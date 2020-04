iorestoacasa – Les histoires du coucher: Ali Dia, le “cousin” de Weah qui a triché en Premier League

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Qui est le pire footballeur de tous les temps? Dans presque tous les championnats du monde, ce serait une question assez compliquée. Il faudrait au moins quelques minutes de réflexion. Si vous pensez à la Serie A, il est peu probable que vous pensiez à un joueur si rare qu’il enlève vos doutes en quelques secondes. Les fans anglais, en revanche, n’ont aucune incertitude. Il s’appelle Ali Dia et joué 53 minutes pour Southampton. Et le qualifier de footballeur, au moins à un niveau professionnel, est vraiment un pari. Parce que c’est l’histoire du garçon qui a triché en Premier League.

Ali Dia est né à Dakar le 20 août 1965. Il est sénégalais et n’est pas secondaire en la matière. Mais nous y arriverons. Depuis le quartier de Dieuppeul-Derkl, il voyage en Europe, il aime le football et essaie dans le Vieux Continent. Il n’a pas de grandes qualités, du moins à en juger par ses étapes: Beauvais, Dijone, La Rochelle, tous clubs amateurs, en France. Lübeck en Allemagne et quelques équipes finlandaises de Serie C. Il rêve d’Angleterre, il y arrive en 1996. Pas très haut: il joue avec les Blyth Spartans, en Northern Premier League, un peu plus qu’une ligue amateur. De là à la Premier League, cependant, le rythme est assez court. Tant que vous le voulez vraiment et que vous êtes prêt à tout.

“Salut, je suis George Weah.” La première tentative est avec Harry Redknapp. L’entraîneur londonien reçoit un appel, l’interlocuteur se présente comme George Weah, l’avant-centre de Milan, qui a remporté le Ballon d’Or et le Joueur du Monde de la FIFA il y a quelques mois. “Salut George, veux-tu venir jouer avec nous?”, Dans le doute, essaie Redknapp. “Non, mais je voulais recommander mon cousin qui est très fort”, répond la voix au téléphone. Et Redknapp, compris le hic, raccroche sans trop d’hésitation.

Graeme Souness tombe amoureux d’elle. Même schéma, résultat différent. L’Ecossais, classe ’53, ancienne star de Liverpool, forme en 1996 Southampton. Il reçoit également le même appel: de l’autre côté du téléphone se trouve Weah, à ce moment le meilleur footballeur du monde. Ou du moins quelqu’un se faisant passer pour lui. Il veut lui recommander son cousin: il a joué pour le Paris Saint-Germain, plus une dizaine d’apparitions pour l’équipe nationale sénégalaise. Ici, il a été dit à quel point la nationalité était pertinente: Weah est originaire du Libéria, qui ne partage aucune frontière avec le Sénégal. En fait, il existe au moins cinq États intermédiaires. Le doute serait légitime, mais si Souness le dépasse et convoque le garçon, il lui fait signer un contrat d’essai d’un mois.

La chance sourit à l’audace. Pendant ce temps, Ali Dia est renvoyé de Coventry après une audition. Gordon Strachan, vice-entraîneur des Sky Blues à l’époque, a déclaré: “Nous l’avons testé en match amical. Il ressemblait à quelqu’un qui avait gagné un prix pour s’entraîner avec nous. ” Pas Coventry, le cousin de Weah (que Weah ne connaît évidemment pas) “choisit” Southampton. Il s’entraîne avec le groupe, il aurait immédiatement l’occasion de faire ses débuts, dans un match entre les Saints et les réserves d’Arsenal: il pleut trop et le match est reporté. Dommage, il doit attendre qu’un match de la First Team brille.

“La pluie prive Ali Dia de sa grande opportunité.” Relire les chroniques de l’époque d’aujourd’hui, ça nous fait sourire. “L’attaquant rapide, ex-PSG – écrit Graham Hiley, qui depuis vingt ans a suivi Southampton en tant que journaliste et pour être honnête, il semble avoir immédiatement nourri de sérieux doutes sur les qualités du garçon – était prêt à frapper, mais la pluie l’a empêché” ». Ne t’inquiète pas, il y a la Premier League, bébé. Après seulement deux entraînements, et dans le scepticisme général de ses joueurs, Souness décide d’amener le Sénégalais Ali Dia sur le banc face à Leeds United. L’idée n’est pas de le laisser jouer, mais l’équipe a pratiquement décimé l’attaque des blessures et un autre joueur ne peut pas blesser. Les coéquipiers sont surpris: le garçon s’est entraîné avec eux pendant quelques jours, n’a pas impressionné lors des matchs d’entraînement, et certains doutes sur ses origines et sa véritable carrière ont commencé à déraper. Puis l’impensable se produit.

C’est le 23 novembre 1996. Une date gravée dans la mémoire de Dia et de tous les fans présents au Dell, l’installation rouge et blanche historique qui a ensuite été remplacée par le stade St. Mary’s. C’est le jour des débuts d’Ali Dia en Premier League, le “cousin” de George Weah. En tant que remplaçant, mais pas n’importe quel footballeur. A 32 ‘du match contre Leeds, rien de moins que ça fait mal Matthew Le Tissier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous écrirons une histoire distincte: Souness le mérite aussi. Qu’il suffise de dire que pour les supporters de Southampton c’est simplement Le God: par (large) détachement le meilleur footballeur de l’histoire du club. Parmi les réserves il n’y a pas d’autre attaquant: Ali Dia entre, sous le regard consterné de Le Tissier lui-même.

53 minutes de gloire. “Ali Dia est un menteur”. Paradoxalement, le «cousin» de Weah se rapproche également du score. Lors d’une de ses premières actions, il reçoit le ballon légèrement à droite: la position serait également propice, peut-être pour un joli centre. Le résultat est une pantoufle que le gardien de Leeds (pour le record devant 2-0) contrôle de manière trop scénographique. Le reste de la course de Dia s’écoule entre un contraste faible, une balle perdue, quelques coups inutiles. Au 85e match, après 53 minutes de rien, Souness en a marre: malgré sa défaite 2-0, il fait entrer le défenseur Kenneth Monkou. Des années plus tard, il a ri de ce qui s’était passé, mais après ce match dans les vestiaires de Southampton, le nom de Dia est interdit. Le Sénégalais a joué une autre fois contre les réserves de Chelsea, puis a disparu du radar. Les saints ne confirment évidemment pas son engagement, Souness a compris qu’il était trompé, que ce garçon n’avait rien à voir avec Weah, sinon la couleur de sa peau et une passion (dans ce cas non partagée) pour le football. Même aujourd’hui, lors des matchs de Southampton, il arrive d’entendre un refrain: “Ali Dia est un menteur”. Ali Dia est un menteur. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Dia va vers le nord. Et il trouve sa vocation. Après avoir dit au revoir à Southampton et à la Premier League, Ali Dia reste en Angleterre. Il va vers le nord, en Northumbrie, jusqu’à Gateshead, juste au sud de Newcastle. Il convainc le club local de l’enregistrer: il colore son passé au PSG avec une amitié improbable avec David Ginola et ajoute le maillot de Bologne à son CV. Obtenez un prix de 1 500 £ pour la signature du contrat et jouez. Il marque même: 2 buts en 8 matchs. Il est gentil avec ses coéquipiers, les invite chez lui pour voir la Coupe d’Afrique, où il n’a pas été rappelé par accident. “C’était un Tino Asprilla des pauvres”, expliquera plus tard FourFourTwo à son partenaire d’attaque Paul Thompson. C’est une petite aventure: l’arrivée d’un nouveau manager le met en marge de l’équipe. Et en attendant, ce garçon, assez intelligent pour frauder un club professionnel de Premier League, trouve sa vocation: en 2001, il est diplômé en économie de l’Université de Northumbria, puis quitte la presse et entre définitivement dans la légende. Il change son nom en Aly Dia et fait perdre ses traces: il déménage probablement à San Francisco pour poursuivre ses études, aujourd’hui, selon les rumeurs, il travaillerait comme homme d’affaires à Doha. Le temps de Southampton est révolu depuis longtemps, mais qui peut dire, bien que grâce à une relation inventée et à la bonne foi d’une légende du football britannique authentique, qu’il ait joué en Premier League sans aucun mérite apparent pour le football.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '1';

var titolo_art = '#iorestoacasa - Les histoires au coucher: Ali Dia, le "cousin" de Weah qui a triché en Premier League';

var section_art = 'Serie A';

var now = '24 avril à 01:15 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i