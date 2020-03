iorestoacasa – Les histoires du coucher: la vie et les miracles de Johan Cruyff

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Fils de la périphérie d’Amsterdam, Johannes Cruyff est né après les dernières poussées de canons de la guerre. La mère, Nell, était lavandière, le père, Manus, a un détaillant de fruits et légumes. La rue est son école de football, où il se définit et se termine. Légendes de la jeunesse: Johan a également fait 150 dribbles d’affilée. Bravo, oui. Le fait est qu’il l’a fait quand il avait cinq ans. Toujours génial, Johan de Betondorp. Qui a grandi à deux cents mètres de De Meer, le stade Ajax, est d’abord devenu la mascotte de l’équipe, puis est entré dans le secteur jeunesse des lanciers. Et là, dans ce club, la première graine de germes de football total, grâce à Vic Buckingham, entraîneur de la première équipe. Un Anglais, qui fait danser le banlieue, Johan Cruyff, fait ses débuts en équipe première.

Soixante-huit Quelles meilleures années pour faire littéralement un soixante-huit? Amsterdam est la capitale européenne de la contre-culture et l’Ajax est son manifeste du football. Il est dirigé par un révolutionnaire. Nom: Rinus. Nom de famille: Michels. Traits distinctifs: visionnaire. Il est un ancien avant-centre de l’Ajax, remplaçant Buckingham exonéré et créant une nouvelle mentalité. Avec lui, les lanciers ne sont plus une simple équipe. Non, messieurs. Je suis un orchestre, qui a cependant besoin de temps et des bons outils pour grandir et grandir. Les Néerlandais en général, l’Ajax en particulier, ont monopolisé le football européen et en 1972, avec Michels à Barcelone, le Roumain Kovacs était sur le banc. Mais la graine a déjà porté ses fruits. Cruyff est le numéro un au monde et mène l’Ajax à ce qui est le premier, vrai, grand chelem de l’histoire du football. Eredivisie, Coupe des Pays-Bas, Coupe des Champions, Coupe Intercontinentale. C’était l’été 1973 lorsque Cruyff a ensuite déménagé à Barcelone.

Orange mécanique Michels, en 1974, de l’entraîneur néerlandais a amené le Clockwork Orange à son apogée. Jongbloed, que Brera a rejeté comme un “petit gardien de but”, est l’archétype du défenseur libre extrême. Ce qui caractérise alors aussi Barcelone et aussi le football moderne, pour ainsi dire. Cruyff est le chef d’orchestre, la plus belle symphonie est l’objectif qui mène les Pays-Bas contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde de 1974. Oui, le timbre vient sur une pénalité, mais si Cruyff n’avait pas été renversé, alors il serait vraiment arrivé, le but parfait. Les Pays-Bas perdront la finale, malgré cette merveilleuse toile d’araignée. Et Cruyff, sur le tableau d’affichage, n’aura jamais de Coupe du monde. En 1978, il n’y a pas participé en Argentine non pas tant pour des raisons politiques que pour une tentative d’enlèvement, qui a heureusement échoué. “Quelqu’un a pointé un fusil de chasse sur ma tête, m’a attaché, moi et ma femme, devant nos trois enfants dans notre maison de Barcelone.” Il a pensé à s’arrêter au football, c’est pourquoi il n’a pas participé au championnat du monde argentin, qui a également été le plus discuté de l’histoire et appelé “le monde de la torture et des dictateurs”.

quatorze. Quatorze parce que ce jour-là, dans le panier de maillots, les sept étaient tout simplement introuvables. Gerrie Muhren a dû jouer le titulaire et Johan Cruyff a décidé de le vendre mais son numéro neuf. L’Ajax-Psv Eindhoven a été joué et du panier, de ce panier de maillots, les quatorze sont sortis. Que Johan d’Amsterdam, décédé à 68 ans d’un cancer du poumon, né le 25 avril 1947 dans une famille modeste à quelques pas du Stadion de Meer, s’est toujours habillé. Avec les Lancers, à seulement 14 ans, il remporte son premier championnat. Avec la Hollande et son aventure aux États-Unis. Mais pas à Barcelone. Là, la règle n’imposait qu’un à onze numéros aux propriétaires. Alors, Johan, il a décidé de s’adapter et d’habiller le 9. En dessous, cependant, caché, il portait une autre chemise. Seulement pour lui-même, intime, privé. Avec le nombre d’une vie. Le 14, il l’avait tatoué, impossible à effacer.

Il aimait les blondes Johan Cruyff avait un caractère si simple. Il avait deux vices. Football, la capitale et les blondes. Filtrer les blondes, qui avaient compris. Il fumait. Tanto. C’est trop. C’est aussi pourquoi ce monde infâme l’a emporté tôt, à soixante-huit ans. Lui et son caractère dur et dur. Celui qui a révolutionné le football. Lui qui a joué jusqu’à l’âge de trente-sept ans, se retirant avec la veste Feyenoord, inutile de dire le numéro 14, après 403 buts en 712 matchs entre le club et les équipes nationales. Il a marqué des buts merveilleux et impossibles. Il était un Prophète du But et un Hollandais volant, un drapeau et un révolutionnaire. Puis en 1984 il décide de suspendre ses chaussures au clou, pour la deuxième fois et définitivement; mais ne vous inquiétez pas car le voyage est encore long. Cryuff était un génie en tant que joueur, innovateur en tant que manager et entraîneur. Des aventures qui le 6 juin 1985 l’ont amené à s’asseoir sur un banc pour la première fois. Jetez un oeil, sur celui de l’Ajax, l’une des deux équipes de sa vie.

Avec Cruyff, de Cruyff et pour Cruyff. Depuis ses adieux à Barcelone, les Catalans n’ont remporté qu’une seule Liga. Le Real Madrid est trop fort, presque inaccessible. Presque. Parce que Cruyff arrive à Barcelone depuis l’Ajax, où il a gagné et lancé des joueurs qui feront quelque chose dans sa carrière. Van Basten, Bergkamp, ​​Rijkaard, Koeman … Ici. Le manifeste du 14 entraîneur est le suivant: “Je vais changer le monde du football: mes défenseurs seront des milieux de terrain; je jouerai avec deux ailes mais sans point central”. Transformez la Masia en un laboratoire qui créera et façonnera des talents tels que Guardiola, De La Pena, Xavi, Puyol, Iniesta, Fabregas. Messi … Tout le monde joue avec le même système, libre de faire des erreurs, libre de créer. Balle au sol, mouvement, course, vitesse. Technique. Genius. C’est le total de deux points zéro du football, où le «Rondo», un bon jeune taureau pour affiner les touches et les talons, est la marque de fabrique des séances d’entraînement. C’est le début de la révolution qui a un prophète en bulgare, Hristo Stoichkhov. Nomen présage, oui, mais il y a aussi un autre Néerlandais, Ronald Koeman, qui a obtenu des bombes pas mal de l’extérieur. Comme celui qui lui fera gagner la Coupe des Champions en 92 contre la Sampdoria. Cette Barcelone a illuminé le monde. Comme une lumière qui ne sortait jamais du cœur de chacun.

L’homme de l’espace Il y a peu à dire, messieurs, Johan Cruyff a marqué une époque. En effet, il y a peut-être plus. Parce qu’il ne s’est pas limité à ça, avec sa cigarette entre les dents, avec ses cheveux au vent, avec son collier et avec sa seconde peau d’orange. Il y a eu un coup de pied avant et après le joueur Cruyff. Il y a eu un coup de pied avant et après l’entraîneur Cruyff. Peut-être, en effet, certainement, Johannes d’Amsterdam n’a pas seulement marqué une époque. Mais il en a fini deux et en a laissé autant. Oui, peut-être qu’il n’avait pas le génie de Maradona, l’instinct de Pelé et le flair de Messi. Mais il avait une chose, Johan Cruyff, qu’aucun d’eux n’a jamais eue. C’était dans l’espace. Et il a découvert, chez les Martiens, des choses que tout le monde n’a pas encore réussi à comprendre …