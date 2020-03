iorestoacasa – Les histoires du coucher: Rogerio Ceni, le gardien de but (presque) infaillible

“Que fais-tu en le tirant?” Il avait le 1 derrière son dos. Et à l’époque c’était tout simplement Rogerio, car celui d’être célèbre dans le monde aussi pour le nom de famille, Ceni, était coutumier plus tard. Araras est à 646 mètres d’altitude et compte un peu plus de cent mille âmes. Et beaucoup, dans la ville de l’État de Sao Paulo, étaient au stade pour regarder Uniao Sao Joao contre le Tricolor. “Que fais-tu en le tirant?” Rogerio Ceni avait certainement plus de cheveux, quelques kilos en moins et un pantalon long. Noir, tandis que la chemise était rouge, avec des parenthèses noires et grises douteuses sur les manches. La barrière, on ne sait pas pourquoi, était bien au-delà de la distance réglementaire. “Que fais-tu en le tirant?” Ici, cela doit avoir demandé le gardien de but de Uniao Sao Joao, à Araras. C’était le 15 février 1997. Rogerio Ceni a couru et, avec une punition pas si irrésistible à l’époque, a marqué le premier but de sa carrière.

Le joueur de volley-ball Rogerio Ceni Quoi alors, avec les buts, les punitions et les pénalités, Rogerio Ceni de Paranà n’y avait absolument rien à voir. En effet. Imaginez qu’il a joué au volley-ball, à tel point qu’il a également participé aux Jeux étudiants de Brasilia en 1989. L’école, l’entraînement et le plongeon au-delà du filet. L’enfance de Rogerio Ceni était celle-ci, au Sinop Futebol Clube, il a fini par hasard comme troisième gardien de but. Le premier miracle s’est produit à Rondopolis. Les chroniques racontent que Marilia et Valdir Braga ont été blessés et Ceni a paré le penalty décisif du match. “Son histoire a commencé là-bas”, a expliqué Biro Biro, son partenaire historique à l’époque du Sinop. Puis le San Paolo, puis une vie avec des gants de boxe. Mais tout a commencé différemment. Avec le volleyball, qu’il a quitté en 1989 pour se consacrer aux gants de boxe, l’amour d’une vie.

Centotrentuno On a peut-être oublié. “Comment se fait-il que Rogerio Ceni, le gardien brésilien d’Araras?”, Vous vous demanderez. Ici, la réponse est dans une donnée. 131. Quels sont les buts, vous comprenez, les buts marqués dans sa carrière. En 1237 matchs, avec 26 titres au tableau d’affichage. Des chiffres, ceux d’O Mito, jamais atteints par aucun autre gardien. Voici ce que nous avons peut-être oublié. Explique pourquoi, Rogerio Ceni. Allez viens. Son nom est iconique, c’est un symbole. Chaque enfant, des années 90, qui est gardien de but permanent ou gardien de but volant sur les terrains de jeux, a commencé à punir, un peu s’est senti comme Rogerio Ceni ou peut-être Chilavert. Mais O Mito est celui qui a le plus de buts marqués au monde dans l’histoire de ce sport, beau, beau. Ce qui donne des histoires comme les siennes, pour l’instant seulement au début. Parce que Rogerio, le joueur de volleyball a déjà mis des gants. Il est déjà gardien de but.

Une vie au Tricolor Rogerio Ceni arrive à San Paolo, à Tricolor, en 1990 précisément. Quand il n’a que 17 ans, ce qui est l’âge idéal pour qu’un gardien de but puisse rêver, commencer à faire ses os. Avec le club de sa vie, il jouera 1191 matchs et comme lui, personne ne le fera jamais. C’est le plus grand drapeau de l’histoire du football et avec 1237 matchs, il est deuxième derrière Peter Shilton, anglais, gardien de but, l’un des meilleurs de l’histoire, parmi ceux qui ont joué les matchs les plus officiels de tous les temps. Professionnel et leader, sur le tableau d’affichage, il a tout: parmi les différents trophées, même les championnats brésiliens, 3 paulistas, 2 Libertadores, 2 Intercontinental et une Coupe du monde des clubs. En équipe nationale, l’histoire était moins glorieuse, avec seulement 16 apparitions, mais une Coupe du monde gagnée, celle de 2002, quoique en réserve. “Pour moi, pour nous, vous avez été un exemple”. Ici, quand dire que c’est Ronaldinho, qui connaît la punition, c’est un grand motif de fierté. Aussi parce qu’en termes de chiffres, il y a peu à ajouter.

(Presque) infaillible depuis le disque Avec 131 buts dans sa carrière, le droit de Rogerio Ceni est quelque chose à mettre sous vitrine dans un musée. Il a inscrit 13 buts en carrière, dont 61 sur coup franc et 69 sur penalty. Voici. Voilà un fait encore plus intéressant, si nous voulons. Parce que Rogerio Ceni s’est arrêté des heures après chaque séance d’entraînement pour chercher le bon endroit, pour essayer la pénalité parfaite. Et à partir de onze mètres, en tant d’années de carrière honorée, il n’a commis une seule erreur après une prolongation, en 2010, contre les Péruviens de l’Université.

Deux retraites Le 4 avril 2014, à São Paulo communique. “A la fin de la saison, Rogerio Ceni prendra sa retraite”. Au milieu de l’annonce d’un troisième fils de deux ans, Kakà et Luis Fabiano retrouvent le maillot tricolore après onze ans, et bien d’autres buts. Puis, en novembre, il change d’avis. Rogerio Ceni ne prend plus sa retraite, mais renouvelle. Ah, une autre idée en mai 2015. “Je prends ma retraite en août”. Il accrochera ses chaussures et ses mitaines sur l’ongle en décembre 2015, devant un Morumbi ému. Il existe de nombreux grands footballeurs, dont Cafu et Cerezo. Le tout pour rendre hommage à un numéro un qui n’est peut-être pas parmi les plus grands mais qui a certainement marqué une époque. Et surtout marqué. Et beaucoup. En tant qu’homme seul aux commandes.

Un leader maximo “Regardez l’opportunité que Dieu a donnée à chacun de nous. En équipe. En tant qu’humains, en tant qu’hommes, en tant que pères. Regardez quelles opportunités Dieu a données à chacun de nous. Écrivez l’histoire! Écrivez l’histoire!”. Avant un match très, très important de Libertadores, Rogerio Ceni maintient ses coéquipiers dans une relation. Ici, vous avez entendu le ton. En tant que leader maximo. Celui qui, partie du cercle, du cercle, comme les autres, se met au centre, les tire, les embrasse. “Nous écrivons l’histoire”. Et puis il crie, de joie, de charge. Ils prient tous ensemble. Dirigé par un vrai leader. Unique. Prêt à piloter ses compagnons.

Rogerio Ceni le rockeur Marié et père de deux filles, dont une troisième avec l’actrice Ana Paula Vieira issue d’une liaison extraconjugale, Rogerio Ceni a l’âme du leader et l’esprit du rockeur. Si vous le voyez, dégarni et légèrement en surpoids, mais depuis le début de la décennie, il ne semble pas le plus rebelle des personnages. Au lieu de cela, si vous lui demandez ses groupes préférés, il répond immédiatement “Scorpions, Metallica, U2, AC / DC”, avec une passion particulière pour Pink Floyd et pour Roger Waters qu’il a souvent vu dans ce temple du football d’abord, puis de la musique. comme Morumbi. Maintenant qu’il a raccroché les gants, il veut se consacrer au tennis, où il a un certain Roger Federer comme idole et, tout simplement, se réveiller un peu plus tard. Oui, car après tout, les heures supplémentaires passées sur le terrain pour affiner ce magnifique coup franc ne sont qu’un magnifique souvenir. Ceux qui lui ont permis de recevoir également une chanson qui lui est dédiée par le groupe de rock Dr. Sin. Intitulé, regardez un peu, numéro 1 …