Ipswich Town signe le défenseur Josh Earl en prêt de Preston North End

BOLTON, ANGLETERRE – 29 DÉCEMBRE: Josh Earl de Bolton Wanderers et Daniel Udoh de Shrewsbury Town pendant le Sky Bet League One match entre Bolton Wanderers et Shrewsbury Town au University of Bolton Stadium le 29 décembre 2019 à Bolton, Angleterre. (Photo de James Baylis – AMA / .)

Ipswich Town a terminé sa première signature en janvier. Les Tractor Boys ont engagé le défenseur Josh Earl en prêt de Preston North End pour le reste de la saison.

Signe de la ville d’Ipswich Josh Earl

Ipswich a annoncé via son site Web qu’il avait signé le prêt complet. Earl passera la seconde moitié de la saison à Ipswich après avoir passé la première moitié à Bolton Wanderers.

Le défenseur n’a fait que 16 apparitions pour le club parent Preston depuis la signature de son contrat professionnel en 2017.

L’arrière gauche espère attirer l’attention de Preston lors de son passage à Ipswich à Bolton.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web d’Ipswich à propos de son déménagement, Earl a déclaré: “Le déménagement est arrivé assez rapidement, on m’a dit vendredi que je déménageais peut-être à Ipswich dimanche et je suis ici maintenant et j’ai hâte de commencer, “

“J’ai regardé le match en arrière et les gars ont très bien joué samedi, alors j’espère que nous pourrons porter cette forme dans le match de demain à Oxford.”

“J’ai l’impression que c’est une grande équipe et le seul objectif pour tout le monde cette saison est de pousser pour les deux premiers.”

Earl arrive comme premier ajout de Paul Lambert à cette fenêtre. Le manager d’Ipswich a pourchassé un défenseur du côté gauche. Il sera ravi que cette position soit triée.

Earl pourrait faire ses débuts lorsque la promotion du visage d’Ipswich rivalise avec Oxford United dans un match crucial.

Earl visant à faire bonne impression

Le jeune Preston a eu du mal à Bolton. L’arrière n’a fait que 11 apparitions pour les Trotters.

Une blessure à la cheville a perturbé son passage à Bolton, mais il espère faire une bien meilleure impression à Ipswich.

L’équipe de Paul Lambert a manqué d’options à l’arrière et Earl espère pousser pour une place de départ comme Ipswich pour la promotion.

Photo principale