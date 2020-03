iorestoacasa – Les histoires du coucher: Di Matteo, la bonne personne au bon endroit

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Roberto Di Matteo de Schaffhouse, en Suisse, était la bonne personne au bon endroit. Catenacciaro champion d’Europe, un homme pour une nuit et pas mille, beaucoup de silences et peu de mots entre ses lèvres. Joueur de haut niveau, sa carrière technique a jusqu’à présent été épicée avec peu d’expériences, trois exemptions, une FA Cup et une Ligue des Champions. Parce qu’être gagnant est un cadeau, car le palmarès peut être construit de plusieurs façons. Même avec la déesse aux yeux bandés qui vous embrasse sur le front rasé, au-dessus des yeux orientaux, avant de lever deux trophées vers le ciel.

Chaussures à ongles Daniel Imhof del San Gallò était l’homme qui, lors d’un conflit, à cause d’une intervention, lui a fait interrompre sa carrière plutôt que son temps. Opérations ratées, plaques, clous, prières et saints, à l’âge de trente et un ans, Roberto Di Matteo de Schaffhouse, fils d’émigrés, drapeau du Latium et de Chelsea, a décidé d’en dire assez. Ainsi a commencé la carrière d’entraîneur à Milton Keynes, au lieu de Paul Ince, celui qui avec une bande blanche sur la tête à l’époque de Biancocelesti a été renommé Guinness par Paul Gascoigne comme la célèbre bière. MK Dons renaît des cendres de Wimbledon, celle du Crazy Gang. Une équipe qui a échoué et donc transplanté, ce qui a déclenché la colère des fans les plus fidèles qui ont ensuite fondé l’AFC Wimbledon.

Un départ de McLaren Milton Keynes est la ville de la célèbre voiture de Formule 1 et le départ est rêveur. “Je n’ai pas peur”, dit-il lors de la première conférence et les chiffres confirmeront le courage des Dons. 27 victoires sur 51 matchs au total, 93 buts et 59 encaissés, mais les débuts sont une défaite 2-0. De l’autre côté est Leicester, qui n’est pas encore Leicester et qui est en fait dans la troisième série. Sur le banc est Nigel Pearson, maintenant démiurge de Watford, et au milieu de terrain, il y a Andy King qui sera également dans les Renards de Claudio Ranieri.

Le saut au WBA Troisième place et promotion du championnat perdues en play-offs, où les Dons perdent en demi-finale aux tirs au but contre Scunthorpe, Roberto Di Matteo est appelé dans les West Midlands en championnat. La première année fait toujours rêver: une promotion en Premier League. L’impact avec l’élite est contre son passé de footballeur. Et c’est un cauchemar. Carlo Ancelotti, sur le banc de Chelsea, hausse les sourcils six fois: trois Drogba, deux Malouda, un Lampard, éliminent la WBA. Di Matteo sera disculpé en février 2011. Ironie du sort: pour être fatal un autre bruit sourd avec un Italien, le 3-0 subi au stade Etihad est celui infligé par Manchester City par Roberto Mancini. La signature, trois fois en bas, cite Apache, Carlos Tevez.

Le retour au passé Le 29 juin 2011, Roberto Di Matteo revient à Chelsea comme adjoint du portugais André Villas-Boas. Le Lusitanien, cependant, se révèle être seulement un aspirant Mourinho, Di Matteo monte dans le fauteuil. Il a fait ses débuts et a remporté la FA Cup 2-0 contre Birmingham. Puis 1-0 à Stoke City en Premier League, Didier Drogba signe pour le centième du championnat. Première de la Ligue des champions le 14 mars: après le KO 3-1 du match aller, il renverse Napoli et l’emporte 4-1 en huitièmes de finale avec le but d’Ivanovic. Puis battre Benfica, puis en demi-finale de Barcelone. 1-0, 2-2, Roberto Di Matteo et son Chelsea sont en finale de la Ligue des champions. Il est le premier italien à le faire sur le banc d’un club étranger, onzième jamais.

Matteo the catenacciaro Non seulement il remportera ce match de Ligue des champions à Munich. Dans son palmarès également une FA Cup historique, face à Liverpool. Au bon endroit, au bon moment. Son jeu n’a jamais été spectaculaire, il sera à l’avenir technique avec les maigres résultats de Schalke 04 et Aston Villa. Mais il s’est avéré être un homme intelligent, même à Chelsea. Il ne voulait pas en faire trop, il ne voulait pas se surestimer. Il a remis les clés entre les mains des joueurs et a vérifié la situation. En tant que manager et psychologue. Ils l’ont accusé d’être un seul joueur défensif chanceux, en Espagne, après avoir battu Barcelone, c’était une chasse aux sorcières. Mais ne retournez pas Napoli, ne battez pas Guardiola, ne gagnez pas deux coupes en quelques jours seulement avec Maginot.

La nuit de Munich. En Bavière, contre le Bayern. Dans la maison de l’ennemi, dans l’antre de l’ennemi. C’est une course douloureuse, l’équipe de Jupp Heynckes est nettement la meilleure. Thomas Muller a marqué à la 83e minute mais l’homme du destin est arrivé de Côte d’Ivoire et son nom était Didier Drogba. Dessinez à la fin, passez au temps supplémentaire. Et il peut y avoir le Caporetto, lorsque Didier d’Abidjan répand Franck Ribéry dans la région. Penalty, Arjen Robben tire, la main de Petr Cech ne tremble pas. Alors on passe aux tirs au but, les Allemands sont au bord d’un nouveau drame psychologique après le retour contre Manchester United. De la disquette, Drogba donnera de l’extase à Chelsea et à son passeur spécial. “Il n’y a qu’un seul Di Matteo”, chantaient les Bleus après le coup de sifflet final, dans la joie bavaroise. Peut-être qu’ils avaient raison.