iorestoacasa – Les histoires du coucher: un coup de pied Boban déclenche la guerre

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Il y a trente ans, l’Italie se préparait à accueillir la Coupe du monde de 1990. Ceux de la renaissance et de l’espoir, Magical Nights et Totò Schillaci, jusqu’à la sortie de Zenga à Naples sur le coup moqueur de Caniggia pour détourner le centre de Diego Armando Maradona . Chroniques d’une autre époque, avec la péninsule rêvant de répéter la victoire de huit ans plus tôt, lorsque Paolo Rossi avait enflammé les coeurs bleus, battant l’Allemagne à Madrid, après avoir fait la même chose avec le Brésil et la Pologne.

TREIZE MAI – C’est l’une des dates qui doivent être entourées de rouge dans la guerre des Balkans, bien que les conflits – plus d’un, pour dire la vérité – n’aient officiellement commencé qu’une dizaine de mois plus tard. Le Dinamo Zagreb-Red Star se joue au Maksimir de Zagreb, avec deux des supporters les plus en vogue de l’histoire. D’une part les Croates Bad Blue Boys, un groupe si élitiste qu’en ce moment il n’est plus possible de le rejoindre, sauf pour une question de richesse et de descendance. De l’autre, le Delije rouge et blanc. Dans ce contexte, la semaine précédente, au second tour des élections croates, les nationalistes de Franjo Tudman avaient gagné avec leur HDZ contre Milosevic: les affrontements dans l’anti-étape – un immense parking qui est désormais pratiquement toujours surveillé – ont fait une soixantaine de blessés .

LES RABAIS – Le voyage de Belgrade à Zagreb est effectué par 3000 fans serbes, commandés par le tigre d’Arkan, Zeljko Raznatovic. Au cours de la journée, il y a eu des épisodes de vandalisme, mais le véritable affrontement s’est produit précisément à Maksimir. La police, composée en grande partie de Serbes et donc invisible pour les hôtes, a chargé les supporters du Dinamo de matraques et de gaz lacrymogène. Il y a eu une invasion de terrain, des émeutes, des véhicules blindés de transport de troupes et des canons à eau sont intervenus.

FOOTBALL DE BOBAN – Certains joueurs du Dinamo Zagreb ont été blessés, tandis que les joueurs du Red Star ont réussi à s’échapper avec un hélicoptère. Zvone, capitaine des Croates, peut être vu à partir des images de la télévision, tout en donnant des coups de pied à un policier qui s’en prenait à un fan de son équipe. La fédération yougoslave a décidé de suspendre le championnat pendant neuf mois et l’a forcé à payer les frais de justice alors que la nation se séparait. Pour les Croates, il était devenu un héros, pour les Serbes la marque grandissante du nationalisme. L’épisode a encore accéléré la guerre d’indépendance croate.

LA YOUGOSLAVIE SE DISSOLUE – Personne ne veut plus être yougoslave à la fin des années 80. Titus n’est qu’une mémoire unique pour l’unification des Balkans, des groupes ethniques, des peuples, des alphabets, des religions. La Slovénie et la Croatie revendiquent en fait leur indépendance, tandis que le siège de Sarajevo aura lieu en 1992 et est la ville la plus touchée par les affections. Une mosquée, plusieurs églises, plusieurs décennies de coexistence pacifique et un mélange de cultures balayées par l’horreur des massacres, en particulier celui de Srebrenica en 1995, par les troupes de Karadzic et Mladic. En plus de l’Arkan susmentionné, auteur de nombreux crimes contre l’humanité et nettoyage ethnique.

