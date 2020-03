iorestoacasa, Vitiello: “Pomigliano dans un grand moment mais juste pour s’arrêter”

POMIGLIANO D’ARCO (NA). Hier, le Pomigliano Calcio, équipe militante du championnatExcellence Campania groupe A, a annoncé la suspension de toutes les activités sportives. Conformément aux directives du gouvernement et de la Ligue nationale amateur, le club de grenade a suspendu toute formation pour les équipes masculines et féminines, ainsi que pour l’ensemble du secteur des jeunes.

DROIT D’ARRÊTER

Le milieu de terrain Giovanni Vitiello est intervenu sur le moment particulier de l’Italie et l’arrêt du football sur les chaînes officielles: “Nous vivons une situation vraiment extraordinaire, quelque chose que nous, les jeunes et nos parents, n’avions jamais connu auparavant. Stop? Je pense que la décision d’arrêter tout football a été correcte et nous devons maintenant résister, rester à la maison et suivre les instructions du gouvernement à la lettre. – admet le joueur expert de Pomigliano – Je suis sûr que nous trouverons progressivement la sérénité, mais maintenant nous avons besoin de patience “.

ARRÊTER AU MOMENT D’OR

Ligne positive impressionnante pour Pomigliano Calcio, puis l’arrêt forcé, mais aujourd’hui les priorités sont sans aucun doute autres: «Nous vivons un moment très spécial et unique, ni nous les jeunes ni nos parents n’avons jamais vécu une telle chose. C’était un grand moment, c’est vrai, mais quand la santé est en jeu, tout le reste prend la deuxième place. A la reprise, nous allons essayer de reprendre le discours interrompu il y a plusieurs semaines, nous voulons continuer la balade et récolter les fruits du grand travail accompli “.

CAMPAGNE SOCIALE

Pomigliano a été parmi les premiers amateurs à lancer la campagne sociale #iorestoacasa, qui présente les différentes âmes de l’association granata: «Dans ces cas, les réseaux sociaux peuvent devenir fondamentaux pour lancer des messages positifs. Ils nous demandent de rester à la maison, chacun à sa façon peut faire sa part, nous parlons d’un petit sacrifice pour revenir à la normale le plus tôt possible. Nous avons toute une vie devant nous pour faire ce que nous voulons, mais maintenant nous ne devons pas être audacieux mais écouter les directives, cela affecte notre santé, nos grands-parents et toutes les personnes dont nous nous soucions “.