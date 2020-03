iorestoacasa – Les histoires du coucher: 1982, le cri de Tardelli et la joie de Pertini

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Pertini avec ses bras au ciel et ce doux sourire comme l’âme des anges. Le cri de Tardelli. L’Italie fête ses plus belles nuits. Champion du monde d’Italie. 1982. Ce sera toujours notre année, 1982. Pour toujours. Mais rembobinons la bande. 1982 recommence avec la Juventus, championne d’Italie. Grâce aux sponsors sur les maillots, des clubs purs comme l’Udinese et Cesena peuvent se permettre Causio et Muraro. Les bianconeri ont disqualifié Rossi pour le chaos des paris et rappellent Virdis au bercail tandis que le jeune Bonini arrive. 1982 redémarre là où tout s’est terminé. Avec la Juventus dominant et remportant 6 matchs de suite, dont un 6-1 à Cesena. Avec la Juventus partant avec l’œil du tigre.

L’AC Milan rate le coup Zico L’Inter prend Bagni, Roma Nela, Napoli Palanca et Benetti. Le Turin, au coucher du soleil de l’ère Pianelli, reprend plusieurs ex comme Beruatto, Ferri, Dossena. Milan, quant à lui, recherche le 90e tir mais échoue. Zico, merveille du Brésil, n’arrive pas, le club Rossoneri se «console» avec un grand garçon plein de muscle et de détermination qui vient de Manchester United. Son nom est Joe Jordan. Ils l’ont appelé Shark.

Surprise violette Parmi les surprises de ce millésime, en effet, La Surprise de ce championnat 1981-1982, était la Fiorentina. Les Pontellos mènent aux rives de l’Arno Pecci, Graziano, Cuccureddu et ont des jeunes d’espoir splendides comme Vierchowod, Massaro et Monelli. Ah, puis un garçon qui sera parmi les champions du monde cet été. Il portait le numéro 10 et même aujourd’hui, à Curva Fiesole, les fans agitent une bannière avec les mots «Honore the Father». Giancarlo Antognoni de Marsciano, province de Pérouse. Le garçon qui jouait en regardant les étoiles. Le centre de gravité permanent de la Fiorentina.

La mafia tue Dalla Chiesa En 1982, Gabriel Garcia Marquez remporte le prix Nobel de littérature Carlo et Diana annoncent en attendant la naissance de son fils William. Et tandis que le monde pleure la disparition de la princesse Grace de Monaco, en Italie, la mafia tue le général Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le préfet de Palerme et son épouse Emanuela Setti Carraro se dirigent vers un restaurant à bord de leur A112 blanche, suivis par l’agent d’escorte Domenico Russo au volant d’une Alfetta. Vers 21h15, le long de la Via Carini, ils sont rejoints par une BMW et une moto, d’où part un barrage d’AK-47 Kalachnikovs, tuant les deux conjoints et l’agent.

Alto à 90 minutes du rêve Le 4 novembre, Roberto Bettega s’est blessé au genou et dit également au revoir à l’expédition Mundial. Le 22 novembre, le garçon qui jouait en regardant les étoiles, Antognoni, est entré en collision avec le gardien de Gênes, Silvano Martina: il a perdu connaissance, souffrant de deux fractures du crâne, à tel point que tout le monde craignait pour la vie du 10 alto. Sa Fiorentina, quant à elle, a joué le titre avec la Juventus jusqu’au dernier jour. Tous deux à 44 points, le Viola se préparait à défier Cagliari, la Juventus et Catanzaro. La Fiorentina était à 90 minutes d’un long rêve. La vieille dame voulait se répéter. Juste elle.

Pénalité de Liam Brady, but de Graziani Les supporters de la Fiorentina et de la Juventus n’ont jamais été, comment dire, trop amicaux. Ces quatre-vingt-dix minutes, cependant, ont été la goutte qui a débordé le vase. A Cagliari, Ciccio Graziani s’est vu annuler un but qui s’est avéré régulier et la Viola a fait 0-0. A Catanzaro cependant, l’Irlandais Liam Brady a donné à la Juventus le vingtième titre, celui de la deuxième étoile. Sur un coup de pied de pénalité. Sans crainte de se tromper.

C’est l’année des Malvinas La première page de Time a deux soldats britanniques, avec des mitrailleuses et un titre: «The British Attack». 1982 est l’année de la guerre des îles Malouines, ou Malvinas pour les Argentins. L’Angleterre et l’Argentine en guerre pour la souveraineté de deux îles à l’est de la côte sud de l’Amérique du Sud. Le général Galtieri lance l’offensive, ne s’attendant pas à la réaction britannique. 10 semaines d’affrontements violents, un sous-marin anglais coulant un croiseur, la défaite de l’Argentine marque la fin de la junte militaire et l’affirmation de Margareth Thatcher en Angleterre. Une dame de fer dure. Pas une dame. Mais celui pour lequel la guerre n’est jamais terminée.

1% de confiance L’Italie du «vieux» Bearzot arrive à la Coupe du monde en Espagne dans un tourbillon infini de controverse. Paolo Rossi est de retour de la maxi interdiction de parier mais l’entraîneur le préfère à Beccalossi et Pruzzo. Les accusations sont vaines et l’Italie se cache derrière un silence de presse où Dino Zoff, capitaine bleu et leader du bloc de la Juventus, est le seul lien entre le vestiaire et l’extérieur. Ah, les sondages pré-Mundial ne sont pas très enthousiastes. Seulement 1% ont fait confiance à l’Italie de Bearzot. Mais ils auront l’occasion de changer d’avis … Pour voir l’Italie revenir à sa place.

Trois même Italie-Pologne, 0-0. Italie-Pérou, scores Conti et réponses Diaz. Se termine 1-1. Italie-Cameroun. But de Graziani, réponse immédiate de M’Bida. Seulement pour les buts marqués, les Azzurri continuent dans le groupe mais force est de constater que les trois nuls ne font qu’aiguiser les critiques, les sifflets, qui crie «au fiasco». Puis, le tournant. Puis le Brésil. La première Italie gagne 2-1 contre l’Argentine de Passarella, avec des buts de Tardelli et Cabrini. Mais vient ensuite le Brésil de Socrate, Falcao, Zico. Le grand favori de la Coupe du monde, celui qui a dû éliminer l’Italie en une bouchée, au son des touches et des talons. Oui c’est vrai. Sauf qu’ils n’avaient pas eu affaire à un certain Paolo Rossi de Prato. Un, deux, trois. Le coup du chapeau de Pablito a été l’une des plus belles nuits de football italien de tous les temps. Des moments de gloire inoubliables.

Onze juillet Encore Rossi, encore Paolo Rossi de Prato. A 22 ‘et 73’, dans la chaleur de Barcelone, la Pologne s’est couchée le 8 juillet 1982. Lui aussi, l’attaquant convoqué par Vecio, Enzo Bearzot, au milieu de la controverse de ces critiques qui étaient maintenant glacés d’incrédulité. L’Italie était en finale, l’Italie était prête pour le 11 juillet. Madrid, stade Santiago Bernabeu. L’Allemagne devant Schumacher, Breitner, Briegel, Rummenigge, Muller, Littbarski. Onze héros, plus deux ont pris le relais. Zoff, Bergomi, Cabrini, Gentile, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani, puis Altobelli et Causio. Tout était prêt, prêt pour une nuit inoubliable. Une nuit pour vivre ensemble.

Le cri de Tardelli Sandro Pertini a décidé de s’envoler pour Madrid pour voir l’Italie-Allemagne de près, puis l’une des plus belles scènes de l’histoire s’est déroulée sur cet avion. Le président de la République, Bearzot, Causio et Zoff jouant scopone sur Dc9 avec la Coupe du monde sur la table. Dimanche 11 juillet 1982. A 57 ‘Rossi marque, à Rossi. Puis Marco Tardelli, avec le cri le plus célèbre de l’histoire après celui de Munch. A 81 ‘Altobelli signe le troisième alto et le but de Breitner n’est qu’une petite parenthèse dans la nuit de rêve pour l’Italie. Sandro Pertini lève les bras en acclamant. L’Italie est en triomphe. L’Italie est championne du monde.