iorestoacasa – Les histoires du coucher: quand Belenenses et Boavista ont choqué le Portugal

Au Portugal, il y a une grande danse qui se déroule avec seulement trois danseurs depuis 1934. Une longue séquence de figurants pénètre dans la salle au début de l’année sur un rectangle entièrement habillé et seulement trois protagonistes, pendant près de quatre-vingt-dix ans . Benfica, par Eusebio, par Rui Costa, trente-sept titres et la vitrine la plus pétillante. Puis le port, à l’abri, des rives du Douro pour défier les grands de la capitale. En troisième position, le Sporting Club de Portugal, connu à tort sous le nom de Sporting Lisbon mais qui, par volonté, veut étendre sa vertu de peuple à toute la nation et pas seulement à la ville. Ensuite, il y a deux intrus, dans ce lot qui dit Benfica 37, Porto 28, Sporting 18. Ils s’appellent Belenenses et Boavista et ce sont deux histoires presque épiques, des mouches blanches dans le royaume éternel des trois grands Lusitaniens.

Après les sifflets des bombes La guerre est finie, mais le football au Portugal ne s’est pas arrêté. Année 1945: le pays lusitanien, même après le conflit qui l’a vu aux côtés des forces de l’Axe, poursuit le régime dictatorial du commandant Antonio de Oliveira Salazar. Il mourut ensuite en 1970, mais un coup d’État militaire de gauche, la célèbre révolution des œillets de 1974, était nécessaire pour la Troisième République. Belenenses signifie littéralement “habitants de Santa Maria de Belem”, le quartier de la capitale où se trouve le club et si vous êtes allé à Lisbonne vous comprendrez pourquoi ce club né en 1919, qui avait déjà remporté la Taca de Portugal trois ans plus tôt, la Coupe, est vraiment fascinant.

Champion de dernière minute Il est clair dès le départ que l’équipe de Belém, qui jouera le titre jusqu’au bout avec Benfica, peut saper les grandes équipes. Et ce sera une victoire contre les Eagles à Salesias qui permettra à l’équipe de Lisbonne de s’y rendre en décembre. Succès après succès, Belenenses a remporté ce championnat d’après-guerre lors du dernier match. Il perd, enfin, le 26 mai 1946, après deux minutes: le Sporting Lisboa de Elvas est devant lui, marquant immédiatement. Les supporters de Belem ont tremblé, Benfica est passé au classement. Puis à 66 ° Vasco, celui qui était le héros de l’équipe, a lancé la punition et Andrade a marqué. Il reste vingt-quatre minutes: Vasco ressemblait à un Titan, ses adversaires écrasés sous ses coups. Balle de lui vers Arthur Quaresma, tir croisé et déviation de Rafael. 2-1. Le terrain était un terrain de sports de campagne, certains stands mais beaucoup de clôtures. L’entraîneur Agusto Silva a été lancé dans la zone comme un héros, les fans se sont précipités sur le terrain en agitant des drapeaux. “Belenenses Campeao!”. C’était la première fois. Le dernier.

Drapeau à damier Ensuite, il y a le Boavista Futebol Clube, qui est basé à Porto, et qui est cette équipe avec la chemise à carreaux noir et blanc qui nous rappelle la Croatie avant l’arrivée de la télévision couleur. L’équipe est surnommée “les Panthers”, As Panteras et le stade, modernisé en 2003 deux ans après le titre en vue des Championnats d’Europe, ressemble beaucoup aux Ferraris de Gênes. Parce que le Portugal et Gênes, après tout, ont bien plus en commun qu’une installation et un accent. Le Boavista, quant à lui, est toujours dirigé par Jaime Pacheco, entraîneur des Panthers depuis 97, en tant que joueur qui est le drapeau absolu des rivaux de Porto.

Sans étoiles Ce Boavista est une bonne équipe mais il n’a pas de grandes stars qui sont et vont venir. En face a un Portugais, un, Martelinho, puis des Brésiliens: Whelliton, Elpidio Silva, Duda. Derrière les pronostics, il a un Bolivien qui sera une star de la Coupe du monde de 1994, Erwin Sanchez a appelé Platini et qui sera le pilote de cette équipe. Au milieu de terrain, le cerveau est Petit, Ricardo est parmi les postes. Cependant, malgré la deuxième place en 1999 et la quatrième en 2000, les Panthers ne partent pas parmi les favoris. Jusqu’en janvier, après douze courses, l’histoire semble toujours être la même. Porto en tête, plus cinq sur le Sporting et derrière Boavista pour suivre une chimère. Jusqu’au 1-0 dans le derby de la ville.

La montée Petit comme coeur et comme guide aussi devant une défense impénétrable. En 34 matchs, Boavista ne marquera que 22 buts. Devant peu de gloire, le meilleur buteur individuel sera Elpidio Silva, brésilien, avec onze buts. Mais le classement final dira Boavista 77, Porto 76, avec un leadership qui le restera à partir du 17e jour. De plus, en cette saison, à Lisbonne, l’aventure d’un manager qui ne sera pas celui d’une seule nuit de football international mais qui, à Benfica, au lieu de Jupp Heynckes, commencera sa montée en tant que premier manager vers les sommets du monde. C’était José Mourinho de Setubal.