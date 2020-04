iorestoacasa – Les histoires de la bonne nuit: L’Atalanta de Mondonico, arrêtée par les Malines

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Le football italien en 1986-87 était très différent. Seize équipes, avec Napoli de Diego Armando Maradona comme leader et la Juventus qui a terminé deuxième du championnat. Les relégations étaient de trois, les points pour chaque victoire étaient de deux – les tirages étaient donc un choix très intéressant pour ne pas perdre l’équilibre – et l’Atalanta de Nedo Sonetti n’a aligné que deux étrangers. L’un était Trevor Francis, l’attaquant qui était arrivé à l’été 86 de la Sampdoria. De la forêt de Nottingham de Brian Clough à la vallée du Pô, pas avec les mêmes fortunes. Parce que l’Anglais n’a marqué qu’un but en championnat en vingt et un matchs, l’avenue du coucher du soleil étant bien prise. Le deuxième était Glenn Peter Stromberg, qui à Bergame a été nommé – très discrètement – Marisa, en raison de ses longs cheveux blonds. En tant que vainqueur, en portugais, en suédois mais aussi en Europe avec Göteborg, il était considéré comme le même que le brocco, celui qui est venu l’hiver. L’histoire a dit autre chose.

UN PROVINCIAL EN FINALE – Si d’une part le championnat d’Atalanta, en 1986-87, était vraiment bas, se terminant à la mi-mai avec la relégation due à la défaite 1-0 contre la Fiorentina (quand une victoire aurait envoyé les éliminatoires contre Empoli) la Coupe d’Italie a pris des jonctions inattendues. Après la ronde préliminaire avec Brescia – bras dessus bras dessous, alors que le derby enflammé était encore loin devant – la victoire avec Casertana a conduit aux quarts de finale. Voici le premier miracle, car Milan aurait pu être en quart de finale, mais Parme de Sacchi (grâce à un but de Bortolazzi à San Siro) a éliminé les Rossoneri. Puis, en demi-finale, il a dû y avoir un croisement avec les cousins ​​de l’Inter: ici aussi le Cremonese, club de Serie B, a réussi à jeter les meneghini. Et en demi-finale, dans un autre derby lombard avec les Grigiorossi, une paire d’Incocciati a envoyé Atalanta en finale.

LES POLEMIQUES – Le problème, c’est que dans le football des années 80, mais jusqu’à il y a quelques années, l’équipe qui avait atteint la finale de la Coupe d’Italie pouvait se retrouver en Coupe des Vainqueurs de Coupe, même si elle ne l’avait pas gagnée. Avec le champion d’Italie Napoli – pour la première fois de son histoire – le paradoxe nerazzurri était évident. Dans la Coupe des vainqueurs de coupe, une équipe qui jouerait la saison suivante en Serie B, même si elle n’avait pas remporté la Coupe d’Italie. Les contes de fées sont beaux, mais pas toujours avec une fin heureuse: l’Atalanta est facilement battu par Napoli, le 7 juin, avec un 3-0 sec. La semaine suivante, une formalité, 0-1 à la Comunale de Bergame avec un but de Giordano. Tout est facile, à part la controverse animée: pourquoi une équipe de Serie B devrait-elle représenter l’Italie dans la Coupe des vainqueurs de coupe (étant donné que Napoli était en Coupe des champions)? Le changement de règles en cours n’a pas eu lieu, laissant à Atalanta le rêve de pouvoir disputer les matches européens à l’extérieur.

PAYS DE GALLES ET GRÈCE – “Pensons à revenir à A”, comme l’a dit le nouvel entraîneur Emiliano Mondonico, qui avait remplacé Nedo Sonetti, un autre grand entraîneur de l’histoire de Nerazzurri. “Évitons les distractions”, a-t-il déclaré à propos de la Coupe des vainqueurs de coupe, mais avec l’idée que les deux compétitions devaient être honorées. Et si les choses vont bien en Serie B, tant et si bien que l’Atalanta malgré une fin sans promotion – 5 points en 5 matchs, avec frisson dans la victoire contre Messine – parvient à revenir à A en quatrième place, en Coupe ils vont toujours mieux. Même avec un tirage initial assez doux, car Merthyr Tydfil est en tête. “Carneade, qui était-il?” Les paroles de feu Alessandro Manzoni dans I Promessi Sposi, un roman tristement à la mode dans la région de Bergame ces dernières semaines, décrivent bien la petite place qui, en fait, a vécu le reste d’une nuit: 2-1 pour les Gallois en voyage aller, 2 -0 sur le chemin du retour avec des buts de Garlini et Cantarutti. Même au deuxième tour, l’urne sourit car l’OFI Crète arrive. Et si Mondonico préfère penser au match contre Arezzo, le match aller contre Thessalonique va aux archives avec une nouvelle défaite, 1-0. Au retour encore 2-0, cette fois Nicolini et l’habituel Garlini.

AUTRE 2-0 – Après deux tirages au sort, le troisième est un peu moins, pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Le Sporting Lisbon est une équipe internationale, les années précédentes, il avait battu la Fiorentina, deux décennies avant qu’il y ait eu une autre élimination en Coupe des vainqueurs de coupe, après la victoire (la seule) de la Coupe d’Italie de 1963 dans le triplé Domenghini . Comme avec Ofi et Merthyr Tydfil, il termine 2-0, même sans Garlini mais avec des buts de Nicolini (sur penalty) et Cantarutti. Sur le chemin du retour, devant une Alvalade – alors démolie – pleine de 72 mille personnes, Cantarutti envoie tout le monde en demi-finale après un tour et le premier 1-0 de Houtman.

LE CONTE DE FÉE SE TERMINE – Comme pour la Coupe d’Italie un an plus tôt, il y a un mélange de chance et d’adresse. Mais à trois matchs de la fin d’une coupe, personne ne songe à tirer la jambe en arrière. Ainsi Atalanta est le Malines de Preud’Homme, le gardien belge. Mais pas seulement cela, il y a Erwin Koeman, le frère de Ronald ou Marc Emmers. Le match aller se termine 2-1 à l’Argosstadion Achter de Kazerne, le but de Stromberg répondant à l’Israélien Ohana, Den Boer terminant le combat à sept de la fin. Sur le chemin du retour, il y a de l’air électrique à Bergame, à tel point que le nombre de spectateurs est encore un sujet de discussion: la première mi-temps se termine 1-0 en raison d’un coup de pied de pénalité marqué par Garlini, avec la route qui semble dégagée vers la finale. La reprise donne cependant l’honneur aux Belges, les buts de Rutjes et Emmers fixant la finale 2-1. Les Belges remporteront également la finale face aux grands noms de l’Ajax.