iorestoacasa – Les histoires du coucher: pour une bière et un chocolat, Panenka a inventé la cuillère

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

“Mo je do er cuillère”. C’était le 29 juin 2000. Grâce à la rigueur avec laquelle Van der Saar s’est moqué, Francesco Totti a contribué au succès de l’Italie sur la Hollande en demi-finale européenne, l’Azzurri n’ayant été battu que par la France en finale. Un geste technique ultrafin pour quelques privilégiés. Mais aussi téméraire et gascon, si on veut vraiment tout dire. Pour le peuple italien que le football est resté dans l’histoire, qui ne s’en souvient pas? Mais le monde, même 24 ans plus tôt, avait déjà dû faire face à un exploit similaire, dans le geste et le contexte. L’inventeur universellement reconnu est Antonin Panenka, Tchécoslovaque avec une apparence coriace et une moustache soviétique qui a inventé cette étrange façon de battre les pénalités ici pour le plaisir. “Même si j’aurais pu le breveter”, a déclaré récemment Toni, aujourd’hui président des Bohèmes 1905.

Antonin Panenka jouait pour le plaisir. Il était un expert de l’hôtel qui est tombé amoureux du football (ou du moins des méthodes d’entraînement) relativement tard. Milieu offensif doté d’excellentes compétences techniques, Panenka est né et est devenu célèbre avec Bohemians Praha, l’équipe de sa ville qui l’a rendu formidable. «Ce coup a éclipsé le reste de ma carrière. J’ai toujours joué pour divertir le public, avec des buts et des aides extraordinaires. Mais ils sont passés au second plan après cette peine, dont je me sens un peu prisonnier “, a été l’admission, entre sérieux et facétieux, après sa retraite. Et ce qu’il a dit était vraiment vrai: parce qu’en tant que meneur de jeu, il aimait servir les passes décisives pour ses coéquipiers et inventer le jeu. Et il était aussi un grand frappeur de punitions. Il est resté en Bohème jusqu’en 1981, puis a joué en Autriche avec Rapid Vienna et St. Polten. Avec des fortunes mitigées, mais toujours avec le ballon pour divertir son public.

La Tchécoslovaquie contre l’Allemagne de l’Ouest. Ce match européen, c’était en 1976, a été joué en Yougoslavie, avec des bureaux à Zagreb et à Belgrade. La Tchécoslovaquie était une équipe équipée et talentueuse, bien entraînée et avec les bons joueurs aux bons endroits. Mais c’était toujours la Tchécoslovaquie. Après avoir dépassé le groupe, il a battu l’Union soviétique 4-2 en quart de finale, puis les légendaires Pays-Bas de Cruyff, Neeskens et Krol en demi-finale. Le développement du tableau de bord a donné à la Tchécoslovaquie la finale contre l’Allemagne de l’Ouest défavorisée, championne d’Europe et du monde en titre. Le 20 juin, le théâtre du défi était le Marakana à Belgrade, une installation de 90 000 places à moitié vide à cette occasion. Les spectateurs, à cause du prix du billet, n’ont pas dépassé les 35 mille, racontent les chroniques de l’époque. Le défi s’est tout de suite bien passé pour la Tchécoslovaquie en 25 ‘a pris de l’avance 2-0. Le but de Dieter Muller a donc fait espérer les Allemands, celui de Holzenbein lui a permis d’aller en prolongation. 30 minutes supplémentaires où pratiquement rien ne s’est passé, mais où Panenka a probablement eu des idées étranges en tête.

La genèse de cette rigueur. Aujourd’hui, la Panenka, ou la cuillère, est un geste «courant» et parfois maltraité. Mais à l’époque, c’était une véritable innovation et Toni lui-même l’expliquait ainsi: “Après l’entraînement, je donnais des tirs au but, avec notre gardien de but, nous parions une barre de chocolat ou une bière. Il était fort, je perdais régulièrement et donc cela devenait un passe-temps coûteux. donc cela devenait un passe-temps coûteux pour moi car je perdais régulièrement. Et puis un soir, voici l’idée: retarder la blague et donner une touche légère à la balle au lieu de la frapper fort. ” Brillant, sans l’imaginer avec du recul. Parce que le gardien de but, inconscient, aurait plongé n’importe où et une fois au sol, il n’aurait plus la force et le temps de reprendre la position. L’effet indésirable? “J’ai commencé à prendre du poids, car à ce moment-là, je gagnais des paris.”

Panenka. Masny. Bonhof. Nehoda. Flohe. Ondrus. Bongartz. Jurkemik. Les 7 premières pénalités se sont toutes produites. 4 pour la Tchécoslovaquie, 3 pour l’Allemagne. Uli Hoeness, aujourd’hui président du Bayern Munich, s’est présenté pour la 8e fois sur place: bien au-dessus de la barre transversale. La Tchécoslovaquie était proche de l’exploit et Panenka a parcouru ce dernier millimètre: course sans fin, regard glacial, arrêt chirurgical avant le football. Le gardien Sepp Maier, convaincu et audacieux, va à gauche. Panenka fait connaître son invention au monde: toucher sous un ballon doux, velouté, doux et de football qui glisse sur le filet pour la joie du peuple tchécoslovaque. C’était la peine décisive et Panenka, peut-être sans bien le comprendre, venait d’écrire l’histoire. Le sien, très personnel. Ainsi que celui d’un pays qui n’est aujourd’hui qu’un rappel des livres d’histoire. “Un génie”, a déclaré l’équipe dans les heures suivantes, se référant au 7e de l’équipe championne d’Europe. “La rigueur la plus audacieuse que vous ayez jamais vue”, ont commenté les chroniqueurs britanniques de l’époque.

Phénoménologie Panenka. De temps en temps, le gardien allemand Sepp Maier n’a pas bien pris ce geste, le considérant comme se moquant. “Une certaine presse a transmis cette exécution comme une moquerie de sa part. Je voudrais le clarifier, jamais je n’ai voulu me moquer de lui. J’ai choisi cette exécution parce que je considérais que c’était le moyen le plus simple et le plus sûr de marquer “, a expliqué Panenka. Ensuite, depuis le canapé de sa maison, il a vu à plusieurs reprises l’émulation de son idée: Totti évidemment. Mais aussi Pirlo, Zidane, Mascara, Helder Postiga, Di Canio, El Loco Abreu, Miccoli, Doumbia et le magicien Maicosuel. Ah oui, enfin le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos. Ce qui pour Panenka, selon ses propres mots, est son véritable et digne héritier dans cette spécialité.

Pénalités de Panenka: En 1976, Antonin Panenka a inscrit un penalty scandaleux pour remporter le Championnat d’Europe de Tchécoslovaquie, inscrivant son nom dans l’histoire du football! Pic.twitter.com/4f7JHNPnog

– Maillots de football classiques (@classicshirts) 23 septembre 2019