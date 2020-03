iorestoacasa – Les histoires du coucher: 1985, l’année des contes de fées et des géants

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

1985 ne sera pas une année comme les autres. Parce que God Save The Queen, à 12 heures, heure de Greenwich, a ouvert ce qui était en fait le plus grand concert mondial de tous les temps. Live Aid, 16 heures de musique dans le monde entier, 95% des télévisions à l’écoute mondiale et tous les plus grands chanteurs et groupes présents. L’idée était de Bob Geldof et Midge Ure, afin de lever des fonds pour soulager la famine en Ethiopie. Londres, Philadelphie, Sydney, Moscou, Belgrade, Cologne et au-delà. Le monde entier, ensemble, des outils à la main et une chose pour l’unir. La musique.

Le conte de fées Hellas 1985 est l’année du conte de fées Hellas Verona mais … Nous y arriverons. Pendant ce temps, Naples rêve avec un certain garçon argentin nommé Diego Armando Maradona. Le 5 juillet de l’été 1984, plus de soixante-dix mille personnes se sont précipitées à San Paolo pour voir les premiers pas de ce qui sera le plus grand footballeur non seulement de l’histoire de Naples, non seulement du football italien, mais de tous les temps. Maradona, Diego, El Pibe. Dios. La négociation pour le ramener à Naples fut compliquée, les Azzurri réussirent alors à le ramener chez lui pour plus de treize milliards de lires de Barcelone.

Les grandes histoires 1985 est l’année des belles histoires. De grosses surprises. Un jeune de dix-sept ans aux cheveux fauve lui donne Wimbledon, son nom est Boris et son nom de famille est Becker. Il vient d’une ville de moins de trente mille âmes dans le sud-ouest de l’Allemagne et cette année-là, il a déjà conquis les demi-finales de l’Internazionali d’Italia, il a remporté le Queen’s Club Championship et contre toute attente, il gagne sur l’herbe noble de Londres sans être semé . Entré au Temple de la renommée du tennis en 2003, il est l’un des plus grands de tous les temps.

Un jeu d’échecs avec le destin Repetita iuvant. En 1985, seules de belles histoires. L’un est celui de Garry Kasparov, qui à l’âge de vingt-deux ans devient le champion du monde d’échecs le plus célèbre de l’histoire. Il deviendra également un personnage au-delà de la Cortina, au point de contester également Deep Blue, l’ordinateur IBM. Une autre est celle de Libby Riddles, la première femme à avoir remporté la course sur glace avec des chiens de traîneau. Et comment oublier le passant hollandais de quarante ans Joop Zoetemelk qui, ayant surmonté les ailes, remporte les championnats du monde de cyclisme sur route, battant les plus jeunes et les plus frais, mais à l’occasion moins malins, Argentin et Lemond.

Rêver de Socrate L’été donne les champions champions d’Italie. L’Inter prend Karl-Heinz Rummenigge. La Fiorentina rêve grand avec le philosophe brésilien Socrate, celui de la démocratie corinthienne, le talon de Dieu habitué aux cigarettes et quelques bières de trop. Leo Junior se retrouve à Turin, le suédois Stromberg à Atalanta, les britanniques Wilkins et Hateley à Milan, Graeme Souness à Sampdoria tandis que Vérone, un conte de fées l’été prochain, prend le danois Elkjaer et l’allemand Briegel. Ils avaient tous été de grands champions. Mais finalement, seuls ces deux derniers étaient des héros.

Vialli alla Samp Le marché italien bouge et danse aussi beaucoup, même parmi les talents du beau pays. Liedholm va entraîner Milan et emmène Di Bartolomei avec lui. Sampdoria reprend le talent Vialli, la Fiorentina ramène Gentile à la maison après onze ans de Juventus tandis que Brady termine à l’Inter et salue Muller. Radice revient sur le banc de Turin tandis que, d’un Suédois à l’autre, Roma se concentre sur l’étoile montante et maître de la région, Sven Goran Eriksson.

De Bubka à Gorbatchev En Russie, en 1985, il est devenu secrétaire du parti Mikhaïl Gorbatchev. Pour la première fois sur le vocabulaire mondial, le mot perestroïka apparaît, tandis qu’à Paris, un autre Russe, pour être honnête ukrainien, est le premier homme de l’histoire à sauter à la perche sur six mètres. Jusqu’au 31 juillet 1994, Sergej Bubka améliorera son record 12 fois, jusqu’à six mètres et quatorze, l’altitude atteinte à Sestrières. Bubka était l’homme volant.

Le combat, la guerre Au départ, ‘Marvelous Marvin Hagler vs. Thomas Hearns ‘avait été renommé’ The Fight ‘mais, étant donné l’attente créée pour le titre des poids lourds et le chef-d’œuvre qui en est sorti, le promoteur Bob Arum a décidé à juste titre de le renommer’ The War ‘. Trois rounds de violence pure, Hagler se blesse à la tête et craignant un arrêt du médecin, il se précipite sur Hearns avec de violents coups le faisant tomber sur le tapis. Pendant ce temps, la Gol Ryder Cup, après 13 éditions avec étoiles et rayures, revient en Europe et Alain Prost remporte le titre mondial et constructeur avec McLaren. Alors que Bernard Hinault remporte le Giro et le Tour, devenant une légende à tous égards, Freddie Spencer remporte celui sur le «moteur» à deux roues en 500 et 250. Était-ce l’année des histoires ou non, en 1985?

L’année des Grands Des icônes et légendes du sport sont nées en 1985 comme le nageur Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, le sprinter Mark Cavendish, Casey Stoner, Wayne Rooney, Tony Cairoli et Tania Cagnotto. Tous nés sous la bonne étoile de Vérone de Bagnoli. Celle du Scaligeri est la vraie, dernière, grande fable du football italien, qui au niveau international n’est comparable qu’à celle de Leicester ces derniers temps. Le premier, avec une victoire contre le Napoli de Maradona, est là pour une splendide balade. Le 12 mai, un nul à Bergame a suffi à donner à Bagnoli une splendide victoire à Elkjaer, Briegel, Galderisi, Fanna, Garella, Tricella, Volpati, Di Gennaro et tous les autres héros de Vérone une saison inoubliable.

Stade du Heysel, Bruxelles, Belgique. 29 mai 1985. Une heure avant la finale de la Ligue des champions entre la Juventus et Liverpool, les holigaans britanniques sont à la recherche de la «fin», c’est-à-dire de prendre la courbe en noir et blanc. Les fans de la Juventus étaient cependant dans la courbe opposée, et les spectateurs des secteurs Y et X, ont cherché à s’échapper dans ce Z. Les forces de police belges, sans préparation, ont gêné la fuite des Italiens, les battant, les faisant reculer, les forçant à s’appuyer contre le mur . Certains ont sauté dans le vide pour s’échapper, certains ont franchi des obstacles. Puis le mur s’est effondré, beaucoup ont été écrasés par la foule et tués en fuite. 39 ont perdu la vie, plus de 600 ont été blessés. La Juventus a remporté ce match surréaliste qui a été joué, pour éviter de nouvelles tensions. Platini a marqué le but décisif et a exulté, déclenchant les réactions du public. Le même Français a expliqué plus tard que les joueurs n’étaient que partiellement conscients de ce qui s’était passé et qu’ils ne se seraient jamais réjouis de cette façon s’ils avaient su toute la vérité. S’ils avaient su que 39 âmes avaient volé au ciel. Pour la folie de l’homme. Sans raison. Envole-toi, dans le vent.

Question de sentiment 1985 a été l’année de Like A Virgin, le scandale des vidéos et des chansons de Madonna. Cela fait un an que, en Italie, n’a pas donné de chefs-d’œuvre profonds, sinon une question de Feeling between Mina and Cocciante, What Happens in the City of Vasco Rossi. Sanremo remporte le Ricchi e Poveri avec ‘Se M’Innamoro’, mais celui de notre pays, en 1985, est une musique marginale. Le centre gravitationnel de la musique, capitalisé, a une date. 13 juillet 1985. Londres, Philadelphie, mais aussi Moscou, Sydney et au-delà. Tout de l’idée de Bob Gelfod et Midge Ure qui pense au chef-d’œuvre de charité éternel appelé Live Aid.