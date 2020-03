iorestoacasa – Les histoires du coucher: 1978, World of Shame et les années de plomb

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Jorge Rafael Videla est le dictateur qui a pris l’Argentine deux ans plus tôt avec du sang. Et il n’aurait jamais organisé de Coupe du monde à domicile, sachant qu’il était vaincu. Il n’aurait jamais ouvert les portes de sa maison, sachant que l’Argentine n’aurait pas grimpé au sommet du monde, Jorge Rafael Videla Redondo de Mercedes. 1978 est l’année où le monde connaît la tragédie de Desaparecidos, pour laquelle Videla sera alors condamné à deux peines de prison à perpétuité et 50 ans de prison pour crimes contre l’humanité. Sous ses yeux, l’Argentine a remporté la Coupe du monde par tromperie, malgré les champions roses. Passarella, Ardiles, Kempes. La fête a été formidable, mais la gloire est passée au second plan, devant la tragédie que l’Argentine vivait. Comme de la poussière dans le vent.

Vive l’Italie Et l’Italie? Eh bien, en attendant, un championnat devait être joué en Italie. Nous étions restés dans le derby de Turin, à la Juventus qui avait remporté le sprint avec la grenade lors de la dernière plongée. Trapattoni voit toute son équipe confirmée et prend deux jeunes hommes comme Fanna et Virdis. Et la musique, même cette année, ne change pas, avec les enfants des stars noires et blanches. 1978 est également l’année d’une des plus grandes surprises du football italien récent. Lanerossi Vicenza de Giovan Battista Fabbri signe, deuxième à la fin de la saison. La star est un garçon de Prato, buteur du dernier B et pichichi également de cette Serie A. Il s’agit de Paolo Rossi, 24 buts sur 50 que Vicenza marquera à la fin de la saison. La Juve, peu de temps après, n’avait aucun doute.

30 octobre 1978 Renato Curi défie la Juventus dans la ville de Pian di Massiano avec sa Pérouse. La course commence à 14h30 et la première mi-temps se passe des deux côtés, tandis qu’une forte pluie frappe la capitale de l’Ombrie; à 15h34, cinq minutes après le début de la deuxième fraction, sur les développements d’une remise en jeu près du milieu de terrain, Curi se branle pour atteindre le ballon, mais après quelques mètres il s’effondre au sol: il mourra peu de temps après, terrassé par arrêt cardiaque à l’âge de vingt-quatre ans. Pérouse sera sa demeure pour toujours, à tel point que quelques jours plus tard, le stade portera son nom. Pour ne jamais l’oublier.

Troisième taureau Torino, protagoniste des deux derniers millésimes, a terminé troisième du championnat, à égalité de points avec Vicence. Derrière, alors, Milan et l’Inter cinquième, mais ils ont remporté la Coupe d’Italie en finale contre Napoli. Pour décider du défi, après l’avantage bleu de Restelli, Altobelli et Bini. Une belle rédemption, après la finale perdue l’année précédente contre Milan. Une belle façon de se sentir vivant.

L’enlèvement de Moro Pendant ce temps, l’Italie connaît ses années les plus sombres. L’enlèvement de Moro, le meurtre de Peppino Impastato. Années noires, années de plomb, les Brigades rouges. C’est l’année du pape Luciano, Jean-Paul Ier, le pape de 33 jours. L’Espagne devient démocratie après 40 ans de dictature et en Argentine, dans la honte de la Coupe du monde de Videla, l’Italie a atteint la finale et beaucoup ont vivement critiqué un Dino Zoff considéré au coucher du soleil. Mais il n’en aurait pas été ainsi. Cela continuerait. Encore. Encore.

Cruyff dit non Johan Cruyff, un génie hollandais, n’est pas allé en Argentine. La légende raconte qu’il a refusé de contester la dictature de Videla mais a révélé plus tard qu’il avait décidé de ne pas partir pour la Coupe du monde dans une tentative d’enlèvement contre lui-même et sa famille. Peut-être que rien n’aurait changé la nuit de Kempes, avec le 14 sur le terrain cette nuit-là. Mais qui sait. Peut-être qu’il aurait été le héros de la maudite Coupe du monde cette nuit-là. Parce que vous savez, la nuit appartient aux rêveurs. Et aux amoureux.

La femme volante C’était l’année de Sara Simeoni et ses 201 centimètres, 1978. L’année aussi de Sandro Pertini Président de la République, de Karol Wojtyla Pope et de l’un des plus grands gardiens de tous les temps, Ricardo Zamora, laisse aussi que le prix de la défense le moins voyagé en Espagne porte toujours son nom. Ah, c’est aussi l’année de la naissance d’un gros morceau de femme comme Elisabetta Canalis. Oui, les dames ne disent pas l’âge, pardonnez-nous et nous disons aussi Seredova et Laetitia Casta.

La Juventus écrase les pierres Quinze victoires, quatorze nuls et une défaite. La Juventus est un tailleur de pierre, cette saison et termine le championnat cinq de plus derrière Vicence deuxième. Trapattoni a créé une génération dorée, seulement au début, de vrais talents, de champions et de sénateurs. La seule défaite est survenue en octobre, contre la Lazio, un fort 3-0. Trop peu, cependant, pour finir en enfer.