iorestoacasa – Les histoires du coucher: Jean Marie Pfaff, le gardien de but aux gants énormes

Jean Marie Pfaff dans sa carrière a été plus connu pour son histrionic, presque clownesque, que pour avoir défendu la porte du Bayern Munich ou pour avoir remporté le prix du gardien de but de l’année en 1987, lorsque l’objectif du sa Belgique était désormais défendue par ce qui était son héritier naturel, Preud’homme, quelques années plus jeune. Selon Pfaff, son exclusion était due à des “politiques commerciales” et non à un choix possible et plausible du commissaire technique Gus Thys. Soixante-quatre apparitions en équipe nationale, il aurait préféré être le joueur avec le plus de jetons de présence.

VENDEUR DE TAPIS – Les parents de Jean-Marie étaient marchands ambulants, avec une famille décidément nombreuse plus adaptée au XIXe siècle qu’au milieu du XXe siècle: onze enfants, six garçons et cinq filles. Le premier avait constitué une petite équipe pour les matchs de quartier, également connue sous le nom de Red Devils, exactement le même surnom que les footballeurs belges. Jean Marie a été un aimable hommage à ceux qui ont nourri le Père Honoré dans sa trattoria de confiance. Appelé Patapouff, pour sa taille non filiforme, il commence à jouer au but. Jusqu’en 1970, pour faire ses débuts avec Beveren, devenant rapidement le gardien de but de l’équipe nationale. Mais pas avant une histoire assez courante pour les footballeurs de cette période historique: ce n’était qu’un passe-temps, il fallait d’abord aller à l’usine pour collecter de l’argent pour nourrir la famille.

LE PASSAGE À BAYERN MUNICH – C’est une chose de jouer en Belgique, c’est une autre d’arriver en Allemagne. Et immédiatement combiner un désastre, car d’un lancer à gauche de l’attaque du Werder Brême, sa sortie haute favorisait, pour ainsi dire, la finale 1-0. Ou plutôt, un canard plutôt colossal qui risquait d’être un croisement de carrière. Donner une dimension, comme Goycoechea dans la Rome de Zeman il y a quelques années, peut-être stylistiquement pire. À une autre époque, sans médias sociaux et sans YouTube, l’erreur de Pfaff a pris les bons contours et n’a eu aucune résonance. Même s’il avait un surnom de clown, également dû au fait de l’immense estime de soi immense: “Merckx en cyclisme, moi en football”. Bref, quelqu’un devait aussi lui donner une certaine confiance pour parler de lui de cette façon.

SEULEMENT LE DÉBUT – La carrière de Pfaff est parsemée d’épisodes étranges, qui correspondent bien à cette idée de gardiens de but qui parle d’imprudence, de latence des règles, de vouloir voler tout en restant prisonnier de sa propre porte. Comme à cette époque, européen 1976, Cruyff a marqué un but et il a décidé d’aller le complimenter. Ou quand, appuyé contre le poteau, il a décidé de manger une pomme qui avait plu depuis les gradins. Lors de la Coupe du monde de 1982, il a opté pour une évasion de la retraite belge, habillé en infirmière. Un penalty sauvé par Kaltz l’a réhabilité aux yeux du Bayern Munich, un peu moins que les mots prononcés contre le gardien de but allemand, Schumacher, après la sortie sur le Battiston français, où il a décidé de l’apostrophe comme un criminel. Lors de la Coupe du monde 1986, il a plutôt qualifié Maradona de “rien de spécial”: résultat final 2-0, deux buts du Pibe de Oro et échange chemise-gants entre Pfaff et le numéro 10 albiceleste.

LA DERNIÈRE VIE – El Simpatico, à cause de son maillot en l’honneur de la Dame en rouge, a décidé de renoncer au début des années 90, créant cependant une grande fête pour ses adieux au football, sur le terrain de Beerschot. D’une part la Belgique des années 80, face à une sélection de certains des meilleurs joueurs comme Beckenbauer ou Milla, Krol, Giresse ou Lerby. Après avoir décidé d’ouvrir une entreprise viticole, il a surtout été le protagoniste d’une émission de téléréalité, “The Pfaffs”. D’un autre côté, il était difficile de s’attendre à quelque chose de différent de ceux qui avaient des gants de clown.