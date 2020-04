iorestoacasa – TMW recommande: “Il Grande Torino”, la mini fiction sur la légende des granates

“Les héros sont toujours immortels aux yeux de ceux qui croient en eux. Et donc les garçons vont croire que Torino n’est pas morte: elle est seulement loin.” C’est ce qu’a écrit Indro Montanelli le 7 mai 1949 dans le Corriere della Sera, au lendemain des funérailles de cette équipe légendaire qui a trouvé sa fin dans un accident tragique sur la colline de Superga. Le même moment qu’il avait fallu pour entrer dans le cœur de tous les fans; le mythe de Grande Torino a inspiré des générations de footballeurs et de sportifs de toutes sortes et s’est transmis grâce au travail de journalistes, écrivains, musiciens et artistes,

Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castillan, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. C’était le onze propriétaire, récité de mémoire jusqu’à ce jour. Dix-huit sont décédés, ainsi que 13 parmi les managers, le personnel technique, les journalistes et les membres d’équipage.

RAI, en 2005, a décidé de tourner une mini série de 180 ‘, Il Grande Torino. C’est l’histoire d’Angelo, un adolescent qui a émigré avec sa famille dans la capitale piémontaise, qui rêve de pouvoir jouer avec son équipe préférée, cette grenade, malgré les parents en désaccord et tente de convaincre le garçon de graduer. Mais la passion pour le football est trop grande et le protagoniste essaie tous de se rapprocher du capitaine Mazzola et de ses idoles et de se faire auditionner. Tout semble aller pour le mieux, jusqu’à ce maudit 4 mai.