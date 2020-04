iorestoacasa – TMW recommande: “Red or Dead” de David Peace: le héros de Liverpool Bill Shankly

Dans l’imaginaire collectif, Cursed United est le chef-d’œuvre littéraire de David Peace. Tous les passionnés de livres de football ont lu ou connaissent à peu près l’histoire des 44 jours de Brian Clough au volant de Leeds. Pendant sept ans, ce chef-d’œuvre est resté le seul thème du football écrit par l’auteur anglais; Ce n’est qu’en 2013 que Peace a dessiné l’admirable fresque de Bill Shankly, le légendaire entraîneur écossais qui fut l’architecte de la renaissance de Liverpool dans les années 1960.

“Certains croient que le football est une question de vie ou de mort. Je suis très déçu de cette attitude. Je peux vous assurer que c’est beaucoup, beaucoup plus important que cela.” C’est la phrase la plus célèbre prononcée par Shankly, un homme amoureux du sport et obsédé par la victoire, avec le désir de s’améliorer. Une dévotion authentique, qui s’étend aux fans et à la ville de Liverpool, ainsi qu’à sa famille. Les valeurs et les règles d’abord: pour cette raison, peut-être, il est encore aujourd’hui un personnage bien-aimé. Le stade Anfield garde le souvenir: une statue en bronze de 8 mètres de haut accueille le public des Reds, un hommage à une figure clé de l’histoire du club. Shankly n’était pas seulement un simple entraîneur. C’était “beaucoup, beaucoup plus important”, et David Peace explique pourquoi.