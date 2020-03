iorestoacasa – Les histoires du coucher: Denilson, 750 milliards de dribbles et d’illusions

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Diadema est une municipalité peuplée nichée dans la région de Sao Paulo. Brésil, anime et samba, futebol. Au XVIIe siècle, cette terre a été colonisée par les Portugais qui ont quitté Sao Vicente dans le but de catéchiser les indigènes. Cependant, les jésuites ont abandonné ces lieux et c’est Barao do Tiete qui en a pris possession. Au fil des années et des siècles, les industries ont pris le contrôle des terres vers les mines d’or d’Embu. Où la pépite la plus précieuse est née le 24 août 1977. Denilson de Oliveira Araujo, connue simplement sous le nom de Denilson. Ou comme l’homme de 750 milliards de lires.

Le début de la montée L’histoire de la clause Betis Sevilla est longue. La première étape de ce Stairway to Heaven, aboutissant à la publicité pour une entreprise de construction, est le dribble. Denilson est la sublimation du football brésilien, si elle est comprise comme le génie, l’indiscipline, l’indiscipline, l’anarchie. Qui le découvre est Telé Santana, qui a remporté deux Intercontinental avec Sao Paulo et qui est considéré parmi les vingt meilleurs entraîneurs de l’histoire du football. Treizième pour World Soccer, trente-cinquième pour France Football. Tant et si bien, la moyenne est celle d’un gourou et qui a un beau tableau d’affichage riche. Au galop du Tricolore, il découvre ce furet léger, qui danse sur le ballon. Mince, avec des muscles et de la masse, il se balance comme une Carmen Miranda, la danseuse brésilienne la plus célèbre, à la maison Denilson da Diadema est considéré comme un nouveau Garrincha.

Monde dribble L’aboutissement de la carrière de Denilson s’étale sur deux ans. 1997-1998, alors que Clinton entame son deuxième mandat, lorsque le Jalisse remporte Sanremo, Dario Fo remporte le prix Nobel de littérature, Titanic remporte onze Oscars et à Sarno glissement de terrain la montagne. A Sao Paulo, il a eu du mal à s’adapter mais a ensuite explosé: 96 matchs, 8 buts et plus de deux mille dribbles, jamais comptés mais certainement exécutés, il a été appelé pour la Coupe du monde. Pendant ce temps, il fait partie de l’une des publicités Nike les plus célèbres, où à l’aéroport, il est le protagoniste d’une longue bobine de dribble. Scolari le considère comme un homme depuis quelques minutes, apparition, mais a toujours un impact perturbateur sur le football européen.

Je vais à celui qui paie mieux Il dit “je vais à celui qui paie le mieux” et étonnamment, le Betis Sevilla. L’Andalousie rêve: pour 63 milliards de lires, il devient le transfert le plus cher de l’histoire et, écoutez, les verts et les blancs fixent une clause exorbitante. 750 milliards. Le salaire est de Pharaon, 6 milliards, mais les chiffres ne parlent pas de l’aventure du meilleur joueur du monde. Dans le premier millésime, de bonnes performances, dans le second il recule même.

La descente de Denilson Victime de la clause et du label, la danseuse Diadema échoue à l’impact avec l’Europe. Il est prêté à Flamengo, retourne au Betis, quitte l’équipe nationale, il ne remportera la Copa del Rey en 2005 qu’une année où il ne jouera que dix matchs au total. Le reste de la carrière est un recueil amer et lent, une plongée vers la retraite. Bordeaux, Al Nasr, Dallas, Palmeiras, la fin est encore plus triste. Il reste sans équipe puis se rend en troisième division brésilienne. A trente et un, trente et un ans seulement, il se rend au Vietnam pour jouer à Hai Phong. En 2010, il est allé en Grèce à Kavala. Jamais une minute, puis la résiliation. Ensuite, les chaussures sur l’ongle.

L’entreprise de construction “Denilson coûte plus cher que Ronaldo”, explique le titre d’un morceau d’août 1997 de Corriere della Sera et les stars sont remerciées si le phénomène est arrivé en Italie. L’histoire de Denilson enseigne que vue de loin, une météorite ressemble à une étoile, mais qu’en cas d’impact avec l’atmosphère, elle peut aussi s’effondrer. Denilson était la sublimation du football fou, des présidents qui ont ouvert leurs portefeuilles sans réfléchir. Il était également la figure et la figurine d’un football brésilien qui vivait de grands phénomènes et qui croyait qu’il avait en lui le lien avec la samba. Il arrivera à Ronaldinho, dans son expression maximale. Pas à Denilson da Diadema, le cirque le plus cher du monde qui a fini par faire de la publicité au Brésil pour les entreprises de construction.