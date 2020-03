iorestoacasa – Les histoires du coucher: Puskas, le Hongrois le plus connu de Signa

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

La plupart du temps, dans l’histoire d’un footballeur, cela part d’un épisode. D’un but, d’un exploit, du moment où il monte à l’histoire. Pour Ferenc Puskas, tout est différent, car il était un joueur des années quatre-vingt tombé dans le football vingt ans plus tôt, comme si Messi jouait aujourd’hui à la même vitesse qu’un football qui marchait presque. Ce serait dominant dans presque tout. C’était le deuxième point par excellence, à tel point que le prix du but de l’année lui était dédié. Habitué à marquer ses traiteurs, de quelque façon que ce soit, avec une technique et une rapidité que le voir ainsi, le visage déjà creusé depuis quarante ans, ressemblait plus à un voisin placide qu’à l’un des plus grands de tous les temps.

Les funérailles définissent qui vous êtes – Fascinant et macabre à la fois, probablement n’importe qui voudrait assister à sa séparation de la vie terrestre, sous forme publique, où les coordonnées reviennent à leur place et est le véritable résumé de leur existence. Il est donc impossible de ne pas emprunter les mots de Ferenc Gyurcsany, Premier ministre hongrois en 2006, qui le définissait comme le Hongrois le plus célèbre du XXe siècle. Plus que Zsa Zsa Gabor ou Laszlo Birò (l’inventeur du stylo à bille), mieux que Harry Houdini ou Bela Lugosi, l’acteur qui a joué Dracula dans Bram Stoker. Lorsque le football devient une icône de la pop, un mouvement de masse, Puskas a représenté la belle partie de la Hongrie enfermée dans l’emprise de l’après-Seconde Guerre mondiale, avec le communisme aux portes de Budapest et le pouvoir communicatif de devenir champion.

Pièce à main des enfants – Évidemment né à Budapest en 1926, son vrai nom de famille serait Purczeld, car le père allemand et la dénomination magiarizzata à onze ans, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le registre est marqué le 2 avril, en réalité il est venu au monde la veille: les parents ont préféré éviter que la naissance de leur fils coïncide avec le poisson d’avril. Dans les rues de la capitale hongroise, il trouve Jozsef Bozsik et Laszlo Kubala, deux autres parmi les meilleurs footballeurs hongrois de tous les temps, puis partant dans le Kispest, formé par son père et prenant le pseudonyme de Miklos Kovacs pour éviter les normes d’âge minimum, jouant depuis douze ans. Le jour de ses débuts, qui ont eu lieu contre Nagyvaradi à l’âge de seize ans, prenant le surnom d’Ocsi (petit frère). En 1948, le club a été repris par le ministère de la Défense, transformant le nom en Honved et amenant également Zoltan Czibor et Sandor Kocsis. Il n’y avait pas de Ligue des champions, mais sinon, une sorte d’équipe nationale aurait pu ramener des coupes à la maison: cinq championnats, quatre fois meilleur buteur, en 1947-48 ont même marqué 50 buts dans la saison, une énormité. Lors de la première édition du Ballon d’Or, il a terminé quatrième – Stanley Matthews a gagné – et au total, il a marqué 357 buts en 354 matchs, avec une moyenne extraordinaire de plus d’un par match.

La malédiction suisse – Il n’y avait pas seulement le club local, mais aussi l’équipe nationale. Honved était la base sur laquelle reposait l’équipe d’or, la Hongrie est restée invaincue pendant 31 matchs consécutifs. Les autres grands interprètes de cette formation étaient Zoltán Czibor, Sándor Kocsis, József Bozsik et Nándor Hidegkuti. Une médaille d’or aux Jeux olympiques – avec quatre buts des quarts de finale à la finale – et surtout le rôle de grand favori pour la Coupe du monde de Suisse en 1954. Grand coup à Wembley en Angleterre, 3-6, mais aussi le 0-3 infligé à l’Italie lors de l’inauguration du stade olympique, quand il a marqué deux buts. Puis la Coupe du monde: 9-0 en Corée, avec un doublé, 8-3 en Allemagne au premier tour, avec un but, puis la blessure due à une entrée meurtrière de Liebrich qui s’effondre la cheville. Il saute ainsi les quarts et les demi-finales, retrouvant l’Allemagne en finale: 2-0 en première mi-temps, 3-2 en finale pour le Teutonic, avec un 3-3 annulé et les ombres du dopage annoncées la plupart du temps les années suivantes.

Mort et exil – En 1956, la révolution hongroise a éclaté et Puskas a été abandonné pour mort, suffisamment pour être arrêté en Autriche parce que la nouvelle semblait irrévocable. Au lieu de cela, l’avant-centre est bel et bien vivant et, après avoir joué une série de matches amicaux à travers l’Europe, il doit faire face à l’Athletic Bilbao lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Perdu 3-2, le retour a joué neutre sur Bruxelles et 3-3 nul. Lorsque le gouvernement a l’intention de retourner à Honved, il préfère déserter et pour cette raison, il reçoit une suspension de deux ans qui le conduit à être sans équipe, malgré le fait que Honved continue sa tournée amicale. Sa famille a réussi à émigrer à Vienne et à le rejoindre à Milan, pour s’installer à Bordighera. Ici le destin rassemble un témoin, car Renato Bonardi, un manager de Signa 1914 (Florence) tente d’agir comme un nouvel intermédiaire pour un passage de Puskas à la Fiorentina. Il est allé au Real Madrid, a remporté de nombreuses Coupes des Champions et a marqué une myriade de buts. Cependant, il a joué un match amical avec le maillot Signa en janvier 1958 contre Empoli, gagnant par 3-0 et sans marquer.