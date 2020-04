iorestoacasa – TMW recommande: “Le roman de Vecio”, l’histoire de Bearzot

Enzo Bearzot était un homme timide et complexe. Le caractère anguleux et légèrement diplomatique trouve une rigueur presque naturelle. D’autres fois, une autre consistance, qui lui a coûté un oubli absurde: le football des hommes d’affaires l’a mis de côté, presque comme s’il était menacé par la fumée des tuyaux qui l’accompagnaient toujours. Pourtant, Bearzot est l’homme du Mundial de 1982, celui qui a donné à l’Italie le triomphe du troisième championnat du monde malgré le scepticisme général et les nombreuses critiques.

Gigi Garanzini, que j’inclus dans le top-5 des journalistes italiens, lui a dédié son Il novanzo del Vecio, une longue “interview sans questions” construite sur des monologues qui rendent la grandeur mélancolique du personnage, qui à l’époque (le livre était sorti en 1997) était hors radar depuis 10 ans. Bearzot parle et analyse les changements qui ont caractérisé le monde du football, avec l’esprit critique et la sagacité qui l’ont amené à construire ce groupe extraordinaire qui est monté au sommet du monde.