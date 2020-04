iorestoacasa – Les histoires du coucher – La course folle du Pocho, l’électricien a manqué le roi de Naples

Le 16 juillet, lors de la présentation des slovaques et des Lavezzi, le climat est brûlant au centre sportif de Napoli et pas seulement à cause des températures élevées.

«La route que je n’ai pas empruntée». Chaque chemin vous amène à un certain point devant une route qui bifurque, comme Robert Frost se souvient merveilleusement: «Je vais vous dire avec un soupir quelque part depuis de nombreuses années: deux routes ont divergé dans un bois et j’ai pris le moins parcouru, et cela cela a fait toute la différence. ” Elle ne peut que partir d’un carrefour de l’histoire d’une histoire électrisante comme la foudre, éphémère, sans ambitions pour être appréciée de tous. Parce que la foudre est un spectacle de la nature qui reste aux yeux de ceux qui étaient là pour l’observer, elle ne peut être racontée fidèlement sans avoir eu la chance d’être au bon endroit au bon moment.

Lavezzi avec électricité a eu les premiers contacts faisant les premières corvées de la famille, avec son frère électricien qui pourrait devenir partenaire dans une vie différente de ce qu’elle aurait été. Dans la grande conception chaotique du destin, Ezequiel s’était retrouvé à 15 ans en Italie, mais le transfert à l’arrêt avait été ignoré pour des problèmes bureaucratiques et après une autre déception en Argentine, voici le choix qui semblait définitif: assez de football, quand je serai grand, je serai électricien .

Une pause de réflexion, mais toujours le même rêve dans ta tête. Parce que dans les rues de la Villa Gobernador Galvez quand il y avait une balle qui roulait, ce garçon qui a attaqué la tête baissée a volé l’œil de chaque passant. Pour tous, c’était “ Pocholo ”, comme le nom d’un chien minutieux de la famille Lavezzi, qui a ensuite été réduit à “ Pocho ” lorsqu’il a fait ses débuts dans les moins de 20 ans argentins après la reprise du football. Estudiantes a cru en lui qui, après cinq matchs dans l’équipe des jeunes, l’a immédiatement fait rejoindre la première équipe. Parce que ce garçon était différent des autres, parce qu’il était capable de secouer les races comme peu d’autres.

Le reste est une histoire plus ou moins connue. Toujours l’Italie à l’avenir, quand à l’été 2004 Preziosi l’achète en laissant un an de prêt à San Lorenzo pour l’embrasser l’année suivante, un projet démoli par la relégation à Gênes de C sous la charge d’avoir combiné le défi avec Venise . Deuxième tentative infructueuse pour l’Argentin, qui devra attendre l’été 2007 pour finalement atterrir en Italie.

Le croire à nouveau, c’est Pierpaolo Marino qui, pour 6 millions, l’emmène à Naples. Ce qui n’est pas écrit dans les histoires officielles, c’est le visage non convaincu d’Edy Reja (alors technicien napolitain) à la première approche avec un Lavezzi évidemment au-dessus de son poids santé. Doutes et perplexités auxquels s’ajoute la forte contestation des fans de Napoli pour ce marché des transferts qui n’a pas enflammé les cœurs: un certain Marek Hamsik et cet Argentin à moitié inconnu étaient arrivés.

Ici, il est. Un autre carrefour dans la vie d’Ezequiel. Encore une fois, un test à surmonter, un scepticisme à surmonter, la peur de ne pas être accepté. De grandes histoires d’amour naissent ainsi: sales, fausses, apparemment inadéquates. Une étincelle a éclaté après les premiers coups de pied, une identification du peuple bleu chez un garçon qui ressemblait à ceux nés dans ces ruelles. Quand Ezequiel Lavezzi a commencé la tête baissée, chargeant le but de l’adversaire, il a semblé voir Pantani se mettre sur ses pieds sur les pédales. Il a pris le ballon entre ses pieds et a attaqué. Tout le monde. Partout. Peut-être qu’il a perdu la clarté, peut-être qu’il a raté un but à trois mètres de la porte. Pourtant, les fans de Napoli ne pouvaient s’empêcher de l’aimer. Oursin du nouvel âge, à côté du fidèle compagnon Marek.

Irrévérencieux au bon point pour faire fondre même l’éventail le plus glaciaire. Cela n’aurait jamais été comme Maradona, c’était clair. Mais chronologiquement, c’est après Diego que “a dissous plus de sang que San Gennaro dans les veines des fans bleus”.

Le coup de foudre. Il y a une date qui agira comme un tournant dans la carrière et la vie du Pocho. Udine, 2 septembre 2007. Après avoir perdu face à ses débuts en championnat contre Cagliari à San Paolo, Napoli a tous les yeux des fans sur eux. L’air est lourd, on craint d’avoir constitué une équipe pas à la hauteur. Voici la foudre qui a frappé l’Udinese. Incontenable Lavezzi, qui dribble, sert des passes décisives à Zalayeta et signe un but spectaculaire. A ce moment précis, à partir de ce moment précis, pour Lavezzi, une voie préférentielle s’ouvre au cœur des supporters bleus.

L’amour fait passer le temps, le temps fait passer l’amour. Le vieil adage populaire ne semble pas s’appliquer à Ezequiel Lavezzi, qui est resté dans l’esprit des Napolitains après de nombreuses années. Même après les adieux de la direction du PSG d’abord, et vers les millions de Chine plus tard. “Naples ne lui a pas permis de respirer”, dira-t-il, “Naples a toujours été mon premier choix”, avouera-t-il plus tard. D’un autre côté, les grands amours sont comme ça. Possessif, exaspéré, sans limites. Ezequiel Lavezzi a toujours été impudique, car lorsqu’il tente sur le terrain un dribble apparemment impossible. Son histoire à Napoli restera l’une des plus intenses, brutes et passionnées que le football moderne puisse raconter.

Ezequiel Lavezzi a toujours été fait à sa manière. Il courait vite sur le terrain, la tête toujours basse, avec l’air timide mais avec des yeux rusés et un sourire qui conquiert. Cela se fait à sa manière et c’est pour cette raison qu’il a le pouvoir de diviser, de faire frémir, de faire discuter les gens. Bref, tout ce qu’un footballeur aimé doit faire. Tout ce que Naples lui a demandé. Parmi les nombreuses routes empruntées et abandonnées, Naples restera sûrement la plus vivante à la mémoire du garçon appelé Pocholo, un électricien raté, électrisant par nature.