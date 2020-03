iorestoacasa – Les histoires du coucher: Escobar et le Narcofútbol qui tue pour son propre but

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Le Rose Bowl de Pasadena a été le théâtre de la défaite de l’Italie aux États-Unis en 1994. L’étape où Roberto Baggio, sur la plus belle, a raté ce penalty contre le Brésil. Mais le Rose Bowl de Pasadena, à son insu évidemment, a également profondément marqué l’histoire d’une autre équipe nationale qui a traversé la ville californienne à cette époque. La Colombie de Pacho Maturana était forte. Un peu hébété par les événements socio-politiques du pays, mais terriblement compétitifs: Faryd Mondragon et Freddy Rincon, Carlos Valderrama et Faustino Asprilla. et Andrés Escobar, por supuesto.

La Colombie de ces années – Que le pays du café était, à cette époque, la scène parfaite pour le réalisme magique également décrit par Gabriel Garcia Marquez et Netflix avec la série Narcos, est un fait clair. Nous avons besoin d’une situation réaliste et détaillée, pleine de détails. Et la Colombie l’est. Mais aussi quelque chose, un fait, qui se soulève tout en étant difficile à croire. En 1994, année de la Coupe du monde des États-Unis, la Colombie était revenue du meurtre de Pablo Escobar sur les toits de Medellin. Le roi des narcotrafiquants n’est pas directement lié à Andrés, le protagoniste de notre histoire. Mais le contexte sociopolitique créé après le meurtre du seigneur de la cocaïne a conduit à des développements inattendus. Avec des cartels rivaux qui voulaient prendre ce qui appartenait à Pablo juste avant. Avec les forces de l’État, ou du moins ce qui restait après des années de meurtres et de corruption, qui tentaient par tous les moyens de faire de la Colombie un pays pacifique, sûr pour sa population.

El Caballero de futbol – C’était son surnom de jeu. Défenseur d’une profondeur technique et morale, en tant que joueur, il s’est souvent battu pour donner une image aussi propre que possible, humaine, de sa Colombie. Une terre qui aimait follement et qui précisément à cause de cet amour l’a rappelé à lui-même au pire moment. Mais nous y arriverons. Né à Medellin, il a joué toute sa carrière avec le maillot de son Atletico Nacional sauf pour la saison européenne aux Young Boys, en Suisse, en 1989-90. Al Nacional était chez lui et il voulait y jouer, aussi parce que son coéquipier était aussi son frère Santiago. En 1994, avant de s’envoler pour les États-Unis pour la Coupe du monde, il aurait reçu une proposition irréfutable de Milan et que son avenir, après le tournoi, pourrait vraiment être en Italie. Un doute qui restera malheureusement pour toujours.

Escobar va à Escobar. Un invité de la Colombie dans la prison de La Catedral – En 1989, pour la première fois de l’histoire, une équipe colombienne remporte la Copa Libertadores. Cette équipe, bien sûr, était l’Atletico Nacional, puissant sur le plan sportif et politique, appartenant à Pablo Esclobar. Le groupe de joueurs dans lequel Andrés était également présent s’est envolé pour Tokyo pour l’Intercontinental puis a perdu contre l’AC Milan en finale à la 119e minute à cause du but d’Evani. Mais le football colombien se développait et une grande partie du crédit était due aux narcodollars entrés dans le système par Pablo. Cela lui a évidemment apporté des avantages: en 1992, juste au moment où lui et son groupe de narcos étaient en «prison», il a convaincu la fédération de jouer un match amical à l’intérieur de La Catedral. Considérez que peu de temps après, la Colombie a asphalté l’Argentine et a remporté le laissez-passer pour la Coupe du monde. Peu de joueurs voulaient vraiment répondre à cela, mais c’est beaucoup. La seule pensée qui recueille tout le monde a été exprimée par l’entraîneur Pacho Maturana, comme le raconte le documentaire 30 pour 30 diffusé aux États-Unis: “Si Vito Corleone vous invite à déjeuner, vous y allez”. Ici, comment dire non à Pablo Escobar? Parmi les personnes présentes, il y avait bien sûr Andrés Escobar, défenseur de son Atletico Nacional.

Ces Cafeteros – René Higuita venait de rentrer de 7 mois de prison pour médiation, sans prévenir la police, dans un enlèvement. Normal n’était pas là. La Colombie est arrivée aux États-Unis en 1994 comme favorite. C’était une équipe solide, une équipe qui avait remporté 23 matchs consécutifs par le passé. Logique que les attentes étaient élevées, normales (compte tenu des temps et des contextes) qu’il y avait d’autres (mais pas élevés) intérêts derrière l’équipe nationale de Maturana. Les toxines politiques étaient là, impossible de le cacher. Et le match inaugural contre la Roumanie n’était pas exactement idéal. Pas parce que la Roumanie était une équipe imbattable, en effet. Mais à l’intérieur de sa rose il y avait un génie. Le Maradona des Carpates, Gheorghe Hagi. Que si et quand c’était le même jour, on pouvait à peine l’arrêter. Et ce 18 juin 1994 n’était qu’un de ces jours. La Roumanie a gagné 3-1 avec des buts de Hagi et deux de Raducioiu. Fait qui a obligé la Colombie à remporter le deuxième défi face aux hôtes des États-Unis, pour passer le groupe.

Le propre but – 4 jours plus tard, toujours à Pasadena, rien de bon ne s’est passé. Comme mentionné, la situation socio-politique en Colombie était extrêmement chaude. Ainsi que l’amour des gens pour l’équipe nationale. La veille du défi, c’était le 21 juin, le coach a reçu un appel: l’interlocuteur, inconnu de l’actualité, était quelqu’un de puissant. Les Los Pepes (PErseguidos por Pablo EScobar, une organisation paramilitaire qui a combattu la tête du cartel de Medellin)? Le Cartel de Cali? Qui sait. Ce qui est certain, c’est que monsieur x a désigné les joueurs de l’Atletico Nacional, puis les hommes de Pablo, comme les principaux coupables du KO avec la Roumanie. Il en a payé un pour tous: “Gabriel Gomez ne doit pas prendre le terrain”, se sentait intimidé Maturana. Les arguments étaient apparemment convaincants, étant donné que Gomez non seulement s’est exclu, mais a même quitté les États-Unis et a dit au revoir au football. La Colombie, malgré tout, a pris le terrain quelques heures plus tard. Imaginez dans quel esprit, même si ses joueurs étaient habitués à certaines «façons de faire». Le corps était sur le terrain, la tête qui sait où … 35 minutes, traverser apparemment pour personne ne pleuvait dans la zone colombienne, l’intervention maladroite et insensée paranoïaque d’Andrés Escobar et le ballon derrière Oscar Cordoba pour le but qui aurait tristement marqué l’histoire . La Colombie n’a pas pu reprendre ce match et sa Coupe du monde s’est terminée là, malgré la dernière victoire contre la Suisse. Petite anecdote: l’arbitre de cette Colombie-États-Unis était l’italien Franco Baldas, spectateur inconscient de l’histoire.

Escobar tué par les Narcofútbol – “La vida no termi aqui”. Avec cette pensée, Andrés Escobar a pensé à liquider l’incident le jour de son retour en Colombie. Oh oui, il ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait quelques heures plus tard. Beaucoup, après son propre but, lui ont conseillé de ne pas retourner à Medellin. À Las Vegas, à quelques kilomètres du désert plus loin, Escobar avait des parents et a été invité à les rejoindre, peut-être alors en partant pour l’Italie (vous vous souvenez de l’offre de l’AC Milan?). Mais Escobar, le bon dans cette affaire, aimait trop sa Colombie. Son Medellin. Dix jours après cette élimination, Andrés Escobar a décidé de passer une soirée dans un club bien connu de la ville. A cet endroit, s’il le voulait (ou peut-être pas), il y avait aussi les frères Santiago et Pedro David Gallon Henao. Autrement dit, ceux qui, quelque temps plus tard, auraient été liés à son meurtre. Parce que la discussion a été animée et que la raison était précisément ce but. Qui avait expulsé la Colombie de la Coupe du monde à cause d’un des hommes de Pablo Escobar. Et cela a fait perdre aux cartels de la drogue des millions de pesos, qui ont évidemment mis la main sur le monde illimité des paris. L’un des sicarios les plus célèbres de Pablo Escobar, John Jairo Velasquez, de nombreuses années plus tard dans une interview, a expliqué comment les deux ont dépensé une somme incalculable d’argent pour détourner l’enquête. Même si, accidentellement, le lendemain du meurtre, ils ont signalé le vol de leur voiture avec laquelle ils étaient sur les lieux la nuit précédente. Finalement, le chauffeur des frères, Humberto Munoz Castro, a été inculpé et emprisonné, qui est apparemment sorti de la voiture garée vers la fin du conflit et a ouvert le feu, sans pitié, sur le pauvre footballeur qui lui rendait son dos. “Il était au mauvais endroit au mauvais moment”, a déclaré Maturana peu de temps après, bien conscient de la situation. En 2018, Santiago Gallon Henao a été arrêté pour liens avec le trafic de drogue vers les États-Unis et le peuple colombien, en même temps, a également demandé justice pour Andrés Escobar. Mais après quelques mois de prison à Cucutà et la non-extradition pour un procès aux États-Unis, Henao a été libéré de prison en raison de la déchéance de ses peines. Et Medellin, pour sa part, ne pouvait que dédier une statue à ce fils de sa banlieue assassiné pour la faute du football. En raison d’un objectif propre.