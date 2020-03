iorestoacasa – TMW conseille: «Le jeu merveilleux. Pionniers et héros du football italien “

Je précise d’emblée que je suis fan de la première heure de l’auteur de ce livre – Enrico Brizzi – et que j’ai dévoré pratiquement tout son travail d’écrivain donc il me vient naturellement cette semaine de recommander sa trilogie sur le football italien depuis sa naissance jusqu’à aux premiers championnats d’après-guerre.

Dans “The wonderful game”, Brizzi raconte comment le football est arrivé en Italie grâce aux Anglais dont Spensley et Kilpin sont les deux plus connus qui sont descendus jusqu’à nous, comment il a évolué, décollant d’abord dans le nord puis lentement le long de l’ensemble la botte. Ce sont les années d’or de Gênes, mais aussi du “Quadrilatère doré piémontais” (Pro Vercelli, Casale, Novese et Alessandria), de Turin qui s’apprête à devenir “Grande” et de Bologne qui commence à s’imposer dans la domination du Nord-Oves italien (avec ce premier Scudetto daté de 1924-25 qui fait encore discuter). Les premiers succès du Milanais et d’une Juventus pas encore hégémonique sur la scène du football italien sont racontés. Mais c’est aussi l’histoire de la genèse de Rome, de la Fiorentina et de Naples et de ce calédoscope d’équipes qui les ont précédés qui ont animé les trois villes et qui n’ont fusionné que dans les années 1920 pour donner vie aux sociétés qui nous sont parvenues. Il y a évidemment aussi de la place pour le National qui a fait ses premiers pas et jeté les bases d’une domination du monde dans les années 1930 avec Vittorio Pozzo à sa tête.

Un livre parmi l’historien (il y a aussi de la place pour l’évolution économique et culturelle de notre pays), la didactique et le roman (mais sans espace d’imagination) qui nous raconte de manière agréable d’où nous venons et nous fait découvrir ceux pionniers qui ont fait de ce “merveilleux jeu” le plus aimé de notre pays.