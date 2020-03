iorestoacasa – Les histoires du coucher: Salenko, une nuit suffit pour devenir éternel

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

C’était en 1969 et la Russie était sur le point de commencer la troisième guerre mondiale avec une attaque nucléaire contre la Chine. L’incident de Zhenbao avait réduit au minimum les relations entre les deux pays. Heureusement, les livres d’histoire ne connaîtront jamais une suite dramatique à cette histoire, mais l’abîme était également proche sur ce front. Pendant ce temps, Vladimir Kuskov, 71 ans, entraînait le Zenit Leningrad. Un club qui avait alors de mauvais résultats, à tel point que seulement deux ans plus tôt, il avait terminé dernier du championnat soviétique mais avait été sauvé par la politique, qui a décidé que ce n’était pas le cas de faire une retraite du club de Leningrad dans l’année du 50e anniversaire de la révolution bolchevique. Cette année-là, dans la ville moderne de Saint-Pétersbourg, Oleg Anatolevic Salenko est né, l’homme qui, presque par hasard, a battu le record de buts marqués lors d’un match de la Coupe du monde sous le soleil de Californie en 1994.

Starlette d’Arabie En équipe nationale, Oleg de Leningrad a été un seul tireur, uniquement sur le filet aux États-Unis. Mais la carrière avait commencé avec d’autres prémisses et avec différentes promesses. Les débuts professionnels ont eu lieu à un très jeune âge: seize ans dans la ligue d’URSS à la renaissance et au nouveau noble Zenit Leningrad. Onze buts en deux saisons lui permettent de devenir un homme de goût et de marché, également parce qu’il a également brillé en Coupe du monde des moins de 20 ans. Lors du premier but contre la Syrie, un doublé contre la Colombie avec l’Italien Tullio Lanese comme coup de sifflet du match. Puis les buts au Nigeria en quart de finale mais les Africains menés par un super Adepoju gagneront aux tirs au but.

Le saut en Espagne Salenko s’installe au Dynamo Kiev et y reste, choisissant de jouer avec l’équipe nationale ukrainienne, lorsque l’Union soviétique s’effondre et que les quinze républiques deviennent anciennes. Puis l’appel du noble football, celui de l’Espagne. Mais il se rend en province, à Logrones, où il s’étonne immédiatement. Seize buts, c’est le salut. Salenko semble être le prototype de ce que la Russie attend depuis un certain temps. Un grand tireur. Il va à Valence, mais c’est une autre histoire, celle d’une descente. Le sommet, le sommet, n’est pas encore arrivé.

Salenko le soviétique Oleg Salenko s’est toujours déclaré soviétique. Jamais russe, national où il a écrit l’histoire. Jamais ukrainien, équipe nationale où il avait auparavant joué un match. Le premier, historique, de l’équipe nationale ukrainienne. Il dira, dans une interview après la retraite, à propos de ce match contre la Hongrie: “Nous n’avons pas vu de sens ou de perspective dans le National. Nous nous sommes rencontrés en une journée, sous la direction de trois entraîneurs. Gagner, perdre, ne semblait pas avoir d’importance pour aucun. Aucun de nous ne se sentait ukrainien à ce moment-là, en ce qui me concerne personnellement, je me suis toujours perçu comme un citoyen de l’Union soviétique. Comme tant d’enfants, d’autre part. “

La coupe du monde La Russie est dans le groupe B. Il y a le Brésil, qui fera pleurer Roberto Baggio et nous tous, sous le soleil de Pasadena. Il y a la Suède, par Ravelli, d’une montée surprenante en demi-finale. Et puis il y a le Cameroun, auquel il aura raison de consacrer prochainement un chapitre à lui. Le premier, pour la Russie, est contre le Brésil. Les ex-soviétiques ne peuvent rien faire: 2-0 pour le Verdeoro, désormais la qualification est toute liée au match qui s’opposera à la Suède. Dans la chaleur de Détroit, il finira 3-1 mais Oleg Salenko de Leningrad marquera son premier but en équipe nationale. Un penalty qui dépasse le gardien suédois, mais qui compte peu.

28 juin 1994, Stanford Il est joué à 16 heures aux États-Unis. Le climat est très chaud. L’attente pour le match est loin d’être spasmodique, étant donné que la Russie a déjà accueilli la Coupe du monde et que le Cameroun, pour sa part, est au sommet d’une génération mais avec la passe pour le prochain tour comme le meilleur troisième suspendu uniquement à un amen. Il fait chaud en Afrique, de sorte que le résultat, ne serait-ce que par habitude, semble écrit. Oleg Salenko marquera les quinzième, quarantième, quarante-quatrième pénalités, soixante-douzième et soixante-seizième. Au milieu de cette folle journée, qui battra tous les records, il y a aussi de la place pour un autre. C’est la patte d’honneur du vieux Roger Milla, en ligne de quarante-deux ans. Radcenko se retrouvera également dans la table des matches, avec le petit nom inscrit dans la gloire d’un jeu aussi inutile qu’épique.

La descente de Salenko Le reste de la carrière est une descente dans l’oubli, sans cet après-midi de Stanford. A Valence, il déçoit, dit-il “retenu par la langue”. Allez chez les Glasgow Rangers, restez seulement six mois. Puis la Turquie, accueillie comme une star à Istanbulspor. Onze buts en quinze matchs, même dans une nouvelle promotion, semblent relancer sa carrière mais une blessure la brise. Il les tentera tous de récupérer, de la physiothérapie aux traitements presque mystiques. Il a auditionné pour Cordoue en Espagne qui était sa carte, fermée à Pogon Szczecin en Pologne. Il sera également à la tête de l’équipe de beach soccer d’Ukraine, avec de bons résultats.

Le Soulier d’Or et Stoichkov Dans une interview de 2015, il dira que c’était un honneur de partager le Soulier d’Or avec le futur Ballon d’Or, Hristo Stoichkov. Ils se sont vus plusieurs fois et le Bulgare lui a toujours dit “tu devrais me remercier de ne pas avoir marqué un autre but”. “Tu devrais le faire pour ne pas en avoir fait un autre avec le Cameroun!”. Caractère fort, souvent en conflit avec les entraîneurs, il se plaignait de s’être heurté aux futurs entraîneurs de Russie “qui n’aimaient pas avoir une réputation inférieure à la mienne”. Un après-midi américain pour entrer dans l’histoire. Ça suffit, dans l’étrange cirque de la balle.