iorestoacasa – The goodnight stories: Akinfenwa, la bête star de la FIFA qui a dit non à Chelsea

Le grand public ces derniers mois a gaspillé des considérations et des mèmes parlant d’Adama Traoré. L’ancien club de Wolverhampton a volé la vedette plus pour ses quadriceps que pour son jeu sur le terrain. Une histoire à certains égards similaire à celle d’un autre bodybuilder de football. C’était en 2015 lorsque Adebayo Akinfenwa fait irruption dans la scène, ou du moins celle des médias. C’est un attaquant qui, tout en se vautrant toujours dans la ligue mineure anglaise, a marqué plus de 200 buts au cours de sa carrière. Mais sa renommée plus que les filets et les exultations le doivent à son apparence physique d’haltérophile, même si pour lui cela n’a jamais été un problème: «Je l’accepte. C’est ma marque de fabrique, tout le monde en a un et avec le temps je comprends que vous ne pouvez pas changer ce que les gens perçoivent de vous, dans le football comme dans la vie. “

La bête – Cela a toujours été son surnom. 178 cm de hauteur pour 102 kg de masse musculaire, Akinfenwa est l’attaquant central «classique» capable d’aider les mouvements de l’équipe et de jouer grâce à sa taille physique infinie. Ceux qui ont le plaisir de l’interviewer et de le suivre en privé parlent d’un athlète capable de soulever environ 200kg sur le banc plat. Malgré un physique surdimensionné, l’attaquant s’est toujours distingué, à chaque étape de sa carrière, pour les buts. Et pour la manière respectueuse mais aussi légèrement gasconne. Ses entraîneurs n’ont jamais pu donner de profondeur ou de phrasé dans le détroit, mais grâce à sa carrure il a toujours eu quelque chose de plus dans la tête, pour ramasser l’équipe et surtout pour “percer” les défenses adverses. À ce jour, son score parle de 705 apparitions parmi les professionnels et 222 buts marqués.

Né à Londres, il a commencé à jouer (et à insulter) en Lituanie – Aujourd’hui, East London est considéré comme un endroit cool pour les marchés, le street art et les restaurants ethniques de toutes sortes. Mais il y a vingt ans, la situation était différente. Et Akinfenwa, le fils d’immigrants nigérians, était un garçon du ghetto. Au départ, c’est Watford qui a parié sur lui, mais il a rapidement été exclu pour «mauvaise détermination». Il préférait simplement la compagnie d’amis à l’entraînement. Malgré tout, il voulait jouer au football: en Angleterre, personne ne le voulait? Pas de problème, son agent (grâce à sa femme) lui a obtenu un contrat de … Lituanie. Avec Atlantas, une équipe de la ville de Klaipeda. Après une audition, une période de trois ans est venue pour ce qui est devenu le premier joueur noir de l’histoire du championnat de Lituanie. Il n’avait pas trop envie de vivre et de jouer dans un contexte si différent du sien, mais c’était la seule option sur la table. Les problèmes sont cependant apparus très tôt: lors de la première course de la saison, une tranche de ses fans l’ont accueilli avec des chants racistes sombres. Et le soir même, au supermarché, une jeune fille s’est approchée de lui en invoquant le «pouvoir blanc». S’il l’avait su, il n’aurait peut-être pas choisi la Lituanie, “mais je n’aurais autorisé personne à me forcer à partir”. Une question de fierté. “C’était vraiment étrange, en Angleterre, personne ne se serait permis de s’approcher pour me dire une telle chose, vu la taille.” Malgré les débuts environnementaux peu encourageants, sur le terrain, il a réussi à gagner la sympathie de tous. Et marquer le but vainqueur en finale de la Coupe de Lituanie contre Zalgiris Vilnius. À partir de ce moment, il est devenu l’idole de tout le monde, même de ceux qui l’ont insulté au début de l’année. Dommage que peu de temps après la fin de son aventure, trop fort l’appel anglo-saxon.

Le retour à la maison et l’apogée d’une carrière – Le retour a été au Pays de Galles, avec Barry Town. Puis en séquence rapide Boston United, Leyton Orient, Rushden, Doncaster et Torquay United. Puis, en juillet 2005, l’appel de Swansea et le premier but de l’histoire au Liberty Stadium, le club gallois inauguré à cette époque. Il est resté et a marqué pendant deux ans à Swansea, puis à Millwall, Northampton, Gillingham et, depuis 2014, à l’AFC Wimbledon en LeagueTwo (quatrième division anglaise). Et juste dans l’équipe de l’autre côté de la ville où il est né, Akinfenwa a trouvé la gloire qu’il cherchait (peut-être pas): le 19 juillet 2014, son Wimbledon a joué en match amical contre le Chelsea de José Mourinho. Son équipe a perdu et il n’a pas marqué, mais il a tout fait pour essayer. Et à la fin de cette finale 3-2 en faveur des Bleus, il n’y avait même pas de discussion, car les titres et la falsh étaient tous pour l’attaquant XL. “J’ai réalisé que la taille de mon bras est probablement la même que celle de la cuisse de Terry”, a-t-il plaisanté en fin de match. Quelques mois plus tard, le 5 janvier 2015, lors du troisième tour de la FA Cup, la coupe des rêves en Angleterre, il rend visite à son équipe préférée: Liverpool. Advantage Reds, puis à 36 ‘voici la patte dans la zone d’Akinfenwa qui bat Mignolet et tire le score. Au final, Liverpool gagnera 2-1 et passera le tour, mais “nous avons presque stoppé les joueurs de Liverpool, c’est-à-dire ceux que nous voulons tous être”. Un rêve déjà comme ça, même sans victoire, pour celui qui a toujours chanté Tu ne marcheras jamais seul. Aujourd’hui, The Beast continue de jouer avec Wycombe, évidemment dans sa bien-aimée League Two.

Non à Conte’s Chelsea à cause du poulet … – En janvier 2018, son nom a été comparé de manière sensationnelle par les tabloïds anglais à Chelsea d’Antonio Conte. Les Bleus avaient besoin d’un attaquant de poids, mieux que lui. Finalement, Olivier Giroud est arrivé à Stamford Bridge, mais son nom a de nouveau fait la une des journaux dans ce contexte. Et lui, comme il l’a toujours fait, a répondu avec ironie: “Je suis flatté par l’intérêt de Chelsea, mais j’ai découvert que Conte ne mange pas de poulet pendant l’entraînement, donc je dois refuser.” Impossible, pour un visiteur fréquent des gymnases, de renoncer au poulet. Même face à une offre probable d’un club de Premier League.

FIFA et stars des réseaux sociaux – Sur les réseaux sociaux, il est une sorte de célébrité, avec des centaines de milliers de followers qui le suivent dans ses exploits virtuels, toujours très sympas. Déjà avant ce mois de juillet 2014 et le match amical contre Mou, Akinfenwa avait trouvé un moyen de se faire connaître: dans le jeu vidéo FIFA 14, il était le joueur avec la valeur de «force» la plus élevée: 97. Le Brésilien Hulk, pour nous comprendre, avait » seulement 90. Cette valeur virtuelle est restée au fil des ans et de nombreux cyber coachs l’ont choisie dans leurs équipes. En effet, l’histoire récente, deux frères mexicains qui aiment les jeux vidéo, ont volé en Europe pour faire connaissance avec leur idole Akynfenwa et voir une course de championnat Wycombe en direct (où il a évidemment marqué). À l’occasion, les deux, Francisco et Frenzel, lui ont donné un masque de luchador, celui porté par le célèbre lutteur Rey Mysterio. Et cela, dans l’ensemble, pourrait être sa future carrière de son propre aveu. Qui sait, le corps et la force sont tous là. Mais malgré ses 38 ans, les fans d’Adams Park à High Wycombe espèrent le voir longtemps sur le terrain de football. En attendant, pour rire un peu, il lance sa ligne de vêtements, Beast Mode On. La devise? “2 grands 2 jouent au football … haha!”.

