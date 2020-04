iorestoacasa – Les histoires du coucher: vous ne marcherez jamais seul, l’histoire d’un chef-d’œuvre

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Carousel, une comédie musicale très réussie des années 40, a été créée au Majestic Theatre de Broadway. Situé au 245 West 44th Street, au cœur de Manhattan, il a également donné naissance au Fantôme de l’Opéra, la plus longue réplique musicale de Broadway et qui est toujours sur scène aujourd’hui. Mais Carousel, musique de Richard Rodgers et livret d’Oscar Hammerstein II, a eu un tollé modéré, suffisamment pour gagner une série de prix aussi longtemps que le pont de Brooklyn et pour avoir des réarrangements ultérieurs, et tout aussi réussis. La bande originale de Rodgers, que le compositeur lui-même considérait comme sa meilleure œuvre, comprend des chansons qui sont devenues de grands classiques du théâtre musical, notamment If I Loved You, Mister Snow, June Is Bustin ‘Out All Over et You Never Walk Alone. Oui, “tu ne marcheras jamais seul”, celui de Kop, Liverpool, mais aussi du Celtic, de Dortmund et un peu de nous tous. “Tu ne marcheras jamais seul.” Cela se produit deux fois dans la représentation: la première, lorsque le protagoniste reste veuve et que son amie la console. Le second lorsque le père revient sur terre pour le chuchoter à l’oreille de sa fille avant les examens, pour être ensuite chanté par les protagonistes lors de la nouvelle prise de fonction au paradis.

Le chant de la vie Vous ne marcherez jamais seul est un hymne à espérer, à se lever, à se pencher, à faire confiance, à faire confiance. Pour livrer les armes à l’autre et au ciel, confiant. Marcher, continuer. C’est la volonté de vaincre l’adversité et ce n’est pas un hasard si les grands artistes du passé ont décidé de la réinterpréter, de la chanter. De Johnny Cash, orgue et voix, une chanson presque liturgique et en opposition avec le personnage qui a ému la foule à la prison de San Quentin. Puis Elvis, qui a transformé YNWA en une chanson sensuelle et emblématique. Puis Nina Simone, Frank Sinatra, classique et éthéré, éternel, comme l’une des chansons les plus emblématiques de tous les temps.

Gerry et les stimulateurs cardiaques Gerry Marsden, Fred Marsden, Les Chadwick, Arthur Mack. “Gerry An The Pacemakers”, un coup dur pour les fans. Les interprètes du merseybeat qui a été le précurseur du rock mélodique des Beatles, avec qui ils ont partagé des concerts en Europe et avant même des clubs historiques comme la Cavern, au cours des sept années d’activité, ils ont joué des tubes comme How Do You Do It?, Rejeté par John, Paul, Ringo et George, qui préférait l’autoproduction Love Me Do, et était également célèbre pour jouer et interpréter des reprises. Comme The House Of The Rising Sun, frappé par The Animals et, en fait, vous ne marcherez jamais seul.

L’hymne de Liverpool Gerry Marsden et son équipe enregistrent YNWA en 1963. Ce sont les années où les stades ont chanté les chansons les plus chaudes du moment et, pour ne pas le mentionner, les Beatles étaient chez eux à Liverpool. Mais celle des années 40, réadaptée par ce groupe chantant son battement de maillot, sonnait vraiment bien. Et le Kop l’a presque toujours entonné, avant d’entrer dans le stade et même dans les virages. En 1965, alors, hymne final: les fans des Reds, alors entraînés par l’icône Bill Shankly, défièrent l’une des équipes les plus coriaces du moment, Leeds United. Sur le chemin de Wembley, et à l’intérieur du stade, “marcher, traverser une tempête” et ainsi de suite était une chanson unique, forte et écrasante. La BBC, avec la voix historique de Kenneth Wolstenholme, a célébré cette union, l’appelant un “ morceau de signature ”, une carte de visite musicale et Shankly, qui a fait la connaissance de Mardsen et du groupe de Liverpool deux ans plus tôt, a approuvé.

Qui a marché le premier en premier? Les fans du Celtic Glasgow ont revendiqué la paternité sportive de l’hymne, mais l’histoire dira qu’avant le vert et le blanc, le droit d’aînesse vient de Liverpool. Parce que Gerry And The Pacemakers étaient des Scousers, parce que c’était une patrie de la musique, parce que Carousel était une comédie musicale américaine qui n’avait guère eu d’échos entre la classe ouvrière de Glasgow. Oeuf ou poule, il est devenu un hymne et une icône pour d’autres supporters aussi, du Borussia Dortmund au Feyenoord, de St. Pauli aux clubs italiens comme Gênes.

Le texte Lorsque vous traversez une tempête, gardez la tête haute. Et n’ayez pas peur du noir. À la fin de la tempête, il y a un ciel doré et le doux chant argenté d’une alouette. Continuez, à travers le vent. Marchez sous la pluie. Bien que vos rêves soient lancés et soufflés. Continuez, continuez. Avec de l’espoir dans vos cœurs, et vous ne marcherez jamais seul, vous ne marcherez jamais seul. Continuez, continuez, avec de l’espoir dans vos cœurs, et vous ne marcherez jamais seul. Vous ne marcherez jamais seul.