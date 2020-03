iorestoacasa – Les histoires du coucher: Valentino Mazzola et les héros immortels

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Quinze, dix-huit. Ce n’est qu’ensuite que les dix-neuf, dans le cas particulier de l’année du dernier millénaire. Ce qui, après la Grande Guerre, est une année marquée par un sentiment croissant de liberté, mais aussi de deuil, après toutes les morts que ce monde infâme avait emportées. Nous donnons les coordonnées. En Italie sort le premier numéro de L’Ordine Nuovo d’Antonio Gramsci. Don Luigi Sturzo fonde le Parti populaire italien, l’Association nationale des poutres de combat italiennes, dirigée par Benito Mussolini, est établie, le premier gouvernement Nitti entre en fonction et D’Annunzio dirige la société Fiume. Pendant ce temps, l’Union soviétique déclare la guerre à la Pologne et la troisième Internationale communiste est inaugurée à la demande de Lénine et de Trotsky. La Société des Nations est fondée et l’Allemagne signe le traité de Versailles, prenant la responsabilité de la guerre mondiale. À Cassano d’Adda, quant à elle, dans une maison modeste dans la zone adjacente au château Visconteo “ruscètt”, Mme Leonina Ratti et M. Alessandro Mazzola donnent naissance à ce qui sera l’un des plus grands talents du football comme Valentino Mazzola.

‘l tulen “Sur le rivage ‘l tulen”, “Sur le rivage’ l tulen”! Ou “celui qui roule la boîte de conserve arrive”. Oui, car Valentino Mazzola, en termes de balles improvisées, n’a pas fait de prisonniers. Des sabots aux pieds, car les chaussures étaient trop chères, pour Signor Alessandro et Signora Leonina, il n’a rien fait d’autre. Il est allé à l’école jusqu’à onze ans, mais pas comme maintenant, où peut-être dès que possible les garçons se sont immédiatement consacrés à des carrières de football. À l’âge de onze ans, Tulen devient garçon de boulanger puis à quatorze ans il entre au Linificio di Cassano dans le département de corderie. Ah, marque ça. Enfant, il était fan de la Juventus. Puis, l’amour d’une vie, est devenu Turin. Pendant ce temps, dans l’équipe du quartier, Tresoldi jouait, sur des portefeuilles pas trop florissants. Là, il a été remarqué par un compatriote qui travaillait comme pilote d’essai à l’usine Alfa Romeo d’Arese, grâce auquel il a obtenu une place dans l’équipe de l’entreprise et un nouvel emploi de mécanicien.

Alfa Romeo Mazzola, Alfa Romeo, l’a choisi. Il avait également une offre de Milan, mais il n’avait aucun doute. «C’était beaucoup mieux pour moi – dit le tulen-, d’avoir choisi Alfa Romeo; si j’étais allé à Milan j’aurais reçu le salaire, alors très considérable, de 100 lires par mois et je n’aurais pas travaillé. Mieux vaut travailler: avec le l’oisiveté risquait de ruiner ma passion, vraiment saine, pour le football et pour ma carrière “. Ne l’oubliez pas. C’était en 1939. Mazzola a été appelé à la Marine pour effectuer son service militaire à Venise. Et, apparemment «parrainé» par un officier de marine, il a auditionné pour Venise en se présentant pieds nus. Tu te souviens des poches de la famille? Voici. Il ne voulait pas gâcher les chaussures, mais a tout de même convaincu le technicien Girani. Et déjà là, dans ce qui était considéré comme la meilleure équipe de l’époque, il était même comparé à Meazza. Mais ne l’oubliez pas. Nous sommes en 1939. Mussolini signe le pacte de l’acier avec Hitler tandis que Winston Churchill déclare la guerre à l’Allemagne. Nous sommes en 1939. Et le monde est en guerre.

20 septembre 1942. Baldi, Mazzola, Gabetto trois fois, le propre but de Brandi et Mazzola à nouveau. Ah, j’oubliais presque, un détail non négligeable. Valentino Mazzola a été acheté par Turin pour un million et 250 000 lires en juillet 1942 et dans le match d’ouverture, il a mené les grenades dans la victoire 7-0 contre la pauvre Anconitana Bianchi. De Venise, avec lui, aussi Ezio Loik, avec qui Mazzola a joué neuf années consécutives, entre Venise, Turin et l’équipe nationale. Une formidable paire, 10 et 8 du système. Grâce à ses buts, même décisifs à quatre minutes de la fin du championnat contre Bari, Torino est le premier de l’histoire italienne à remporter le double Championnat-Coupe d’Italie. Mais la guerre battait son plein et jouer la ligue n’était pas vraiment le cas. Il y avait un championnat dans le nord de l’Italie, Turin a pris le nom de FIAT. Le Scudetto est allé aux pompiers de La Spezia, mais il n’y avait pas de football à cette époque. Ce n’était que des parenthèses, même l’équipe nationale était debout depuis deux ans, car fondamentalement il n’y avait pas d’équipe nationale. Il n’y avait pas d’Italie, seulement de la poussière et des décombres.

La grenade d’un quart d’heure Le quart d’heure le plus célèbre de l’histoire du football s’appelle le quart d’heure de Granata. Il est né à l’occasion du match contre la Roma, qui s’est terminé 7-0 et cela a fonctionné comme ça. si à un moment donné du match le résultat n’était pas encore débloqué, ou pire Turin était désavantagé, le capitaine Valentino Mazzola regarda la tribune, et avec un signe de tête invita Oreste Bolmida, le trompettiste du stade de Philadelphie, à jouer le coup. Le signal était les manches de la chemise de grenade que Mazzola relevait. À partir de ce moment, il n’y en avait plus pour personne: en un quart d’heure, Turin a renversé le résultat en marquant deux, trois, voire sept buts. D’autres fois, d’autres joueurs, une autre histoire. Ici, avec cela, Mazzola marque également trois buts en trois minutes à Romano del Vicenza et continue de mener Turin à un triomphe après l’autre. Quatre Scudetti consécutifs et, surtout, un fort inégalé. Philadelphie.

Nous sommes l’Italie Raconter l’histoire de Valentino Mazzola, c’est raconter l’histoire de l’Italie. Et de l’Italie. Vittorio Pozzo l’a appelé pour la première fois en 1942, puis après la guerre bleue, il a dirigé une équipe nationale qui, le 11 mai 1947, comptait 10 joueurs sur 11 de Grande Torino. Et les actes de Mazzola sont si populaires, que Turin est si grand, que ses actes ne s’arrêtent pas seulement à nos frontières. La guerre est finie, les frontières sont rouvertes. On peut recommencer à jouer au football et même au Brésil l’écho de ces 10 qui ont retroussé ses manches, en un quart d’heure de grenade, arrivent fort. À tel point que Josè Altafini, qui sera alors grand, très grand, est simplement surnommé «Mazola», chez lui au Brésil. Avec Turin, il remporte cinq titres de champion de suite, avec l’Italie, il joue 12 matchs: 9 victoires, un match nul et 2 défaites, et quatre buts. Tout semblait parfait. Il semblait. Mais il était impossible d’imaginer ce qui allait arriver à Superga.

La dernière fois Francisco Ferreira, dit Chico, était capitaine de Benfica et du Portugal. Avec Mazzola, ils se sont rencontrés à Gênes fin février en tant que capitaines des équipes nationales respectives dans le match qui a vu l’Italie s’imposer 4-1. Pendant les célébrations d’après-match, comme c’était la pratique à l’époque, les joueurs s’étaient retrouvés à fraterniser, de sorte que les deux capitaines se sont connus avec intérêt. Cette sympathie mutuelle assure que le comité d’organisation du parti en hommage à Ferreira (qui était, en fait, un simple hommage sportif et non un adieu au football, comme le confirme Ferreira lui-même dans une interview avec «Mundo Desportivo», le 29 Avril 1949, puis trois jours avant ce match[9]), prévue pour mai de cette même année, décide d’inviter Turin. L’invitation est acceptée et le 1er mai 1949, Turin arrive à Lisbonne pour affronter, deux jours plus tard, le Benfica de Ferreira et Rogério Pipi. Le match se termine 4-3 pour les Lusitaniens, mais le résultat n’a pas d’importance. Torino était la Grande Torino, c’était Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar (Martelli), Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. Mais c’était la dernière fois. Le dernier thulé.

Turin n’est pas mort Joueurs: Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin, Emilio Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Danilo Martelli, Romeo Menti, Pietro Operto, Franco Ossola, Mario Rigam Julius Schubert. Techniciens: Ernest Egri Erbstein, Leslie Lievesley, Ottavio Cortina. Cadres: Rinaldo Agnisetta, Ippolito Civalleri, Andrea Bonaiuti. Journalistes: Renato Casalbore, Luigi Cavallero, Renato Tosatti. Équipage: Pier Luigi Meroni, Cesare Biancardi, Antonio Pangrazzi, Celeste d’Inca. Et puis le 10, le capitaine. Le symbole de la plus grande équipe italienne de tous les temps. La Grande Torino. Le grand Valentino Mazzola. Il était 17h05 le 3 mai 1949. L’ère de Grande Torino se termina de la manière la plus tragique. Cela s’est terminé avec la tragédie de Superga, avec l’avion grenade s’écraser sur la pente de la basilique. Une histoire qui ne finira jamais. Éternelle, comme la légende de Grande Torino, comme l’histoire, de Valentino Mazzola, qui a quitté l’Italie avec un autre grand joueur de notre football, comme Sandro Mazzola, en Italie les larmes aux yeux. Et comme l’écrivait Indro Montanelli, “les héros sont toujours immortels aux yeux de ceux qui y croient. Et ainsi les garçons croiront que Turin n’est pas morte: elle est seulement” loin … “.