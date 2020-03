iorestoacasa – Les histoires du coucher: Lazio ’74. Le gang Maestrelli: l’équipe la plus folle de tous les temps

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Le soir du 18 janvier 1977, trois jeunes hommes entrent dans une bijouterie du quartier Fleming à Rome. Je suis un parfumeur local, Giorgio Fraticcioli, et deux joueurs de la Lazio, Pietro Ghedin et Luciano Re Cecconi. Comment les choses se passent, personne ne sait. Il y a ceux qui disent que le roi Cecconi, milieu de terrain blond du biancocelesti, lève le col de son manteau et crie “arrête tout le monde, c’est un vol”. Il y a ceux qui disent que le propriétaire de bijoux, après plusieurs vols, est alarmé sans véritable raison et déclenche le coup. Il y a ceux qui disent que la balle commence par erreur.

Le fait est que l’arme de Bruno Tabocchini tire. Le propriétaire frappe le roi Cecconi dans la poitrine. La légende continue: les derniers mots du jeune de 29 ans seraient “tout n’était qu’une blague”. Comment les choses se sont passées, personne ne le sait encore aujourd’hui. Le bijoutier a été acquitté, des fleuves de mots et plusieurs livres ont été écrits sur la question. Ce qui est certain, c’est que le 18 janvier 1977 au soir, Luciano Re Cecconi a été transporté à la hâte mais sans chance à l’hôpital de San Giacomo. Il a 28 ans, laisse sa femme et ses deux enfants, trois ans après avoir remporté le premier championnat de Lazio. Et c’est l’épilogue fou du groupe Maestrelli, l’équipe la plus folle de l’histoire du football italien.

Quelques mois avant le roi Cecconi, une tumeur au foie a emporté Tommaso Maestrelli. Pour ses funérailles, Giorgio Chinaglia revient également en Italie, autre symbole de ce miracle aux reflets blanc-bleu qui, au printemps 1976, s’est «échappé» aux États-Unis. Long John, pionnier du football dans un pays qui l’appelle football et continue de le pratiquer à contrecœur, n’a pas échappé à la loi, comme cela lui arrivera plus tard dans les années. Il s’est enfui de «sa» Lazio, est parti jouer avec Pelé. Il revient pour le dernier adieu à Maestrelli, entraîneur et peut-être aussi père spirituel d’un groupe de joueurs extraordinaires.

Un bon italien. Né en ’22, Pisan de naissance mais errant pour les besoins de la famille et enfin des Pouilles par adoption, les chroniques de l’époque racontent à Maestrelli, avant même que comme un grand coach, un homme doux, capable de réparer n’importe quelle larme, de s’unir autour de lui joueurs, fans et journalistes. Pour calmer les cœurs. Il avait un excellent travail à faire, car les joueurs de la Lazio en 74 ne font pas que des crises de colère. Ils se détestent.

Chroniques d’un football que nous n’avons pas vu et vécu. Pour le dire, nous nous appuyons sur les mots et les histoires de l’époque. Les journaux de l’époque disent que des fusils courent dans les vestiaires. La Lazio de Maestrelli est presque explicitement considérée comme une équipe fasciste, ou du moins d’extrême droite. Les deux exagérations: quant aux armes, toutes les personnes directement concernées ont toujours nié. Sur le plan politique, cette appellation sonne d’abord comme une offense à Maestrelli lui-même, partisan de la Seconde Guerre mondiale.

Bien sûr, parmi les Biancocelesti, il y a ceux qui votent pour MSI. Mais il y a aussi les démocrates-chrétiens, ainsi que les altruistes. Ici, peut-être pas les communistes, même si l’entraîneur aurait des sympathies à gauche. Ce n’est pas une équipe fasciste, ce n’est probablement pas non plus une équipe armée. C’est une équipe qui bat, oui. Surtout, il est battu: le vestiaire est divisé en deux factions. Si le terme de haine semble excessif, la rivalité est pour le moins chauffée. Un groupe contre l’autre. D’une part: Chinaglia, Wilson, Pulici, Oddi, Facco. De l’autre: Re Cecconi, Martini, Frustalupi, Garlaschelli, Nanni. Le vestiaire est un grand mot: ils en ont deux, car ils ne veulent pas voir du lundi au samedi.

Comment le gang est né. La Lazio qui en 1974 est venue gagner le Scudetto est une équipe récente, construite récemment. Maestrelli est devenu son entraîneur en 1971, lorsque les capitolini sont sortis d’une saison désastreuse: quinzième en Serie A, relégué en Serie B. Trouvez des leaders jeunes et charismatiques, mais avec un caractère enfumé: Chinaglia et Wilson sont là depuis ’69, pour faire deux des exemples. Long John ne veut pas aller chez le cadet, le nouveau technicien le convainc de rester, il commence son patient tissage. Commencez à constituer une équipe comme vous ne l’avez jamais vue. Il jette les bases: l’arrière Martini vient de Livourne, le jeune Oddi revient de Massese, un talentueux Vincenzo D’Amico entre dans la première équipe dès le printemps. La Lazio ne gagne pas la Serie B, elle arrive deuxième, mais ça suffit. L’été 1972, c’est quand quelque chose de plus s’ajoute aux bases: le coup est le malheureux roi Cecconi, enregistré par Foggia, où Maestrelli l’a déjà entraîné. Le président des Pouilles signe le transfert depuis un lit d’hôpital. De l’Inter voici Frustalupi, de Côme il y a Garlaschelli, Pulici vient de Novare. Chinaglia est sur le point de repartir, cette fois pas par sa propre décision: le club l’a pratiquement vendu à la Juventus. L’intéressé ne le prend pas bien, il répond que non, il ne va pas à Turin. Encore une fois, les chroniques de l’époque disent que le président Lenzini est littéralement suspendu à la porte. Des anecdotes exagérées, ou peut-être pas. La majeure partie du gang Maestrelli est formée: nous en verrons de bons.

La Lazio est la vraie surprise de la Serie A 1972/1973. Lenzini et son technicien pensent qu’ils ont construit une équipe qui peut se sauver en toute sécurité, et à la place, ils se retrouvent entre les mains d’une voiture qui ferme en troisième place, deux points derrière la Juve en premier. Non seulement cela: il se qualifie en Coupe UEFA et bat la Roma dans les deux derbies, ce qui n’est pas une mince affaire à Rome. Des trucs fous. Sauf que les fous jouent au biancoceleste. Et l’année suivante, ils font encore mieux. Peu ou rien sur le marché, tant on a compris que les qualités sont là.

Le championnat arrive. Formation bien définie: Pulici au but, en défense de Wilson free et Oddi stopper, avec les latéraux de Petrelli et Martini. Au milieu de terrain Nanni, Frustalupi et Re Cecconi. En attaque, Garlaschelli et D’Amico soutiennent Chinaglia. Ce dernier est l’attaquant de l’équipe: il clôt la Serie A 73/74 avec 24 buts marqués, une énormité pour l’époque. En tant que champion d’Italie. Car oui, le pire miracle de l’histoire du football italien se produit: la Lazio améliore la troisième place, remporte le Scudetto, avec deux points d’avance sur la Juventus habituelle. C’est un triomphe viking: il arrive, pour les cours et les appels de l’histoire, contre Foggia. A l’Olimpico, le match s’est terminé 1-0, l’inévitable Chinaglia a marqué sur un penalty. La Vieille Dame ne peut plus récupérer. Et il ne peut pas le faire car la veille, ironiquement, il a perdu contre la Roma: la Lazio met le drapeau italien sur la poitrine, pour la première fois de son histoire. Et tout le monde se demande comment c’était possible.

La diversité du gang. Scudetto mis à part, en deux saisons non répétables et qui seront en fait suivies par d’autres décevantes, le maximum de championnat est déconcerté par un groupe qui n’a aucun sens. Elle ne ressemble à aucune autre formation, vue et vue. Les joueurs se parlent à peine pendant la semaine, car nous avons dit qu’ils changent dans deux vestiaires différents. Du lundi au samedi, vous pouvez respirer de l’air lourd, mais dimanche tout le monde court dans la même direction, pour gagner ensemble. Et vous battez, bien sûr, vous battez. Du point de vue physique, ce qui est le plus exigeant, ce sont les matchs amicaux en milieu de semaine, les matchs d’entraînement classiques. Ce sont des batailles rangées, les deux clans se font face et se mènent sans aucune restriction. Le pire ennemi d’un joueur de la Lazio est un autre joueur de la Lazio. Quelle peur voulez-vous que des adversaires “normaux” du dimanche fassent de lui?

“C’est une guerre!” La preuve du tempérament blanc et bleu reste même au-delà des Alpes En novembre 1973, la Lazio a joué en Coupe UEFA, à l’Olimpico, contre Ipswich Town de Bobby Robson, futur Sir. Chinaglia et ses coéquipiers doivent tout de suite rattraper le 4-0 au match aller, ils essaient de toutes leurs forces, mais ils se heurtent (également) à un arbitrage jugé pas à la hauteur. Et dans la seconde moitié, tout se passe: coups de pied, bousculades, tout vole des tribunes. Au coup de sifflet final, les choses empirent. L’arbitre de la poursuite Biancocelesti et ses adversaires: le gardien de but anglais, Best, remédie à un projet de loi sur le tibia. Robson déclare: “Ce n’est pas du football, c’est la guerre.” Eliminée, la Lazio se voit infliger une lourde amende et reste un an hors des coupes européennes: il faudra renoncer, vous l’aurez deviné, à la Coupe des champions. Et l’entraîneur d’Ipswich ne sait pas à quel point il a raison: jouer contre la Lazio, c’est comme aller à la guerre. Mais y jouer l’est encore plus. Le secret pour rendre cela possible a un nom et un prénom.

Tommaso Maestrelli. On rembobine la bande, on est à la fin de notre histoire. Un homme doux conduisant un groupe sanguin. Nous avons utilisé des verbes clairs: tisser, raccommoder, construire. C’est ce que fait l’entraîneur, tant qu’il dirige les capitolini. Il sentait que les chances de succès sont là, sur la ligne du rasoir. Que l’équilibre soit précaire, mais tant qu’il tient le coup, il y a des espoirs. Et que la solution n’est pas d’éteindre les esprits, mais de les garder en vie et de les apaiser seulement quand cela devient nécessaire. Il est le deuxième père de ses joueurs, il n’est du côté de personne et en même temps du côté de tout le monde. Il prendra soin des arbitres, il est le seul à pouvoir garder une équipe attachée avec du ruban adhésif ensemble. Il a inventé un rituel: quand il y a un problème, il va chez lui pour dîner. Chaque jour, il y a un joueur différent, chaque Maestrelli adoptant sa stratégie. Chinaglia est la plus difficile à apprivoiser, mais c’est aussi celle qui resserre le plus la relation avec le technicien: un jour oui et l’autre non, ils dînent ensemble. Devenez l’un des foyers. L’avant-centre veut décider, s’entraîner, prendre les rênes. Maestrelli le laisse parler, puis le choisit. C’est une recette qui va. Le gang est une famille, quoique dysfonctionnelle. Atteint le championnat, il commence à s’écailler. Et ici, nous revenons au début, nous rembobinons le fil, parce que nous sommes partis de la tragédie et que l’histoire se termine avec ça. Au milieu du championnat 1974-1975, Maestrelli a dû s’arrêter, il a découvert qu’il avait un cancer du foie. Restez près de l’équipe, dans le moment le plus difficile de la saison suivante, il retournera également au banc, mais le sort est maintenant rompu. Après que le Chinaglia A ’75 -76 se soit rendu aux États-Unis, à la fin de 1976, Maestrelli est décédé. Puis le drame du roi Cecconi. Les autres compagnons continuent, certains écrivent des pages importantes de notre football. La vraie magie a duré deux ans: belle, turbulente, inoubliable. Suivi de tant de douleur. Mais il ne pouvait pas y avoir de conclusion normale, pour l’équipe la plus folle d’Italie.