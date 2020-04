iorestoacasa – Les histoires du coucher: Invincibles et le paradoxe de Wenger. Autre que l’éternelle seconde

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Il a fallu 115 ans d’histoire du football pour que le Dieu du ballon offre aux fans un deuxième cadeau pour la deuxième fois. Arsenal 2003/2004, dirigé par Arsène Wenger sur le banc, était vraiment Invincibles. En ce sens que lors de cette saison de Premier League, il n’a raté aucun match. 115 ans, nous avons dit. La dernière fois (et avant) qu’une telle chose s’est produite, il faut parcourir l’album “souvenirs” de deux siècles. C’était en 1889, le championnat anglais était né depuis seulement 18 ans et le Preston North End a conquis le titre invaincu pour toute la saison. 115 ans plus tard, la magie se répète, sans avertissement et avec beaucoup, beaucoup de romance. Ce qui pour beaucoup entoure (va) Highbury, la scène de cette merveilleuse performance théâtrale réalisée par ces Gunners.

Les onze invincibles – Quelques années s’étaient écoulées depuis 98-99, la saison où Arsenal pour la première fois avec Arsène Wenger sur le banc avait gagné quelque chose. Plus que tout, depuis qu’il a remporté le double championnat et la FA Cup. De cette équipe à la fin du millénaire, il ne restait que deux propriétaires, en plus de Ray Parlour et Martin Keown: Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, ou deux des colonnes de la rose. Il y avait dans la porte Jens Lehmann, la défense a été réglée après le début du chemin. Kolo Toure il avait idéalement été acheté comme dos complet. Il fut bientôt rejoint au centre un Sol Campbell. LaurenLe milieu de terrain de Majorque a été détourné vers la droite. D’un autre côté, le phénoménal Ashley Cole, interprète parfait pour l’idée du football de Wenger. Aux côtés de Vieira, le tout petit Brésilien Gilberto Silva avec Freddie Ljungberg et Robert Pires pour créer la panique à l’extérieur. Aidé par le Néerlandais non volant Bergkamp et surtout par Thierry Henry là-bas. Prêt à aider, alors, José Antonio Reyes, Edu, Cygan et Sylvain Wiltord. De loin, même Cesc Fabregas, 16 ans, regardait avec enthousiasme.

Les moments clés – Un 4-4-2 dans les idées qui avaient été mises en œuvre sur le terrain dans un 4-4-1-1 bien conçu, avec Bergkamp jouant derrière les meubles d’Henry. Les interprètes, comme dit, étaient parfaits immédiatement pour le jeu choquant offensif, fait de beaucoup de mouvements et de changements de position, avec des passages étroits et un développement rapide, proposé par les Français. Neuvièmement, ils sont partis avec la prédiction, les Gunners. Malgré une excellente saison, l’année précédente s’est terminée avec la deuxième place et la FA Cup. Arsenal était considéré comme un favori par quelques-uns, parmi les médias, seuls The Observer and Guardian United (édition Web du journal) l’avait prédit en sa faveur.

Le championnat a débuté de façon spectaculaire, après la défaite de Community Shield contre Manchester United: victoires avec Evertom Middlesbrough, Aston Villa et Manchester City, ce dernier étant arrivé malgré un but sensationnel de Lauren. En septembre, après la pause des équipes nationales, Arsenal était un peu rouillé: nul contre Portsmouth de Teddy Sheringam, puis un autre X contre United. Jusqu’à la fin de 2003, Arsenal a continué à remporter des matchs importants, attirant des défis «apparemment» simples: avec Charlton, Fulham, Leicester et Bolton. Puis, à partir de janvier, le changement de vitesse: 9 victoires consécutives, du 10 janvier au 20 mars et première place au classement consolidé. Aussi parce que, au 30e contre Manchester United, un autre match nul est venu. Tout aussi essentiel, pour ceux qui ont suivi ces exploits en direct, c’était le match nul à la 34e place contre Tottenham puis a terminé le championnat avec 2 victoires et 2 nuls. 38 matchs consécutifs sans perdre. Compte tenu également des deux de la saison précédente et des 9 de la suivante, une séquence non indifférente de 49 résultats utiles consécutifs.

Le paradoxe de Wenger – Le technicien était audacieux et ambitieux dans ces années Arsene Wenger, manager d’Arsenal de 1996 à 2018. 22 ans pleins de tout, avec une teinte d’une fin inattendue. Le soulèvement populaire pour demander son exemption. À ne pas croire, mais les bannières et les hashtags #wengerout à cette époque n’étaient pas comptés. “Nous sommes fatigués de terminer deuxième”, “L’éternel deuxième Wenger n’est pas vainqueur”, les critiques que les fans, les critiques et la presse adressent aux Français. Trop, pour ces têtes, les 14 ans sans succès en Premier League. Et bien la FA Cup, ok aussi le Community Shield. Mais le plat copieux manquait depuis trop longtemps aux Emirats. Une série d’accusations populaires qui, cependant, se heurtent en partie à ce qui a été la carrière de l’entraîneur français: dans les premières années, celles dont les Invincibles sont également passés, ont remporté 3 Premier League, 4 Fa Cup et 4 Community Shield. Puis, depuis 2004, l’effondrement en termes de trophées, au moins depuis dix ans. Et le sentiment décrit précédemment a lentement mais sûrement augmenté. Jusqu’à l’adieu, entre regrets et (peu) romance, de 2018.

Les presque invincibles d’aujourd’hui – 26 victoires et 1 nul dans les 27 premiers de la saison. Liverpool cette année, du moins jusqu’à fin février, semblait “parfaite” plutôt qu’invincible. De tous les points de vue. Une machine de jeu et de but, comme et plus qu’Arsenal, incapable de perdre. Si à ces 27 premiers jours de 2019/2020 s’ajoutent les 17 de la saison précédente, voici les matchs sans défaite des hommes de Klopp devenus 44. 5 de moins que les 49 des Invincibles. 6 succès de l’histoire du Premier ministre, 50 résultats utiles consécutifs. Le 28, cependant, juste avant le verrouillage, le destin entraina la défaite sur le terrain de Watford comme dot. Un coup de grâce qui ne porte certainement pas atteinte à la nature extraordinaire de ce Liverpool. Mais cela, au moins pour cette année, laisse l’Arsenal des Invincibles en sécurité.

