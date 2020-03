iorestoacasa – Les histoires du coucher: Francescoli, toute la poésie du prince d’Uruguay

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Vingt d’un côté et vingt de l’autre. Une orgie de futbol, ​​de talents, de rêves. Qui avec les chaussures cassées, qui avec la chemise percée, qui avec la pelote a arrangé, s’il y en avait eu, qui avec une paire de sandales. Nous avons joué le meilleur, avec des règles anciennes et toujours valables: celui qui marque plus de buts que l’adversaire ne gagne. Ensuite, dans les rues et les places de Montevideo, il y avait peu de place pour les arbitres. Pour les talents, oui. Aussi pour les trois fils de Don Ernesto Francescoli. Luis, Ernesto et Pablo. Ah, puis il y avait ce quatrième frère. Ce petit bonhomme aux grands yeux, au toupet effronté, qui gardait ses chaussettes et qui descendait toujours les rues de la capitale pour dessiner des arcs-en-ciel avec ce pied de fée après le Collège et après la Sieste. C’était le petit prince. Enzo Francescoli de Montevideo.

“Il est trop petit, trop maigre, que tu reviendras l’année prochaine.” Qu’est-ce que tu as manqué, à Penarol. Qu’est-ce que tu as manqué, au River Plate de Montevideo. C’est un peu comme quand tu trouves ton camarade de classe moyenne, qui ne ressemblait pas à une princesse. Un physique effrayant, des jambes de vingt mètres et une femme de carrière. Mais qu’avez-vous manqué? Voici le sentiment de Penarol et River Plate de Montevideo, qui a décidé de se défaire d’Enzo Francescoli. Après une audition, il signe avec le Montevideo Wanderers Futbol Club où débute sa carrière en 1976. L’équipe, littéralement, des bohèmes, des vagabonds, de ceux qui recherchent une destination à l’action pendante, prête pour un solo soudain à briser la monotonie de la vie. Ici, Enzo Francescoli en était capable, a toujours été, depuis le premier jour du 9 mars 1980.

Enzo Francescoli sera toujours connu sous le nom de «Le Prince». Un surnom est arrivé en l’honneur d’Anibal Ciocca, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’Uruguay, Celeste à mi-chemin entre les années 30 et 40. Pendant ce temps, avant de mettre la couronne, Francescoli a obtenu un autre nom de famille. Celui de Flaquito, car le physique était élancé, celui d’une flûte qui savait régler la balle comme peu d’autres. Francescoli s’envole donc pour l’Argentine, où il remporte le titre de meilleur buteur avec River Plate la première année. Pas facile. Car ce qui chez soi est même comparé à Schiaffino, reprend l’héritage des différents Passarella, Diaz, Kempes. Choisir les Millonarios, c’est le même joueur, car “mon style convient bien à l’élégant de la rivière, où les fans n’admettent que qui sait jouer”. La négociation est compliquée, après trois jours le premier but et en trois saisons il remporte deux fois les meilleurs buteurs, un championnat et, entre-temps, divers titres personnels et une Copa America avec l’Uruguay qu’il répétera en 1987 et 1995. En 1986, en attendant, une décision qui a laissé tout le monde stupéfait. “Moi voy au Racing Club”. Ce n’était pas celui d’Avellaneda. Mais le Racing Club de France, une modeste équipe de France. Cela pour quatre millions de dollars, lui offrant un somptueux contrat de cinq ans à 700 millions de lires par an, plus une Peugeot 205 et une belle maison dans un quartier résidentiel de Paris.

Puis vient le temps d’en dire assez sur la retraite anticipée et de recommencer à jouer au football. oh mon dieu, le Prince, qui a également marqué 32 buts à Paris devenant le meilleur joueur de l’histoire modeste d’un club modeste, s’envole pour l’Olympique de Marseille. Ici, dans cette ville, à ces entraînements, il y a aussi un autre garçon mince et mince, en marge, avec des yeux rêveurs, Il est d’origine algérienne, son nom est Zinedine et, pour rendre hommage à Francescoli, un jour il appellera son fils juste Enzo. À l’OM, ​​cependant, il n’a pas la confiance du président Tapie. Lui, qui est pour l’Uruguay ce que Platini est pour la France, est dans un enchevêtrement inattendu de sa carrière. Il pouvait aller à Milan, il devait aller à la Juventus. En 1990, malgré cela et pour cette raison cela n’était pas recommandé, il s’est retrouvé en Italie. À Cagliari, en Sardaigne, avec Herrera et Fonseca. Ranieri est sur le banc, il recule du centre de gravité et finit par danser dix pas plus loin au milieu du terrain plutôt que dix avec ses chaussettes baissées. Avec Cagliari, c’est l’amour, mutuel. Le carré n’est pas le bon pour gagner, mais pour gonfler les cœurs et augmenter la pression. Pour donner naissance à un amour. Beau, beau. Le Prince de Sardaigne. Enzo Francescoli. Un amour si grand que la question posée par le Clash n’était même pas stupéfiante dans la tête du prince de Montevideo.

Parmi les rencontres les plus importantes d’Enzo Francescoli, il y en a une avec un seigneur grincheux de Rome. Carlo Mazzone, qui lui fait comprendre l’importance des petites choses. Des triomphes de tous les jours. “Cagliari est mon équipe nationale”, explique le Prince. Parce qu’après 21 buts en 63 matchs avec Celeste, un tous les 3 matchs et ce n’est certainement pas un petit nombre, la relation avec Cubillas est à son plus bas niveau. Ce que Gianni Mura a appelé le «Condorito», en raison de son aspect aquilin, se retrouve ensuite à Turin. Ici, il joue un an, mais ce n’est certainement pas sa meilleure saison. Avec Cagliari, il arrive même en Coupe UEFA, marque des buts incroyables et joue des matchs fous. Dans la mauvaise ombre de la taupe, puisque le prince était beaucoup plus jeune et pouvait et voulait se retrouver à la Juventus, Flaco ne brille pas. C’est triste, le leader voulait mais a raté. Pour cette raison, en 1994, il ne peut faire qu’une seule chose. Retournez dans le club qui l’a le mieux compris. Celui des joueurs élégants. Celui des joueurs de style. Il ne pouvait que retourner au River Plate, sans dire grand-chose d’autre.

Enzo Francescoli revient au River Plate avec des yeux brillants et un 32 sur sa carte d’identité. “Non, je ne peux plus attendre”, dit-il. Cela ne peut plus attendre. Il décide donc de devenir ce leader qui ne l’a jamais été. Transformer cette classe au service des esthètes, son errance, son errance comme un vagabond avec ses chaussettes baissées, dans une démarche de leader. Ce n’est plus Bukowski, mais le leader et le pilote. Jamais comme aujourd’hui, de 1994 à sa retraite en 1997, Francescoli est lauréate. Trois fois l’Ouverture, deux la Clausura, la troisième Copa America et une Libertadores. Oui, on perd contre la Juventus et on rate la qualification pour la Coupe du Monde de France 98 qui aurait pu être sa dernière thule. Mais Francescoli est super, jusqu’au moment où il accrochera les chaussures à l’ongle. Tant qu’il continue de jouer au football.

Le pas pendant, le regard du bandolero triste et fatigué et ces yeux aussi profonds que la mer d’hiver. Parler de Diego Milito, c’est Enzo Francescoli, des gouttes d’eau, des jumeaux différents. Le surnom de «Prince», pour la pointe historique d’Inter, vient de lui-même. Et si comme mentionné, Zidane a appelé Enzo au nom de son idole uruguayenne, Francescoli doit son surnom à Víctor Hugo Morales. C’est ainsi qu’il l’a baptisé dans les années 2000, pour ensuite l’appeler aussi InmEnzo Francescoli ou ‘el Principe del FrancesGoles’. Un autre surnom qui l’a toujours et toujours distingué est celui de «Flaco». Et précisément pour la silhouette élancée, mais aussi pour le 10 sur les épaules et pour être son point de référence, Javier Pastore est et sera toujours connu. Enzo Francescoli était alors manager du River Plate, génie et découvreur de talents. Avec une passion particulière pour le 10. Pour ce que c’était. L’un des derniers romantiques du futbol.

Un poème a été dédié à Enzo Francescoli par les fans de River Plate. De l’aventure qui a peint sa vie, a-t-il dit. “Ce ne sera pas le football qui me quittera, il ne me trouvera pas assis. Quand ce jour arrivera, je voudrais dire: quel grand footballeur, oui, mais quelle belle personne. Ce que Beto Alonso peut dire: j’ai joué avec Francescoli et vous ne savez pas quel grand type il était.” Que lorsque je rencontre Pumpido ou Gallego dans la rue dans trente ans, je peux les accueillir avec un câlin. Parce qu’il n’y a pas que le football. Il faut aussi se préparer à donner de bons conseils et avoir l’âme d’une bonne personne. “Prince. Forever .