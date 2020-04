iorestoacasa – Les histoires du coucher: Salapu da Pago Pago et le 31-0 d’Australie

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Nicky Salapu de Pago Pago a maintenant trente-neuf ans et profite des dernières plongées de sa carrière dans l’équipe de sa vie. Celui où il a grandi, celui qui lui a permis d’aller chercher des fortunes en Autriche pendant trois ans. Celui dans lequel il est retourné, celui qu’il est reparti pour aller en Indonésie au Mitra Kukar. Celui où il est revenu en 2013. Nicky Salapu, né aux Samoa américaines, joue au PanSa East FC et avec son équipe nationale, il a été contraint, par une chaude après-midi d’avril 2001, de récupérer le ballon derrière lui 31 fois lors d’un match officiel.

Le problème des passeports L’histoire et le chemin qui ont mené à ce jeu sont épiques, sinon tragicomiques. Les Samoa américaines sont une terre de rugby, oui, mais certainement pas de football. Et même pas d’une grande organisation si l’on pense que pour ce match de qualification pour la Coupe du monde 2002, la Fédération a eu des problèmes bureaucratiques équitables. Pour se rendre au stade international des sports de Coffs Harbur, en Australie, un seul joueur a été autorisé à monter dans l’avion et à décoller. Tous les autres sont restés à la maison en raison de problèmes de passeport et ce seul joueur appartenant à l’équipe nationale A était Nicky Salapu de Pago Pago.

La danse des débutants Pas d’équipe nationale, un seul joueur disponible. La défaite était déjà inscrite au budget, encore moins après le problème des passeports. Oui. Sauf que même les réserves des moins de 20 ans ne pouvaient pas participer au jeu, car elles passaient des examens à l’école. Le vice-président Tony Langkilde avait donc beaucoup à faire pour trouver suffisamment de footballeurs disponibles avec la Fédération. Ils ont atteint l’âge de quinze ans et l’équipe finale avait un âge moyen d’un peu plus de dix-huit ans. “Certains d’entre eux n’avaient jamais joué 90 minutes de leur vie”, dira plus tard Langkilde, inconsolable.

Dix minutes Dix minutes qui semblent être un rêve et une éternité. Une vie entière. L’Australie, issue d’une victoire record de 22-0 contre les Tonga, n’a pas réussi à marquer dix minutes interminables pour les jambes et l’esprit du carneadi samoan. Puis l’inondation. Frank Farina, entraîneur australien et joueur de météore en Italie avec le maillot Bari, n’en a jamais assez dit. Tunoa Lui, manager des Samoans, a souri de façon désolée, les mains sur les cheveux. Archibald Gerard Thompson a marqué treize fois. Puis huit David Allen Zdrilic, trois Avec Boutsianis, deux Aurelio Vidmar, deux Tony Popovic, deux Simon Colosimo et un Fausto De Amicis.

31 ou 32? Pati Feagiai de Panza West n’a disputé qu’un seul match avec les Samoa américaines. Ce. Le milieu de terrain, au moins là où il a été déployé à l’occasion, le 81 était l’homme qui avait essayé. Il a tiré, mais le gardien Michael Petkovic a dit non. Il s’est terminé 31 à 0. Ou 32? Les clichés qui arrivent de cette soirée en Australie représentent deux hommes assis avec lassitude sur deux tabourets, les pieds allongés sur la balustrade, avec deux numéros fixés au mur derrière eux. Trente-deux à zéro. L’arbitre, cependant, Ronan Leaustic de Tahiti, n’a pas marqué 14 mais 13 buts pour Thompson et restera donc dans l’histoire le match officiel entre les Nationaux avec plus de buts que jamais. C’était le début de la fin de l’aventure australienne lors des qualifications en Océanie, étant donné qu’elle évolue aujourd’hui en Asie. C’était l’histoire parfaite de ces Samoa américaines, zéro but marqué et cinquante-sept encaissés en quatre matchs, dont ceux contre les Fidji, les Tonga et les Samoa. Il s’en souvient encore, Nicky Salapu de Pago Pago.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '1';

var titolo_art = '#iorestoacasa - Les histoires de bonne nuit: Salapu da Pago Pago et le 31-0 de l'Australie';

var section_art = 'Serie A';

var now = '26 avril à 03:43 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i