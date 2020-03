iorestoacasa – Les histoires du coucher: je vais au maximum, la première Coupe d’Italie épique

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Vado. Tout au plus. A la maison. À l’église. Derrière un rêve, un souvenir, une chimère. Non, je vais juste. Pour une fois, une seule fois, mais Alfa dans un tableau d’honneur qui ne verra jamais son nom imprimé sur l’almanach de football. Le Vado de Felice Levratto chanté par le Quartetto Cetra, le Vado del Campo Leo, le Vado di Vado Ligure du Westinghouse et les locomotives électriques. Le Vado, ce Vado. Et si vous faites défiler le livre d’or de la Coupe d’Italie, le prénom a-t-il été gravé dans l’histoire? C’était en 1922.

Italie de Pie XI Quelques mois avant le début de la Coupe d’Italie de 1922, le pape Benoît XV est décédé. Adversaire de la Première Guerre mondiale, il est remplacé par Ambrogio Damiano Achille Ratti, pape Pie XIX, 259e évêque de Rome. Il sera le pape de la question romaine et des pactes du Latran avec Mussolini, mais aussi du testament spirituel que Pacelli, cardinal secrétaire d’État, avait détruit immédiatement après sa mort le 10 février 1939 où le pape Pie XIX aurait dénoncé la violation des pactes du Latran par du gouvernement fasciste et des persécutions raciales en Allemagne.

Le premier tour Le premier tour de qualification, les préliminaires de cette Coupe d’Italie, a eu lieu le 2 avril 1922. Toutes les compétitions entre clubs proches, le destin a embrassé Trévise qui, en raison du nombre impair, a passé le tour en tirant au sort. Les noms des équipes sont désormais différents, transformés, oubliés, supprimés, fanés. Carpi et Molassana ont respectivement battu Casalecchio et Audace Livorno 2-0. 4-1 de Crema col Codogno, 2-1 de Fanfulla avec l’Association Calcio Libertas de Milan. La Forti e Liberi, désormais Forlì, a battu Mantovana 3-0. Milan Italie club Juventus 2-0 à Enotria Goliardo. Ben 9-0 à Lucchese au Florence Sports Club, la moitié de ce qui sera plus tard la Fiorentina. Et encore: Novese-Aeronautica Torino 6-0. Rivarolese-Sestrese 2-0. Spes Genoa-Hope 0-1. Trevigliese-Saronno 0-1 après prolongation. Triestina-Edera Trieste 4-2. Berger de Valence 2-1. Vercellesi Erranti-US Torinese 0-1. Virtus Bologna-Parma 1-0. L’Udinese, qui sera le finaliste de cette Coupe d’Italie, a fait 4 à Feltrese tandis que Vado n’a surpassé le Génois Fiorente en prolongation, 4-3.

Un pas en arrière Revenons en arrière. Pourquoi y avait-il autant d’équipes dans la première édition d’une compétition qui a été un saut dans le noir? Simple. Le règlement de cette nouvelle Coupe d’Italie était clair. Inscription gratuite pour tous les clubs qui en font la demande tant qu’ils ont l’aire de jeux fermée. Les courses seront tirées au sort et si les entreprises conviennent, elles peuvent inverser le terrain. L’entreprise qui joue sur son terrain doit garantir cent lires pour la FIGC, en plus de remettre à l’équipe adverse le remboursement du voyage en train en troisième classe et trente lires chacune pour les douze personnes qui composent l’équipe (onze joueurs plus un manager).

Il est passé et a fait du bruit Lors de la finale contre l’Udinese, l’arrière latéral Cantarutti a ainsi répondu au gardien Lodolo, à la question «où est passé le ballon». Elle était entrée et avait fait un trou dans le filet. Le but était par Virgilio Felice Levratto, le premier attaquant de poids et de puissance par excellence. C’est le but qui, en 93, a donné le passage de la ronde à Vado contre Fiorente. Ses deux des cinq buts qui, au tour suivant, ont permis au club de Savone de battre Molassana. Les autres qui se sont retrouvés au tableau de bord étaient Marchese, Negro, Roletti. Héros d’une ville, comme ils seront, des noms attribués à l’Olympe du football italien uniquement pour ce voyage unique mais éternel.

Un chemin clair Au troisième tour, Vado a réussi à battre la Juventus Italie 2-0. Ensuite, il a joué en juin avec le Pro Livorno: initialement le 30 avril, le différend entre Libertas-Pro Livorno était prévu, mais avec une résolution, la présidence fédérale a changé le calendrier en décidant de s’affronter ce jour-là Pro Livorno avec Novese et Libertas. avec Valenzana (probablement à cause de ce changement, Speranza, au lieu de faire face à Novese, a affronté Lucchese). Les matchs joués le 30 avril étaient donc Pro Livorno-Vado et Libertas-Valenzana; à la mi-mai, la Fédération a décidé d’annuler et de répéter Libertas-Valenzana. Speranza-Lucchese et Udinese-Novese ont eu lieu le 18 juin 1922. Le Vado, par cette chaude après-midi de juin, a battu les Labroniens 1-0.

Le monde qui court Staline devient secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique tandis que la France est toujours et toujours la guillotine. Le 25 février, quelques mois plus tôt, Henri Désiré Landru avait été séduit et assassiné par dix femmes à la prison Saint-Pierre de Versailles, trompées par la promesse de mariage. Avant la finale de la Coupe d’Italie le 16 juillet, il y aura la thrombose de Lénine et le record de la minute au 100 m libre abattu par l’Américain Johnny Weissmuller. Ensuite, la marche sur Rome et le début de la fin.

Je vais au maximum L’Udinese a battu Lucchese 4-3 après la prolongation, mais il n’était pas encore temps pour VAR. Pour une erreur technique sur un penalty, le défi a été répété. Cependant, le Frioul a gagné 1-0. De l’autre côté, je vais contre les Libertas de Florence, l’autre moitié de la Fiorentina. Roletti marquera à 116 ‘, encore un moment avant la fin. Parce que les heures supplémentaires seront le terrain béni de cette équipe, avant que Cesarini il y avait la Zona Vado. En finale, la gauche de Levratto a frappé le filet et l’Udinese, à 118 ‘, est tombé vaincu sous les coups de ce qui fut l’un des plus grands joueurs de tous les temps qui n’avait pas gagné de Scudetto.