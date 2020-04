iorestoacasa – Les histoires du coucher: Banks, le maçon du défilé du siècle

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Gordon Banks n’avait pas l’histoire du bad boy anglais classique. Celui remarqué très tôt par un secteur jeunesse et peut-être éloigné de la rue, cependant, avait des problèmes de comportement. Il n’était pas George Best, élevé dans les quartiers de Belfast et probablement pas le meilleur même parmi ses amis. Avant, il jouait pour une équipe de mineurs, seulement pour avoir à amener le charbon à un âge bien inférieur à l’ancien. Son travail a encore changé peu de temps après, car à 15 ans il était maçon. Une parabole très différente de celles qui entrent dans le grand football par la porte principale, mais non moins noble. Ainsi, après une audition passée à Chesterfield, il exerce un effet de levier obligatoire en Allemagne – après la guerre, au moment précédant immédiatement les révolutions de l’Europe de l’Est et par des chars en Hongrie – et il remporte la coupe du Rhin avec son régiment, bien qu’il ne l’ait pas encore fait ses débuts dans la première équipe, dans la troisième division, qui ne se produira qu’en 1958.

LA CLASSE OUVRIÈRE – Le déménagement à Leicester l’année suivante a coûté environ 7 000 000 £. Ce devait être la réserve de McLaren, bientôt il est devenu le premier gardien de but, remportant la première division. Son salaire était cependant loin du millionnaire des footballeurs d’aujourd’hui, à tel point que pour le défenseur extrême qui a disputé 4 finales en 5 ans – deux en Fa Cup et deux en ligue – la différence avec un travailleur normal était risible. En bref, lors de la Coupe du monde 1966, une équipe est arrivée qui était l’hymne de la classe ouvrière, un ancêtre éloigné du monde des paillettes qui vit désormais le ballon. Le revenu moyen des banques était de 20 £ par semaine, au moment du premier renouvellement, il atteignait 35. La différence par rapport aux joueurs d’aujourd’hui est que tout le monde vivait dans la communauté, ils signaient des autographes pour le statut professionnel et pour ce qu’ils ils représentaient, plutôt que la possibilité d’être à l’honneur et de gagner des millions d’euros. Le football était encore de la poésie et tout le monde essayait de travailler à s’améliorer, à une époque antédiluvienne pour les jeux vidéo et les réseaux sociaux, encore inexistante pendant quarante ans.

NOUS SOMMES JUPE LE GAGNER – C’est la phrase avec laquelle Sir Alf Ramsey a décidé de parler devant l’équipe, avant la Coupe du monde à domicile en 1966. Banks était devenue l’équipe nationale trois ans plus tôt, portant le brassard de capitaine juste avant l’événement du championnat du monde. L’Angleterre n’avait jamais remporté une Coupe du monde – et en fait c’était la seule occasion, même si elle était tachée par le but fantôme de Hurst – mais elle est survenue après 12-14 matchs sans défaite, lors des matches amicaux. Il est clair et évident que quelque chose peut changer, que le football est poussé par un ballon rond qui peut conduire l’Allemagne à battre la Hongrie malgré le 2-0 initial et les faveurs de la prédiction étaient toutes pour les Magyars, comme en 1954. Les mots Ramsey, cependant, a fait écho comme une possibilité éloignée, étant donné que le Brésil qui avait remporté deux fois de suite (1958 et 1962) aurait relevé la Coupe en 1970. Le seul trou de temps est celui de 1966: il n’y avait pas de routes avec Ramsey , sinon celui de l’obéissance. L’histoire change contre l’Argentine: Rattin est expulsé, l’Angleterre gagne et il y a un risque de guerre dans les vestiaires, mais incroyablement il ne se passe pas grand chose sauf du verre brisé.

LA FAUTE DE BENETTI – Après la Coupe du monde de 1966, presque incroyablement gagnée en finale contre l’Allemagne, quatre ans plus tard, il y avait un match revanche. Cette fois, l’Angleterre n’est pas sortie en tête, mais Gordon Banks n’était pas là. Défaite contre le Brésil – chapitre à part – il y avait eu des victoires contre la Roumanie et la Tchécoslovaquie, où Banks n’avait pas marqué. La veille du match, après avoir porté un toast, le gardien se sent mal et Benetti est déployé dans les onze de départ. La victoire de l’Allemagne 3-2 en revanche a servi froid et une Coupe du monde à l’extérieur a mis fin à la critique du Mexique 70 pour l’Angleterre.

LA PARADE DU SIECLE – Le 7 juin 1970, à la dépendance de Jalisco à Guadalajara, Jairzinho saute à sec et croise l’adversaire au milieu, avec une vitesse qui peut ressembler à celle d’un excellent sprinter de l’heure. Pelé, près du point de penalty, saute plus haut que tout le monde et parvient à s’écraser vers le coin, en hurlant au moins jusqu’à ce qu’il revienne au sol. Compte tenu de combien il aurait sauté en finale, contre Burgnich et clouant Zoff, tout semble extrêmement similaire. Le flottement dans l’air, le fouet. Mais alors Zoff n’est pas arrivé là, tandis que Banks a volé à sa droite, calculant également le rebond du ballon, et a cliqueté dans le coin, au-dessus de la barre transversale. “Je me souviendrai plus de cela que du reste”, a-t-il déclaré de son vivant. Rien de plus vrai, car c’est une sorte de passation, un témoin qui passe de Yashin à Banks dans l’histoire du football. Un coup d’instinct aussi beau que presque irremplaçable, car Banks pensait lui-même qu’il avait marqué des buts.

BANQUES D’ANGLETERRE – Fils d’une famille démunie, quatre enfants, il a dû quitter l’école pratiquement immédiatement, à l’adolescence. Élevé à Sheffield, avec le rêve de jouer mercredi ou United – l’un des deux a toujours joué à domicile, avec les stades des années cinquante, loin de ceux possédés après l’Euro 1996 – mais le rêve a commencé parce que personne ne voulait jouer dans porte. La question de l’argent est toujours centrale: il a vendu sa médaille de 1966 pour aider sa famille, mais ils lui ont ensuite donné une réplique, de Stoke City, devant tout le stade. Dans la rue où il habitait, au moment de son retour, il y avait une inscription: “Bien joué Banksy”. Le 12 février 2019, à l’âge de 81 ans, Gordon Banks a salué tout le monde pour revenir entre les postes, avec bon nombre de ses coéquipiers de 1966.