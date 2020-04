iorestoacasa – Les histoires du coucher: Chili-Italie, la bataille de Santiago en ’62

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

“Bonsoir. Le match que vous allez voir est l’exposition de football la plus stupide, horrible, écœurante et honteuse, probablement dans toute l’histoire du football. C’est la première fois que le Chili et l’Italie se rencontrent et nous espérons que ce sera aussi la dernière” David Coleman, commentateur de la BBC, présente la Batalla de Santiago bien plus qu’un match, bien pire qu’un match Chili-Italie 2-0, mais personne ne se soucie du résultat.

Coupe du monde 1962. Nous encadrons le temps et le lieu, tout d’abord. Le championnat du monde est attribué au Chili, un choix qui ne manque pas de soulever la controverse: le pays sud-américain est en effet toujours de retour du tremblement de terre de Valdivia de 1960. Personne: à ce jour, avec une magnitude de 9,5, il reste le plus fort jamais enregistré dans l’histoire. Elle a bouleversé la vie et le Chili ne s’est pas encore remis. Il accueille cependant la Coupe du monde, et derrière ce choix, beaucoup voient le Brésil longa manus: 12 ans après la dernière fois, la compétition doit en effet retourner en Amérique du Sud et le risque qu’elle se retrouve en Argentine, rivale du verdeoro, est réel. Ce ne sont pas encore les années Havelange, mais la diplomatie brésilienne a suivi son cours et atteint son résultat: pas d’Argentine, nous allons au Chili.

L’Italie de Mazza et Ferrari. Il n’y a pas de véritable entraîneur pour diriger l’équipe nationale italienne, mais une commission technique. Paolo Mazza et Giovanni Ferrari le conduisent, mais aucun d’eux n’est vraiment un entraîneur. Et en fait, il aurait dû y avoir Helenio Herrera, qui est sortie juste avant le championnat du monde. Donc, sur le banc, allez un grand président, mais sur le banc avec le SPAL, il accompagnait toujours son entraîneur et l’un des milieux de terrain les plus forts de l’histoire de notre football, mais en tant qu’entraîneur, il n’a remporté qu’un championnat de Serie C avec Prato en ” 49, pour se consacrer ensuite à la carrière fédérale. Cependant, les deux ne s’entendent pas très bien: Mazza se concentre sur la défense, Ferrari sur l’attaque. Et l’Italie se rend au Chili sans Mario Corso, star gaucher de la Grande Inter.

Le fond et le poids des journaux. L’affectation de la Coupe du monde au Chili, comme mentionné, soulève plusieurs controverses. Lorsque des journalistes européens débarquent dans le pays, ils sont confrontés à une situation très éloignée de villes comme Stockholm ou Genève, domicile des précédents championnats du monde. En particulier, deux journalistes italiens, Antonio Ghirelli sur Corriere della Sera et Corrado Pizzinelli sur Il Resto del Carlino-La Nazione, écrivent des lignes très dures envers la nation sud-américaine. “Un championnat du monde à 13 000 kilomètres de là, c’est de la pure folie – écrit Ghirelli -. Le Chili est petit, il est pauvre, il est fier: il a accepté d’organiser cette édition de la Coupe Rimet, comme Mussolini a accepté d’envoyer notre armée de l’air bombarder Londres “Pizzinelli va déjà encore plus loin:” Malnutrition, prostitution, analphabétisme, alcoolisme, misère, à ces égards le Chili est terrible et Santiago douloureusement vivant, et tellement vivant qu’il perd même ses caractéristiques de ville anonyme “. Les journaux chiliens sont une fureur: El Mercurio rapporte l’article de Pizzinelli en version complète, tandis qu’El Clarin parle de la guerre mondiale et Ultima hora appelle à l’explosion des deux reporters italiens.

2 juin 1962. Chili-Italie. Les bleus sont inclus dans le groupe d’hôtes. 0-0 contre l’Allemagne de l’Ouest au départ, tandis que le Chili écrase la Suisse, la Cendrillon du groupe, avec le résultat de 3-1. Il se joue au stade national de Santiago. Les Italiens, conscients du climat créé autour d’eux, pour les articles de journaux et aussi parce qu’ils arborent quatre oranges en rose, se présentent en étalant des œillets blancs à l’adresse des spectateurs. Un manifeste de bonnes intentions, qui n’aura malheureusement pas beaucoup de succès sur le terrain. Les fans répondent avec un mur de sifflets et de mépris. L’Italie prend le terrain avec une formation beaucoup plus musclée: en dehors de Buffon, Losi, Maldini, Radice, Rivera et Sivori, pour faire de la place à Mattrel, David, Janich, Tumburus, Mora et Maschio. Nous commençons à jouer. En effet, à battre.

Immédiatement une expulsion. Prêt à partir, les premières escarmouches: David, renversé de plein fouet par le Chilien Jorge Toro, coupe l’adversaire de deux coups de pied au bout de deux minutes. Mora frappe alors Leonel Sanchez au visage, curieusement le fils d’un boxeur professionnel. L’arbitre ne voit rien. A la septième minute, Ferrini commet une faute de réaction contre Landa: l’arbitre voit et agite le carton rouge. Le milieu de terrain de Turin n’est pas d’accord: si cela ne tenait qu’à lui, il continuerait à jouer. La police intervient et l’emmène hors du terrain, avec les bons ou les méchants.

L’arbitre, une histoire en soi. Le directeur de course s’appelle Kenneth George Aston, et il ne restera pas dans l’histoire de ce jeu, dans lequel il adopte une attitude selon laquelle définir l’anglais serait euphémiste. Il voit peu, expulse seulement deux Italiens, laisse les joueurs libres de se blesser. Il répondra toujours clairement aux critiques de son arbitrage: “Je ne dirigeais pas un jeu, mais un conflit”. Sa crainte est qu’en arrêtant le match, déjà très violent dès le départ, les fans chiliens pourront se déverser sur le terrain. Il doit le faire d’une manière ou d’une autre. Il restera dans l’histoire pour un autre, disait-on: en 1966 il inventera les cartons jaunes et le quatrième homme, à qui il remettra également une ardoise en 1974. Un géant de l’histoire du football, en 1962 au milieu de vingt-deux voyous.

Sanchez contre David. Une lutte dans la lutte. Le chilien numéro 11 s’échappe sur l’aile, le joueur italien le pose et tente de frapper le ballon mais prend un peu de tout. En réponse, Sanchez se lève et lui donne un coup de poing au visage: David tombe, le juge de ligne fait signe, Aston ne fait rien. Il le fait quelques minutes plus tard: David cherche toujours à se venger et frappe le Sanchez habituel avec un coup de pied très dangereux au visage. Le directeur de course ne peut rien prétendre et expulse à nouveau un Italien: du blues sur dix.

Nez fracturé pour Homme, le Chili gagne. Encore quelques tours d’horloge et l’habituel Sanchez, pas vraiment un santarellina, frappe Maschio, italo-argentin avec le numéro 8. Septum nasal fracturé pour lui, toujours pas de mesures disciplinaires pour le propriétaire. À court d’hommes et délabré, l’Italie défend en quelque sorte le 0-0 jusqu’à un quart d’heure après la fin. Ensuite, les buts de Ramirez et Toro ont établi le score à 2-0. Entre un but et le suivant, il y a du temps pour d’autres coups: Mora court droit sur Toro, qui l’envoie au sol irrégulièrement. Les deux commencent à se battre comme d’habitude, les compagnons arrivent et une bagarre éclate qu’Aston peine à contenir. Rien par rapport aux dernières minutes: Salvatore frappe Landa, qui ne les envoie pas dire. L’arbitre en profite pour le triple coup de sifflet, les joueurs recommencent à battre jusqu’à ce que certains décident de faire preuve de bon sens et tentent de calmer leur cœur. Curieusement, des années plus tard, Sanchez et David se retrouveront coéquipiers à Milan: ils se définiront comme de “grands amis”. Pour mémoire, l’Italie salue la Coupe du monde 1962 en phase de groupes: face à la victoire de l’Allemagne de l’Ouest contre le Chili, le 3-0 des Azzurri contre la Suisse ne suffit pas (avec Bulgarelli, l’un des grands exclus, protagoniste d’un corset ) pour détacher le col. Mais il y a très peu de football dans cette histoire.