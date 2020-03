iorestoacasa – Les histoires de bonne nuit: Socrate, la démocratie corinthienne et l’Italie grâce à Gramsci

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

C’était le 19 février 1954 et à Belém, une ville de la région amazonienne du Brésil, l’un des talents les plus controversés du football brésilien dont l’histoire se souvient était né. Spoiler: l’histoire sera pleine d’anecdotes, de citations et d’histoires de vie. Parce que Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, pour tout simplement Socrates, était l’un des footballeurs les plus talentueux de l’un des plus beaux (et des moins réussis) Brésil jamais. Mais aussi et surtout bien plus.

Enfance et surnoms – Socrate avait un frère célèbre, peut-être pas le même mais toujours bien connu, Raì. Mais à côté de lui, il y avait aussi 4 autres frères dans la famille, dont Sostenes et Sofocles. L’origine des noms est assez claire et évidente, la raison un peu moins: le père Raimundo était pauvre dans sa poche et avide de connaissances, à tel point qu’il remplissait la maison de vieux livres et textes. Et le nom de Socrate est sorti après que son père eut lu La Repubblica de Platon. Avec un tel bagage, il était facile pour lui de se passionner pour les études. Diplômé en médecine, Socrate a décidé de ne pas pratiquer l’activité pour poursuivre la passion. Il a commencé à jouer dans son Botafogo, celui de la ville de Ribeirao Preto qui a été inspiré par le club le plus célèbre de Rio de Janeiro. Les coups étaient clairs et évidents dès le début, les surnoms ont plutôt surgi avec le temps: “ O Magrao ”, O Philosopher, “ O calcanhar que a bola pidiu a Deus (littéralement, le talon que la balle a demandé à Dieu), Che Guevara du futbol et, finalement, celui qui est peut-être devenu plus courant: «O Doutour, le docteur.

Socrate, le footballeur – Il s’est toujours défini comme un milieu de terrain au service de l’équipe. Malgré ses 192 cm, la chaussure portait le 38, un numéro inhabituel pour un joueur et surtout pour un joueur aussi grand. Il se déplaçait au milieu du terrain avec un rythme cadencé, presque compatissant parfois. Mais toujours avec la tête haute, comme dans la vie hors du terrain. Et froncer les sourcils s’il marquait. Au cours de sa carrière de milieu de terrain, plus de 200 buts seront marqués. Sur le terrain, il préférait les verticalisations et le football dribble, dans la zone il était dangereux avec des insertions et des coups de tête. Et sa forte personnalité l’a amené à porter également le brassard de capitaine de ce Brésil dont auparavant, en équipe avec des gens du calibre de Zico, Falcao et Cerezo. Une limite qu’il a également transférée à cette Seleçao? Affectation parfois exagérée. Avec le coup de talon qui est devenu sa véritable particularité. Une sorte de signature, à apposer à chaque fois qu’il prend le terrain.

Démocratie corinthienne – Les grands clubs n’ont pas tardé à s’intéresser à lui. Il est arrivé aux Corinthians relativement tard, à 24 ans, et n’a jamais été une équipe plus adaptée à un footballeur. Les antécédents du club étaient parfaits pour un “gauchiste et anticapitaliste” comme il aimait à s’appeler. Les Corinthiens représentent en fait la partie populaire de la San Paolo peuplée et colorée. Il est arrivé à Timao en 1978 et a immédiatement remporté un championnat. Une saison de faillite donc, avant le tournant historique. Epocale. Inattendu, notamment pour le contexte politique dans lequel il s’est développé. En fait, le Brésil était sous un régime dictatorial (il a duré de ’64 à ’85) après le coup d’État mené par les forces armées et soutenu, entre autres, par le gouverneur de l’État de San Paolo Adhemar de Barros. En 1981, la direction du club a changé et le nouveau président a choisi Adìlson Monteiro Alves comme directeur technique. Un sociologue professionnel. Qui a trouvé un terrain fertile chez les joueurs de football illuminés par l’équipe: en plus de Socrate, Zenon, Casagrande, Wladimir et Palhinha. Dans ce contexte socio-politique élaboré, on ne sait pas comment, l’humus parfait a été créé pour l’une des plus grandes expériences sociologiques de l’histoire. “Corinthian Democracy”, une cellule socialiste sans échelle hiérarchique. Là où le magasinier compte autant que le président, le footballeur que le secrétaire. Tout est décidé ensemble et par vote: horaires et menus des repas, transferts, marché, formations. Tout. Ah, évidemment, les retraits d’avant-match ont été annulés, trop près de formes de contrôle désapprouvées. Une sorte de liberté et d’institution démocratique où le régime opprime le peuple depuis trop longtemps. Ils ont remporté deux championnats, ces gars de Timao. Et ils ont envoyé de nombreux messages: “Liberté avec responsabilité”, “Gagner ou perdre, mais toujours avec la démocratie”, “Nous voulons voter pour notre président” n’étaient que quelques-uns des slogans placés sur les maillots de jeu au lieu des sponsors.

Au cours de ces années, Socrate a abordé la politique et soutenu le mouvement “Elections now”. Devant plus d’un million de personnes, lors d’un rassemblement, il a précisé comment il aurait renoncé au transfert vers l’Europe si seulement l’amendement visant à introduire des élections directes du président avait été adopté. Les faits, sans trop d’explications, nous ont raconté comment cela s’est passé.

Fiorentina – «Je ne me soucie pas d’être un champion de football, mais plutôt un homme démocratique. En effet, un démocrate brésilien ». Socrate s’est donc présenté à l’aéroport de Fiumicino à l’été 84. L’attendaient les dirigeants de l’ambitieuse Fiorentina dirigée par De Sisti et Valcareggi, avec qui il a disputé 25 matchs et marqué 6 buts. Mais les mots qui ont fait sensation étaient d’autres: «Qui est l’italien que je respecte le plus, Mazzola ou Rivera? Je ne les connais pas. Je suis ici pour lire Gramsci, dans la langue originale, et pour étudier l’histoire du mouvement ouvrier. ” La synthèse socratique parfaite de l’homme et du footballeur. Son expérience italienne, avec le recul, a été un échec et n’a en fait duré qu’un an. Entraînement trop dur, championnat trop tactique, trop de mal du pays. Et après des bières, des cigarettes et des discours politiques interminables, Socrate est revenu au Brésil, entre Flamengo et Santos.

Extravagances. De comportement et de pensée – Il avait une longue barbe. Et il était pratiquement le seul à avoir osé ce regard à l’époque. Il aimait John Lennon et Che Guevar, il lisait Platon, Machiavel et Hobbes, ainsi que Gramsci. Certes de gauche, il aurait commencé à suivre ce courant politique après que son père, dans les mois du coup d’État militaire, a mis le feu à un livre sur la révolution bolchevique. Mais en allant plus loin et en revenant au football, il avait des idées extravagantes même au niveau réglementaire: le jeu de l’époque, disait-il, était en fait une évolution athlétique du football original, du futebol de rue et de plage. Les espaces dans ce domaine étaient trop obstrués pour laisser libre cours au talent et au plaisir. La solution? Simple, réduisez le nombre de joueurs. Avec des matchs de 9 contre 9. Une fois fermé avec le football, il se réinvente dans de nouvelles carrières: il essaie de faire de la politique, il enregistre un record, il est juré au Carnaval de Rio. Mais surtout, il a continué à boire et à fumer, comme et plus qu’avant.

Le dernier rêve devenu réalité – L’alcool est devenu un gros problème à long terme et pour cette raison, il a souvent été hospitalisé jusqu’à sa mort le 4 décembre 2011. Plusieurs années plus tôt, c’était en 1983, Socrate s’était lancé dans une prévision, ou peut-être avait-il dit simplement un rêve: “Je voudrais mourir dimanche, le jour où les Corinthiens remporteront le titre”. Ne pas croire. Prenez le calendrier et ouvrez les almanachs, si vous ne le croyez pas: le dimanche 4 décembre, juste au moment où son corps a été enterré, les Corinthiens ont provoqué le choc avec Palmeiras (à Pacaembu, un stade désormais transformé en hôpital de campagne en raison de l’urgence du coronavirus) et a remporté le titre de champion du Brésil. À la fin de la partie, les joueurs ont organisé une minute de silence au milieu de terrain, le bras droit levé et les poings fermés. Ce qui était l’exultation typique de Socrate, ainsi qu’un geste sommaire de sa vie intense et parfois incompréhensible.