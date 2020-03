iorestoacasa – Les histoires du coucher – Maradona et la promesse d’un enfant à tenir

Le phénomène Maradona a été révélé au monde dans les murs étroits des condominiums Lanus, alors qu’il a remporté tous les types de paris sur ceux qui l’ont mis au défi de monter à l’étage en dribblant jusqu’aux étages supérieurs.

«J’ai deux rêves: le premier est de jouer en Coupe du monde. La seconde est de les gagner ». Les yeux toujours plongés dans son enfance, Diego Armando Maradona il pouvait avoir une vision si claire de ce qu’il allait devenir. De tout ce qu’il aurait conquis, se battant souvent seul contre un destin déjà tracé. Une histoire née bien avant les grands projecteurs. Le phénomène Maradona a été révélé au monde dans les murs étroits des condominiums Lanus, alors qu’il a remporté tous les types de paris sur ceux qui l’ont mis au défi de monter à l’étage en dribblant jusqu’aux étages supérieurs. Le ballon n’est jamais tombé, les gens en ont parlé à d’autres personnes et ce nom a commencé à se répandre dans les rues comme une légende urbaine.

Match de championnat argentin. ‘Dieguito’ avait dix ans, il se tenait sur la touche et ramassait des balles qui venaient de sa part, puis l’intervalle est arrivé et le spectacle a commencé. Les cris des spectateurs ponctuent chaque dribble de ce garçon avec sa tête couverte d’une forêt de hérissons et une audace sur son visage qui ne l’abandonnerait jamais. Beaucoup ont demandé de prolonger l’intervalle, car il était le vrai spectacle.

Le 10 décembre 1970, à 10 ans, il commence son aventure avec Argentinos Juniors, le 20 octobre 1976 il devient le plus jeune à faire ses débuts dans l’élite argentine alors qu’il n’a pas encore seize ans. Ce furent les années de la légèreté absolue de Diego, d’un feu éternel d’un talent qui fait encore brûler l’âme à la simple pensée. Cet endroit volera une partie de son génie à Maradona, la laissant à jamais enchaînée au club Partenal. Il y a une race, plus que d’autres, qui marque la consécration définitive. Devant il y a Boca Juniors, c’était en 1980, Diego a lâché un poker dans le 5-3 d’Argentinos contre les Xeneizes. Ce Boca qui deviendra plus tard son avenir, avant d’atterrir en Europe dans la parenthèse bisannuelle à Barcelone.

“Chaque attraction est réciproque”, écrit Goethe dans les Affinités électives. Celui entre Naples et Maradona semble être une de ces histoires d’amour presque inévitables, qui cachent un fatalisme invincible. Il a fallu cinquante jours de négociations pour le vêtir de bleu, comme Corrado Ferlaino, patron qui a marqué le coup qui a rendu la ville de Naples folle: “Ceux de Barcelone ont toujours relevé la barre et la figure.” Puis l’annonce est arrivée 30 juin 1984: «Maradona al Napoli», l’actualité qui fait le tour du monde et rend folle la ville trois ans avant la fête du scudetto. Treize milliards et demi de lires au Barça, suspendues entre la volonté de garder Diego , cependant, devenait encombrant comme son clan, et percevait un montant très élevé en cas de vente.

C’était le coup de foudre. À la première phrase: «Bonsoir Napolitani», a déclaré ce garçon en t-shirt bleu clair se présentant dans un Paolo emballé le 5 juillet 1984.

Ce garçon de rue intemporel, rebelle qui s’est toujours trouvé plus à l’aise avec des vêtements sales que parmi les smokings en col blanc, aurait donné à Naples les meilleures années de son histoire.

Avant, cependant, il y avait une promesse à tenir. Non seulement il a joué la Coupe du monde, il l’avait déjà fait en 1982, mais pour la gagner. Et Diego le fait à sa manière, attirant toute l’attention sur lui. Le résumé de ce qu’était Maradona, avec toutes ses contradictions, est le match contre l’Angleterre, les quarts de finale au Mexique ’86. Le premier but renommé par le Pibe ‘La mano de Dios’, puis peut-être la séquence la plus excitante de l’histoire du football. Diego reçoit le ballon à une soixantaine de mètres du but adverse et avec un revirement il se débarrasse de deux adversaires. Morales, qui a raconté la course à la télévision pour le peuple argentin, a immédiatement compris qu’il allait se passer quelque chose que l’histoire conserverait pour toujours: “Ah, Maradona le garde, le marcan dos … Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial …”. L’histoire suit de manière obsessionnelle cette silhouette qui rampait comme un serpent parmi les adversaires sur la pelouse verte. Terry Butcher essaie de l’abattre: la tentative a échoué. Fenwick s’oppose à lui: Diego ne le voit même pas et continue sa descente imparable. Shilton reste à sauter, un jeu d’enfant pour ceux qui avaient déjà vu la fin de cette action. « Genius! Genius! Genius! ” Morales phrases dans la cabine des commentaires. C’était le 22 juin 1986. Ce jour-là, Maradona avait déjà remporté la Coupe du monde, bien avant de jouer la demi-finale avec la Belgique et la finale avec l’Allemagne.

Après avoir rendu sa terre folle, Diego revient à Naples et veut donner le plus de joie aux gens qui l’avaient adopté. Il vit la période la plus brillante de sa carrière, un statut intouchable qui lui fait croire qu’aucun objectif n’est exclu. Ainsi, le 10 mai 1987, il a remis la joie attendue depuis 61 ans à la ville de Naples: le tricolore qui rend les fans napolitains fous. “Que tu sois perdu” est écrit devant les cimetières, rendant hommage au sacré et au profane qui a toujours été la marque de fabrique de ceux qui vivent avec un volcan. La deuxième joie le 29 avril des 90 ‘, un deuxième championnat à ajouter à la Coupe UEFA et à la Coupe d’Italie.

Après ce triomphe sous le maillot bleu, Maradona se retrouve face à l’Italie 90. Il y a un titre de champion du monde à défendre et le destin n’aurait pas pu écrire un scénario plus suggestif. La nuit du 3 juillet se joue au San Paolo, le temple de Diego, en demi-finale entre l’Italie et l’Argentine. “Ils demandent aux Napolitains d’être italiens pour une soirée, après quoi, pendant 364 jours par an, ils les appellent terroni”, a déclaré El Pibe de Oro pour enflammer leur cœur. Une soirée surréaliste, avec des fans au cœur divisé. Quelqu’un a applaudi Maradona, une grande partie a applaudi l’Italie. Finalement, l’albiceleste a émergé, mais s’est rendu à l’Allemagne en finale.

D’une certaine manière, l’esprit vital du footballeur Maradona, son essence primordiale, a commencé cette nuit romaine de la finale perdue. Comme si un morceau de cette statue en mouvement s’était détaché pour toujours. Les événements qui suivront seront la conséquence d’un désir désormais loin du football: l’évasion de Naples après avoir été trouvée positive pour la cocaïne, la parenthèse pour Séville et la brève apparition aux Oldell’s Old Boys. Enfin, l’image qui plus que toute autre reste valable au générique de fin de ce film incroyable: l’exultation fâchée de la Grèce à la Coupe du monde américaine et la disqualification consécutive pour dopage, se révélant positive pour l’éphédrine. Il fermera à Boca Juniors, car il a ressenti le besoin de s’arrêter à la maison. Un chant du cygne prolongé plus longtemps que nécessaire.

Après quelques parenthèses fugaces, par acclamation populaire le 28 octobre 2008, il a été nommé CT d’Argentine. Comment pourrait-il en être autrement pour l’homme le plus aimé du pays, qui aura cependant du mal à transférer l’empreinte gagnante toujours montrée en footballeur sur le banc. L’objectif est la Coupe du monde en Afrique du Sud, au milieu du parcours un passage à tabac dans les qualifications qui fait déjà grincer les bancs: le 6-1 immédiatement contre la Bolivie. Diego tient le coup, arrive à la Coupe du monde 2010 et remporte les quatre premières courses mais encore une fois l’Allemagne arrête sa course. Un sentiment de déjà vu maudit pour El Pibe, après l’amère finale perdue contre l’Italie dans les années 1990. C’est le 3 juillet 2010, après vingt ans à nouveau le croque-mitaine teutonique pour briser le rêve mondial: Müller, Friederich et deux fois Klose mettent un terme à l’expérience de l’Argentine, brouillé avec un 4-0 qui se traduira inévitablement en exemption

Al-Wasl à Dubaï, Al-Fujairah aux Emirats Arabes Unis, puis Dorados au Mexique. Des parenthèses plus ou moins longues qui ajoutent peu à l’histoire de Maradona, désormais confinée aux marges d’un football dans lequel il avait l’habitude de jouer le rôle de protagoniste absolu (toujours discuté). Après la fin de la parenthèse peu glorieuse au Mexique, Diego décide qu’il est temps de rentrer chez lui et accepte le banc Gimnasia La Plata générant la joie irrépressible des fans. Au milieu de la démission, puis révoqué, et quelques problèmes de santé qui ont encore compliqué son travail.

Peut-être, cependant, Maradona va bien. L’affection de son peuple est le cordon ombilical qui le maintient toujours lié à un passé trop éblouissant pour ne pas se transformer en nostalgie. En revanche, les premiers mots de son arrivée à Naples évoquaient une fragilité du cristal qui se transformait souvent en raffinement.

“Ici, les gens vous rendront la vie invivable, leur passion vous écrasera”, lui a expliqué l’un des premiers journalistes qui l’ont accueilli.

Diego est soudain devenu sérieux, a pris une longue inspiration et a ensuite condamné: «Je cherche l’amour. J’ai besoin d’amour. ” Aujourd’hui comme alors.