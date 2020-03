iorestoacasa – Les histoires du coucher: 1976, ou Turin, Ronaldo, Riva, Panenka

1976 de l’Italie commence de la fin. D’un nouveau départ, de l’histoire qui revient. Des larmes de Turin, qui baignent de joie et d’émotion les souvenirs de la tragédie de Superga. Le Turin qui revient grand avec les signatures de Pulici et Graziani. Racine sur le banc, salle qui s’invente, une ville en fête. Turin, Turin. Vous encore.

La Juventus di Parola vient de remporter le Scudetto. Boniperti dans le fauteuil, Zoff avec des gants aux mains, Gaetano Scirea de Cernusco sul Naviglio a déjà explosé sur le terrain et est devenu grand. Libre, indémodable, homme entier, le premier jour, la Juve a gagné 2-1 avec Vérone et Turin au lieu de perdre 1-0 contre Bologne. C’est le 5 octobre 1975, les championnats ont alors commencé plus tard.

Qui commence le championnat 1975-1976 en cinquième vitesse est Napoli. Sur le banc se trouve Luis Vinicio, ‘O Lione’, les Azzurri conservent la tête jusqu’au dixième jour, le onzième le KO contre la Juventus après celui avec l’Inter. Altafini, le grand ex du match, qui se réjouit joyeusement, les bras au ciel.

1976 est la dernière année de Luigi Riva, le grondement du tonnerre. Le 1er février de la même année, en contraste avec le défenseur milanais Bet, il a subi une grave déchirure musculaire dans l’adducteur de la cuisse droite, ce qui a aggravé les séquelles des blessures subies au cours de sa carrière. C’était la chanson du cygne et avec les adieux de Riva Cagliari a fait ses adieux à la Serie A en juin dernier au classement. C’était la dernière année de l’ouragan, du grand Gigi Riva.

C’est une année de grands rebondissements, celle de 1976, celle du championnat de Turin. La Lazio, championne d’Italie deux ans plus tôt, vend et vend ses champions l’été. Puis, soudain, Giorgio Chinaglia fuit outre-mer et malgré le retour sur le banc d’un Tommaso Maestrelli, cependant, de son sort marqué (il disparaîtra à la fin de l’année), il a été aspiré dans la zone de relégation, ne se sauvant que grâce à la différence d’objectif: il a fait les frais l «Ascoli, relégué avec Côme et surtout Cagliari. Le cœur est brisé, mais il ne se brise pas.

Pendant ce temps, l’Angleterre était au milieu de la révolution culturelle. La première division, à la fin de l’année, sera remportée par le Liverpool de Bob Paisley, en poste depuis 1974, dans un furieux face à face avec QPR et Manchester United. C’est une équipe mythique, celle des premiers titres de Paisley, héritière de Shankly. Toschack, Clémence, Keegan. Des hommes prêts à faire une révolution même dans l’art noble du football.

Transférer avec le calendrier. C’est le 22 septembre 1976, à Rio de Janeiro dans le quartier Bento Ribeiro, que le troisième enfant de Nelio Nazario de Lima et Sonia dos Santos Barata est né. Ronaldo Luís Nazário de Lima, du nom du docteur Ronaldo Valente. Ce sera un phénomène, ce sera l’un des joueurs les plus forts de tous les temps, peut-être l’avant-centre le plus fort de tous les temps. Garçon fragile, malheureux et blessé. Mais avec un talent à aimer et à admirer, avec des yeux rêveurs.

C’est une année d’or, peu à dire. Andriy Shevchenko, Alvaro Recoba, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta. Tous sont d’une année d’or, de ceux qui arrivent plus ou moins une fois tous les cinquante ans. C’est aussi l’année d’un garçon né, élevé, peint et enchanté à Rome. Le 10 était pratiquement tatoué sur ses épaules et le sang de toutes les personnes jaunes et rouges coule dans ses veines. Cinq jours après Ronaldo, un certain Francesco Totti est également né dans le quartier de Porta Metronia.

Nous sommes en mars. La Juventus semble prête à répéter le titre mais entre mars et avril ça s’arrête avec trois KO d’affilée: le déplacement contre Cesena, qui terminera ensuite sixième de Serie A, le derby contre Turin et celui de l’Italie contre l’Inter. Turin a ensuite pris les devants en arrivant le dernier jour, le 16 mai, avec seulement un point d’avance sur les “cousins”. Nous voici à un pas du rêve. Les années d’or sont sur le point de revenir …

L’été 1976 est aussi celui du cinquième championnat d’Europe de football. Celles d’une première fois, d’un geste qu’un garçon né cette année-là comme Francesco Totti a décidé de faire sien. La Tchécoslovaquie s’est hissée au sommet de l’Europe et a battu l’Allemagne de l’Ouest en finale aux tirs au but. La réalisation décisive a été celle d’Antonín Panenka qui a marqué le dernier coup sur place en inventant pour la première fois un coup avec une cuillère.

Le tirage au sort contre la révélation de Cesena aurait pu coûter le championnat à Turin, à la fin du championnat, mais la Juventus n’a pas pu en profiter en perdant contre Pérouse: pour Turin, il s’agissait donc du Scudetto de la Comunale. Torino a de nouveau été champion d’Italie. Et de là-haut, les Grands du passé ont applaudi avec émotion.