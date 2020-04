iorestoacasa – Les histoires du coucher: Herbin, rouge pour toujours dans l’histoire des verts

Robert Herbin c’est l’homme qui a rendu possible l’impossible. Boucles rouges et vert de Saint-Etienne comme seconde peau, l’histoire dorée de l’ASSE sera liée à jamais à son nom. Une équipe que l’on reconnaît tout de suite, car c’est de l’espoir mais aussi du succès en son temps. 9 badges, dont 4 en tant que joueur et 5 en tant qu’entraîneur. Le palmarès est celui de l’Olympe et si immédiatement après sa disparition, en avril de ce maudit 2020, à 81 ans, L’Equipe a peint son premier par 20, cela signifie que dans les Champs Phlégréens il y a aussi une place pour lui.

L’intuition de Pierre Garonnaire Né à Saint-Etienne en mai 1916, Pierre Garoinnaire fut d’abord footballeur mais ensuite, pendant près de quarante ans, ASE talent scout. Et pour elle, il a découvert des talents comme Georges Bereta, deux fois joueur français de l’année pour France Football, six Ligue 1 au babillard avec les Verts, ou encore Jean-Michel Larqué, plus de quatre cents apparitions et plus d’une centaine de buts avec les verts et une après carrière en tant qu’écrivain, en tant que musicien, en tant qu’acteur. Et puis Robert Herbin, qui avait toujours des boucles, toujours rouges, mais pas les cheveux qui le rendraient plus tard célèbre.

Palmares de rêve À l’ASSE, Herbin va tout gagner. Cinq championnats dont quatre d’affilée et trois coupes de France. En tant que footballeur, il était un défenseur complet mais aussi un milieu de terrain d’excellente qualité, moderne, en avant avec le temps et avec le temps. C’était parfait pour le 4-2-4 qui était si populaire dans les années 60. C’était un pilier de ce Saint-Etienne où il va passer toute sa carrière: avec Albert Batteux sur le banc il joue derrière Bernard Bosquier et ici il devient presque imparable.

Entraîneur précoce En raison d’une blessure au genou, il a couru l’année 1972, Herbin en dit assez sur le football. Après les déceptions de l’équipe nationale, dont il était également capitaine, après les nombreux titres de football, il est contraint de s’arrêter. Et cette année-là, il remplace Batteux lui-même, démissionnaire. Il s’agit d’une révolution copernicienne, dans les méthodes et les manières. En 1973, il remporte immédiatement le titre d’entraîneur de l’année, cette fois en cravate, veste mais toujours avec ses boucles fauves au vent. Ses Verts seront un cuirassé imparable, afin de battre le record de 28 victoires d’affilée, de quoi gagner 530 jours consécutifs à Geoffroy-Guichard jusqu’à un nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain.

La rigueur Trois ans après sa retraite, il a couru l’année 1975, Robert Herbin est retourné sur le terrain. Pour une fois, pour la finale. l’ACE avait déjà remporté le championnat et il est entré dans le rectangle et a marqué le 5-1 sur place. Il a gagné en tant qu’entraîneur de football, rareté, curiosité et privilège. Il perdra une finale de Coupe d’Europe 1-0 au Hampden Park de Glasgow contre le Bayern Munich mais sa qualité de jeu était si grande qu’il a été accueilli le lendemain sur les Champs-Elysées et sera accueilli par le président Valéry Giscard d’Estaing.

C’est un rêve onze Il y a quelques jours, après sa disparition, L’Equipe a dessiné ses onze légendaires. Curkovic entre les poteaux. Janvion, Piazza, Lopez et Farison derrière. Larqué, Synaeghel, Bathenay au milieu. Rocheteau, Hervé Revelli et Bereta devant, les autres Revelli, Patrick, Larios et Sarramagna sur le banc. En tant qu’entraîneur, le sphinx gagnera beaucoup mais son succès ne le conduira jamais à perdre la bonne taille. “Malgré son prestige et son succès sportif, Robby ne s’est jamais éloigné des chemins de la simplicité et de la modestie”, il aura l’occasion d’écrire à son sujet dans la préface de la biographie Michel Hidalgo. Le Rouquin, l’homme qui a rendu possible l’impossible. Feuillage rouge et vert de Saint-Etienne à jamais sur la peau.

