iorestoacasa – TMW conseille: la magie de Kaka, l’enfant devenu or

Le visage d’un écolier en voyage, presque déconcerté. Verres et rayures bleues. En y regardant de plus près, le jour de son arrivée en Italie, personne n’aurait imaginé que le Brésilien de 21 ans pourrait être un authentique champion. Aussi parce que l’ironie de son surnom (la faute de son frère Digao, qui n’a pas pu bien prononcer “Ricardo”) était perdue et il y avait beaucoup de doutes quant à son adaptation à un football totalement différent de celui d’Amérique du Sud. Pourtant, Kaka il lui a fallu moins d’un moment pour entrer dans le cœur des fans de Rossoneri et conquérir une position de départ, d’un seul coup, tombant sur deux monstres sacrés tels que Manuel Rui Costa et Rivaldo.

L’AC Milan, champion d’Europe en titre, tombe amoureux du garçon avec le maillot numéro 22 déjà après le premier match de championnat: à Ancône, quelques heures après la victoire en Super Coupe contre le port de Mourinho, l’équipe d’Ancelotti Le test de Ricardo Izecson dos Santos Leite impose clairement, mais une grande impression: accélérations, dribbles, passes décisives, conclusions dangereuses, un sens inné de la position. Un bagage technique extraordinaire, accompagné d’une forte intelligence. Le premier but viendra dans le défi le plus ressenti, le derby. Il ne s’arrêtera jamais, devenant l’idole de la courbe sud du diable. “Nous sommes arrivés jusqu’ici …”, après chaque but, alors qu’il exulte les bras et les yeux tournés vers le ciel.

Au cours des deux premières années, Kakà est un véritable cyclone sur le trocart, imprévisible et imparable, même si Milan gagne peu, surtout en Europe, où il court les deux pires nuits de son histoire. L’adieu de Shevchenko semble mettre fin à un cycle, mais Ricky se déguise en extraterrestre, entraînant ses coéquipiers vers la victoire en Ligue des champions à Athènes. Puis, pour boucler le cercle d’une magnifique 2007, la Coupe du Monde des Clubs et le Ballon d’Or arrivent. The Golden Child quittera San Siro deux saisons plus tard, pour essayer de devenir aussi une légende au Real Madrid, mais il ne laissera pas sa marque en Espagne, surtout freiné par la pubalgie. L’empreinte, en revanche, l’a laissée en Italie, indélébile: une championne propre, difficile à ne pas aimer.

Aujourd’hui, Kaka a 38 ans et TMW lui rend hommage avec la vidéo de ses meilleures pièces: Ricardo Kakà – L’art du football

