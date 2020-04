iorestoacasa – TMW recommande: “Moitié droite moitié gauche – 2 joueurs sans ballon”

Un an après la sortie de The Coach in the Ball, Sergio Martino a décidé de donner le rappel avec un autre film qui allait devenir un culte dans le genre des comédies de football. Moitié droite moitié gauche – 2 joueurs sans ballon racontent les aventures de la Marchigiana (une sorte de nouvelle formation lombarde nouvellement promue en Serie A) et de son joueur symbole, Andrea Margheritoni, joué par Andrea Roncato, un numéro 10 qui vit dans la phase décroissante de sa carrière et qui est visé par les attentions morbides du propriétaire de l’entreprise qui parraine l’équipe. Entre défaites sonores, coups de chance inattendus, situations surréalistes et renversements sur le banc, l’histoire se poursuit jusqu’à ce que Margheritoni soit relégué dans les réserves, remplacé – à tous égards – par le jeune Vacca. Mais la grande finale donne la dernière touche et la vengeance inévitable du protagoniste.