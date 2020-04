iorestoacasa – TMW recommande: “Un siècle d’Italie”, l’histoire racontée par le football

La suggestion faite par Edoardo Agnelli à Mussolini, qui a ouvert la voie à l’épopée de l’oriundi. L’arbitre suédois (fasciste) qui a dirigé la demi-finale et la finale de la Coupe du monde. Eh bien ça guide les bleus comme les troupes alpines dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. La défaite 3-0 corrigée contre la Hongrie en 1953, utilisée par le PCI de Togliatti pour louer la société communiste en vue des élections. La montée politique de Silvio Berlusconi, favorisé par les triomphes de l’AC Milan. Il n’y a que quelques épisodes et antécédents qui ont marqué cent ans d’histoire de la patrie (en particulier la période de 1910 à 2010) et qui sont racontés par Alfio Caruso décrivant cet entrelacement capable de toujours lier le ballon à la réalité politique, sociale et culturelle de la notre pays. Hier comme aujourd’hui, le football est le protagoniste de nos vies, capable de soulever des peuples entiers même dans les moments les plus difficiles.

“Le maillot bleu résiste prodigieusement, malgré ce qui se passe sur le terrain est souvent le résultat d’intrigues, de scandales, d’excès. Dans ces pages vous pouvez lire des faits et des méfaits, des passions et des aberrations à partir de la première représentation de l’équipe nationale, le 15 mai 1910, Arena di Milano , 6-2 à la malheureuse France. Elle représentait la conclusion d’une aventure commencée vingt-trois ans auparavant, lorsqu’un industriel de l’optique, Edoardo Bosio, avait ramené une boule de cuir à Turin à son retour d’un voyage en Angleterre. le début d’une épopée qui avait le mérite de garder la nation unie même dans ses périodes les plus sombres “.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '1';

var titolo_art = '#iorestoacasa - TMW conseille: "Un siècle d'Italie ", l'histoire racontée par le football';

var section_art = 'Serie A';

var now = '30 avril à 06:28 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i