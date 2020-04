iorestoacasa – Les histoires du coucher: hoy juega el Trinche. Plus fort que Maradona, selon Maradona

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Qui était le plus grand footballeur de l’histoire? Beaucoup, presque tous savent réellement quoi répondre: Diego Armando Maradona. Qui était alors, selon Diego Armando Maradona, le plus grand footballeur de l’histoire? Et ici, la réponse n’est pas du tout évidente. Parce que tout le monde, ou peut-être presque personne, ne connaît pas l’histoire de Tomas Carlovich, pour ses proches, tout simplement El Trinche. Un surnom, l’un des nombreux, en Argentine si vous ne l’avez pas encore donné, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. L’origine reste assez mystérieuse, les meilleurs au four disent qu’elle est sortie de l’esprit rustique d’un voisin, quand il était garçon et jouait dans la rue. Autrement dit, quand il a fait ce qu’il a probablement toujours aimé plus que toute autre chose.

La ciudad del futbol et son quartier – Chapelet. C’était la ville d’un enfant, septième de sept frères et fils d’un immigré croate, visiblement lié à sa patrie. Pour son peuple, ses rythmes et ses calles. “Je voulais juste jouer au football et être avec les gens que j’aime, et ils vivent tous ici, à Rosario”, a-t-il toujours répondu à ceux qui lui demandaient pourquoi, quelqu’un comme El Trinche, n’était jamais arrivé là-bas à Olympe. Il voulait rester attaché à sa ville de futbol et surtout à son quartier. Né dans celui de Belgrano, il a grandi et n’a jamais bougé de l’actuel, le barrio 7 de septiembre. Pauvre endroit, simple, mais avec des gens épais. Qui a donné naissance, entre autres, à Leo Messi, El Loco Bielsa et aussi Ernesto Che Guevara. Fidèle à lui-même, s’il est vrai combien il est vrai qu’il s’en est rarement déplacé: il a commencé dans le Rosaire Central et a immédiatement compris que c’était le cas. Il n’a disputé qu’un seul match officiel avec les Canallas. Puis Flandria, Independiente Rivadavia, Colon et Deportivo Maipu. Mais sa place dans le monde est devenue le Gabino Sosa, un bassin de 10000 pieds carrés dans le centre de Cordoue. Souvent et volontiers, la division Segunda d’Argentine, mais comme mentionné, la cohérence était à la maison: «J’ai reçu des offres de la France et des États-Unis, elles auraient changé ma vie. Mais le centre de Cordoue était mon Real Madrid. “

Un peu de Redondo, un peu de Riquelme – Dans le monde des balles romantiques, son mythe est connu, mais malheureusement il ne vit que dans la mémoire des rosarinos et dans les textes écrits à son sujet. Vidéos et faits saillants, pratiquement zéro. Un jugador différent, disent-ils de sa part. Cheveux longs et barbe hirsute, el Trinche était un volant, un 5 avec la tête d’un 10. Gaucher, en tant que joueur dans la rue, il était impossible de détacher le ballon de ses pieds. Heureusement, il raconte qui l’a vu au travail. Perpétuel dribble, il a dessiné le football et est toujours resté au cœur du jeu. Où vous avez toujours le ballon entre vos pieds, en fait. Et l’anarchie tactique était évidemment envisagée. “C’est dommage, car Carlovich était destiné à être l’un des joueurs les plus importants du football argentin”, a déclaré Cesar Luis Menotti. Mais l’amener à faire des compromis a toujours été difficile, peut-être plus que l’éloigner de Rosario.

Esta noche juega El Trinche – Les chroniques sont claires: “Esta noche juega el Trinche” était le message sur les affiches de la ville à l’époque des jeux de Cordoue centrale. Les prix de Gabino Sosa eux-mêmes ont été révisés, lorsque cette célébrité connue uniquement localement a pris le terrain. Le battage médiatique contre lui a atteint des niveaux maximum, tout était pour lui. Et ils ont demandé, à certains égards, ils ont exigé étant donné sa volonté. Jouez toujours pour divertir le public, jamais pour la victoire, dans le cas d’une conséquence logique seulement. Le dribble exaspéré était le coup de cœur de son vaste répertoire et dans ce désir d’en faire trop c’était la recherche spasmodique du tunnel, ou du caño, pour le mettre à leur manière. À tel point qu’il était prédisposé à ce que le public l’invite à plusieurs reprises à aller plus loin: “El Trinche Carlovich a inventé el caño de ida y vuelta”, le tunnel de retour, affirme Adrian Piedrabuena, journaliste sportif de l’époque qui a suivi. ses actions. En effet, qui sait si c’est l’une des nombreuses légendes dont son aura est constituée, il y a ceux qui disent qu’elle a été payée en fonction du nombre de “ double tunne ” qu’il a fait dans le jeu. Inutile de dire qu’à la fin du mois, le club était presque toujours celui à perdre.

El Trinche et Maradona – Nous revenons au début. De nombreux textes à ce sujet racontent l’histoire décrite dans l’ouverture, avec Maradona qui l’a élu comme le meilleur joueur passé pour Rosario. Encore mieux que lui, ce sujet doit l’avoir. Des rôles différents, mais le même pied et le même génie. Surtout, la même envie de donner de l’imagination au jeu des gauchers et de divertir le public. Et dire que les deux ne se connaissaient même pas, ou du moins pas en personne. La première et unique rencontre a eu lieu il y a quelques mois, la technicienne Maradona’s Gimnasia était l’invitée de Rosario Central. «C’était un immense luxe que je voulais depuis des années. Je n’ai jamais eu la chance de lui parler, mais aujourd’hui cela m’a été accordé », a reconnu Carlovich lui-même après le face-à-face survenu lors du retrait de l’équipe visiteuse de l’équipe de Rosarina. Et, poussé par l’émotion, il est allé plus loin: “Ma vie est maintenant terminée. Après avoir rencontré Maradona, je peux la laisser en silence. ” A cette occasion, le Pibe de Oro a voulu donner une chemise à la Trinche, une chose purement festive pour sceller la rencontre entre deux qui vous ont décidément donné le bal.

L’histoire de l’Argentine contre l’Argentine – L’écho de ses éclairs de génie n’a évidemment pas atteint l’entraîneur de Seleccion, Vladislao Cap. L’Argentine était convaincue et confiante, le championnat du monde allemand de 1974 était à nos portes et comme préparation au tournoi, un match amical a été organisé sur le Newell est entre l’équipe nationale et un représentant des joueurs de Rosario. Sur le terrain, parmi les onze partants, 5 joueurs des Oldell’s Old Boys, 5 de Rosario Central plus El Trinche. La première mi-temps a été un massacre: l’Argentine sous les 3-0, Carlovich protagoniste absolu du match avec un répertoire complet. Tunnel, dribbles, repères, passes décisives, buts. Il y avait tout, dans ces 45 minutes. Un football magique. Seleccion totalement anéanti, à tel point que l’entraîneur Cap a été contraint de demander à ses collègues de l’autre banc, Carlos Griguol et Juan Carlos Montes, de retirer le 5 qui détruisait les certitudes de l’équipe nationale. Pour mémoire, retiré du terrain à 60 ‘, le match s’est terminé 3-1. “Selección, ce sera donc un échec”, titrait El Graph. “Carlovich, celui qui a détruit la Selección”, a écrit Clarin le lendemain. Dans ses pages, il a provoqué: “Si nous avions demandé qui était Carlovich il y a une semaine, la plupart des experts n’auraient pas pu répondre.”

Pensées dispersées des plus grands – Dit de Maradona, beaucoup au fil du temps ont exalté les actes de la Trinche. De Bielsa à Pekerman, ainsi que de nombreux autres grands anciens Argentins. «Ce jour amical, il les a démantelés. Maîtrise et vision du jeu, les 5 meilleurs que j’ai jamais vus “, a avoué Ubaldo Fillol. Encore plus clair était Aldo Poy, qui a joué ce match: “Nous avons perdu 3-1 juste parce qu’ils l’ont retiré au quinzième de la seconde mi-temps, sinon … je n’ai jamais vu une roue comme lui”. Ce match a également été vu par le futur entraîneur Cesar Menotti qui, et nous revenons ici sur le pavé des légendes de la culture passionnée de Rosarina, l’a convoqué à Buenos Aires avant la Coupe du monde 1978 pour évaluer son appel. Selon les témoignages, sur le chemin de Rosario à la capitale, el Trinche s’est arrêté pour se reposer, a trouvé un endroit isolé pour pêcher et ne s’est jamais déplacé de là. Bien sûr, ils ne l’ont jamais vu arriver à Buenos Aires. Trop fort, encore une fois, l’attrait de sa maison, de son quartier, de sa ville. Et aujourd’hui el Trinche, qui fête ses 71 ans, y vit toujours, dans le quartier 7 de septiembre, où jusqu’à il y a quelques années (il s’arrêtait à 54 ans) il continuait à donner des coups de pied et à faire des caños de ida y vuelta.