des saints et quelque chose ne va pas même quelle que soit leur orientation sexuelle. Mais c’est un jeune de vingt ans qui vient de devenir riche et contraint de faire face à deux types de racisme différents, on pourrait lui pardonner. L’entraîneur de Nottingham, cependant, est Brian Clough, le même que Cursed United, un personnage unique en son genre. Celui qui a rendu Nottingham grand, qui n’était que sous sa direction. Il n’aime pas sortir avec Fashanu et lui dit clairement. Le même technicien le raconte dans son autobiographie: “Je lui ai demandé où il allait chercher du pain, il m’a dit du boulanger. Je lui ai demandé où il allait s’il voulait de la viande, il m’a parlé du boucher. Alors je lui ai demandé pourquoi il était allé dans ces putains de clubs de fenouil. ” Dans ce contexte, l’aventure de Nottingham est un désastre: 3 buts en 32 matchs. Clough le décharge.

La chute commence. A 21 ans, Fashanu est perdu. Commencez à changer les équipes saison après saison. Ça va de plus en plus bas, de ligue en ligue. Nottingham le prête à Southampton: il marque 3 buts en 9 matchs, mais les Saints ne le rachètent pas, ils n’ont pas l’argent pour le faire. Il vit dans un mensonge constant: Peter Tatchell, un politicien travailliste qui dit qu’il est devenu son ami, lui conseille de sortir, mais Fashanu le considère trop dangereux. Il se réfugie dans l’Église évangélique, ce qui lui donne une période de stabilité mais condamne sévèrement l’homosexualité: la contradiction continue. De 1982 à 1985, il a joué sur le maillot du comté de Notts, il espérait convaincre Clough de le rappeler. Il démarre bien, puis souffre d’une grave blessure au genou, dont il ne peut pas guérir. Il continue d’errer, entre hauts et bas: il vole aussi aux USA, pour se faire opérer. Jouez avec les Heat de Los Angeles et les Brickmen d’Edmonton. Redécouvrant le plaisir et la capacité de marquer des buts, il revient en Angleterre, mais va aussi mal avec Manchester City et West Ham. En 1990, il était entraîneur des amateurs de Southall. Un de ses amis de 17 ans se suicide après avoir été libéré de sa famille parce qu’il est gay. Fashanu est bouleversé, il doit faire quelque chose. Il décide de sortir.

Le premier champion de football à se déclarer gay. En octobre 1990, Justin Fashanu a vendu l’exclusivité à The Sun. “Je suis une star et je suis gay.” C’est un scandale, il est le premier footballeur de haut niveau à déclarer son homosexualité, dans un monde encore machiste au point d’exaspérer. Des années plus tard, il expliquera qu’il a choisi le tabloïd le plus grossier d’Angleterre pour élargir les destinataires de son message. A lire par ceux qui sont moins ouverts d’esprit: “Je pensais que si j’avais raconté le pire journal, ils n’auraient pas eu grand-chose à dire”. Au lieu de cela, beaucoup, trop ont beaucoup à dire. Même la communauté noire, qui ne prend pas bien ces déclarations, et l’attaque. Même son frère John, qui portera le maillot de l’AC Milan en Italie. Sur les pages de The Voice, il le nie publiquement. Justin est un paria, un paria. Il pensait parler à un nouveau monde, il en découvre un qui est étroit d’esprit et méchant. Sa spirale négative dans le football continue. Il dirige plusieurs ligues, en Angleterre et au-delà: il joue au Canada, en Écosse, en Suède, toujours aux États-Unis, même en Nouvelle-Zélande. La vieille gloire ne revient jamais, en revanche c’est toujours le protagoniste des journaux à sensation. Il a une relation controversée avec l’actrice Julie Goodyear, bisexuelle. Il prétend connaître au moins douze autres footballeurs professionnels gays. En 1994, Stephen Milligan, l’étoile montante du parti conservateur retrouvé mort le 7 février de la même année en raison d’une tentative d’asphyxie auto-érotique, est même entré en jeu. C’est l’un des points les plus bas: le foyer de Midlotlhian, son équipe de l’époque, le poursuit pour comportement déshonorant.

Une nouvelle vie aux USA. La carrière de football est désormais terminée, c’est clair. D’une grande promesse à un globe-trotteur décevant, le rythme était beaucoup trop court. Les portes en face restent cependant nombreuses. Et pas seulement du monde du football. En 1992, Fashanu a trouvé un accord pour diriger Loud’n’Proud, une chronique radio dédiée aux jeunes lesbiennes et aux homosexuels. La BBC a finalement rejeté sa candidature et a confié le programme à une journaliste. En 1996, toujours la BBC, le diffuseur qui l’avait exaspéré au début de sa carrière, l’a évincé du titre de personnalité du sport de l’année: de nombreux fans ont voté pour lui par e-mail, mais leurs préférences ont été annulées et exclues de la production de la montrer. Accrochant des chaussures sur l’ongle, Justin a déménagé de façon permanente aux États-Unis en 1997. Pensez à votre avenir, acceptez de diriger le Maryland Mania Club Une équipe: jouez en deuxième division dans un pays qui ne considère pas le football comme un véritable sport. Mais Fashanu semble heureux: “Il a beaucoup d’amis, il aide beaucoup de jeunes garçons”, explique le président A. J. Ali. Le dernier acte d’une vie malheureuse est sur nous.

L’accusation de viol. En mars 1998, un jeune de 17 ans originaire d’Ashton Woods accuse Fashanu. Il raconte à la police qu’il s’est réveillé dans le lit de Justin alors que ce dernier pratiquait une fellation pour lui. Il prétend avoir demandé à Fashanu de coucher avec lui après une soirée passée à boire de l’alcool et à fumer de la marijuana. Pendant son sommeil, l’ancien footballeur l’aurait violé. Les accusations sont très graves, également parce que la législation du Maryland de l’époque est très lourde: indépendamment des abus sexuels, elle interdit à la fois les relations homosexuelles et celles qui ne visent pas à la procréation (comme les relations orales), même si elles y consentent. Ils semblent avoir disparu depuis longtemps, mais nous parlons il y a un peu plus de vingt ans. À tout cela, il faut ajouter l’usage de drogues et l’administration d’alcool à un mineur. Fashanu a peur, collaborant initialement avec la police, mais les autorités ne le trouvent plus dans l’après-midi du 3 avril. Il s’est enfui, est retourné en Angleterre, où il se cache avec le nom de jeune fille de sa mère Pearl et essaie, sans chance, de contacter les quelques amis qu’il pense toujours avoir.

Le suicide. Le matin du 3 mai, le corps sans vie de Justin Fashanu est retrouvé suspendu dans un garage abandonné de Londres, qu’il a forcé au milieu de la nuit. C’est du suicide, il s’est pendu. Il a également laissé une note d’adieu: «Je comprends que j’ai déjà été reconnu coupable. Je ne veux pas embarrasser davantage mes amis et ma famille. » Ouais, sa famille. Son frère John dit qu’il a reçu un appel téléphonique le 2 mai et qu’il a raccroché dès qu’il s’est rendu compte que c’était Justin: “Lui encore.” Peut-être une tentative extrême de demander de l’aide. En 2012, toujours John, qui regrettait également d’avoir nié son frère, dira qu’il n’était pas vraiment gay, mais qu’il a seulement recherché l’attention. Le soir du 2 mai 1998, des témoins affirment avoir vu Justin Fashanu entrer dans Chariots Roman, un sauna gay du quartier londonien de Shoreditch. Il ne semblait pas de mauvaise humeur, mais bientôt il se suicidera. Dans le billet d’adieu, pour mémoire, il conteste également la version de son accusateur: il déclare que les rapports sexuels sont là, mais consentants. Ce qui s’est vraiment passé, personne ne le sait. Scotland Yard affirme qu’il n’a reçu aucun mandat d’arrêt contre lui, mais deux enquêtes journalistiques du Times et de la BBC signalent l’existence d’une demande d’extradition déposée par le tribunal de district du comté de Howard. L’enquête, bien sûr, meurt avec la disparition de Justin Fashanu. Honoré des morts, plus que vivant: le 19 février 2020, il entre au Temple de la renommée du football anglais. Une reconnaissance tardive, l’expiation d’une culpabilité: car Justin Fashanu, footballeur, champion, noir, gay, a fait de nombreux choix dans sa vie, mais a été le premier à avoir le courage de se déclarer. Et pour cette raison, il a été victime de discrimination, offensé, dénigré, laissé seul. 22 ans après sa mort, l’homosexualité dans le football reste tabou.